Кто нужен топ-клубам в зимнее трансферное окно

Забудьте про новогодние подарки – настоящая распродажа начнется в январе, и мы снова увидим, как клубы мира сорят валютой.

Открытие трансферного окна в Европе позволит клубам изменить свой состав в соответствии с вызовами, которые они ожидают во второй части сезона, но кому и кто необходим? Давайте попробуем понять.

"Арсенал"

Кто нужен: опорный полузащитник

В ноябре произошел традиционный для команды Венгера кризис травм. Особенно пострадала центральная зона полузащиты – с повреждениями "вылетели" Коклен и Касорла. Аарону Рэмзи, который теперь играет в роли атакующего центрального полузащитника, не помешал бы более качественный партнер, чем Матье Фламини или Микель Артета. Оба они в прошлом испытывали проблемы с травмами, так что усиление в этом отношении – необходимый ингредиент в борьбе за чемпионство. Не полагаться же на здоровье Джека Уилшира, в конце концов.

Почему у "Арсенала" нет шансов без Алексиса Санчеса

"Атлетико"

Кто нужен: забивной форвард

Упустив шанс возглавить таблицу перед Рождеством, "Атлетико" показал свою главную слабость – впереди у команды сейчас не все получается. Матч против "Малаги" Вьетто мечтает забыть, великолепный Антуан Гризманн был не в форме, Фернандо Торрес доказал, что его арендное соглашение выкуплено не будет, а Джексон Мартинес все еще травмирован. Симеоне, скорее всего, не будет покупать новых нападающих, но искушение выйти на рынок у него точно появится.

"Барселона"

Кто нужен: еще один нападающий

Что нужно команде, у которой есть все? Еще немного того же. Сообщается, что "Барселона" будет искать запасного форварда, который мог бы подменять тройку Месси-Суарес-Неймар. К слову, о контракте бразильца снова поползли слухи. К тому же, в январе закончится запрет на трансферы. Единственная проблема – новому форварду придется привыкнуть к протиранию скамейки запасных.

"Бавария"

Кто нужен: гранит в полузащиту

Как и "Барса", "Бавария" не особенно нуждается в приобретениях. И действительно, любой трансфер, проведенный зимой, может не понравиться Анчелотти, который сменит Гвардиолу летом. Однако вполне реальна сделка по приобретению полузащитника сборной Швейцарии Гранита Джаки, выступающего за "Боруссию" Менхенгладбах. Спортивный директор клуба Матиас Заммер подчеркнул: "Джака хороший игрок, тут говорить не о чем". Так что не удивляйтесь, если что.

"Боруссия Дортмунд":

Что нужно: обойтись без историй с Клоппом

С тех пор, как Клопп возглавил "Ливерпуль", слухи о том, что он пригласит кого-то из своих бывших игроков, сделались постоянными. Главный тренер "Боруссии" Томас Тухель надеется закончить январь с абсолютно тем же составом, что у него есть сейчас: "Нас устраивает состав, что мы имеем. И мы очень рады, что у нас мало травм. Но я не наивный и понимаю, что некоторые игроки недовольны своей ролью в команде, поэтому исключать переходы я не буду".

"Челси":

Кто нужен: игрок, способный оживить атаку

Чтобы вытянуть "Челси" из глубин, в которые проваливается клуб, Хиддинку понадобятся результативные игроки. Коста весь сезон был слабее обычного себя, Лоик Реми – в лучшем случае джокер со скамейки, а Фалькао снова провалился в Англии. Пока Азар не забивает, команде нужно что-то придумывать. Игроки, которые забивают много – редкий товар, но Хиддинку он может понадобиться.

Как Гус Хиддинк собирается спасать "Челси"

"Ювентус"

Что нужно: завершение сделки с Куадрадо

"Старая синьора" оправилась от фальстарта и понемногу завоевывает былые позиции. Все идет настолько хорошо, что генеральный директор клуба Беппе Маротта заявил, что зимой нет нужды приобретать новых игроков. Он опроверг слухи, которые связывали с "Юве" Илкая Гюндогана, Эвера Банегу и Эсекьеля Лавесси.

Кто станет чемпионом Серии А

"Манчестер Сити"

Кто нужен: форвард, который больше похож на Агуэро, чем на Бони

Конечно, нападающих вроде Агуэро можно пересчитать в лучшем случае по пальцам обеих рук, купить их очень сложно. Однако приобретение игрока типажа Агуэро совершенно точно усилит "Сити", которому крайне не хватает аргентинца во время его отсутствия. Бони – совсем другой игрок, и его, скорее всего, ждет судьба Альваро Негредо и Эдина Джеко. Еще один вариант – почаще заигрывать Рахима Стерлинга в качестве центрального нападающего, как делал в прошлом сезоне Брендан Роджерс, но с ресурсами "горожан" можно найти вариант посолиднее. Новый форвард должен вдохнуть жизнь в гонку за титул.

"Манчестер Юнайтед":

Кто нужен: забивной форвард

Страдания Уэйна Руни на острие атак "Юнайтед" - зрелище не для слабонервных, так что необходимость усилить атаку "красных" дьяволов очевидна для любого, кто будет их тренером до конца сезона. Игрок, который дополнит сырой талант Марсьяля и порадует фанатов – тот, кого ждут на "Траффорде" больше всего. Если клуб собирается завершить чемпионат в четверке, над этим пора серьезно задуматься.

Почему "Манчестер Юнайтед" не должен менять ван Гаала на Моуринью

"Реал" Мадрид:

Что нужно: разумный трансфер, который дополнит команду

Флорентино Перес, вероятно, захочет усилить состав, с тем чтобы приглушить разговоры о кризисе на "Бернабеу". Марсело, например, пригодилась бы конкуренция на позиции левого защитника. Один из вариантов – Альберто Морено из "Ливерпуля". Однако прямо сейчас не стоит ожидать приезда в Мадрид звездного игрока. Возможно, это произойдет летом, когда кто-то из лучших игроков команды может решить покинуть клуб.

Почему уход Бенитеса спасет "Реал Мадрид"

По материалам bleacherreport.com