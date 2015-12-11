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  • Бензема отчислен из сборной Франции. Аленичев покинет «Спартак». Дайджест событий дня

Бензема отчислен из сборной Франции. Аленичев покинет «Спартак». Дайджест событий дня

В Ростовской области введут обязательные уроки футбола. Юрченко останется в "Уфе". Джано заинтересовал ведущие европейские клубы. "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

Бензема временно исключен из сборной Франции

Нападающий "Реала" Карим Бензема официально отчислен из сборной Франции из-за дела о шантаже Матье Вальбуэна. Об этом сегодня объявил глава федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэт.

"Карим Бензема больше не доступен для вызова в сборную. Это мое решение, о котором я уже сообщил Дидье Дешаму. Если ситуация не изменится, Бензема не будет вызван в сборную в марте и не попадет в заявку на чемпионат Европы-2016. Что может измениться? Закрытие дела", - сказал глава федерации футбола Франции.

Джано может продолжить карьеру в Испании или Германии

Полузащитник московского "Спартака" Джано, который в нынешнем сезоне из-за травмы провел всего три матча, отметил, что у него есть предложения от клубов Испании и Германии.

"После игры с шотландцами, в которой я получил травму, идет восстановительный процесс. Скоро уже начну тренироваться и поеду на сборы. Помимо предложений из испанской Примеры у меня есть некоторые варианты продолжения карьеры в немецкой Бундеслиге. Надо обдумать, все взвесить, но если я решу остаться в России, то буду играть только за московский "Спартак", - сказал Джано.

Уроки футбола в школах Ростовской области станут обязательными

В школьную программу Ростовской области будут введены обязательные занятия футболом. С 1 сентября 2016-го года уроки футбола станут обязательными как для мальчиков, так и для девочек.

"Мной принято решение - третьим уроком физкультуры в Ростовской области будет футбол. Мы внимательно смотрим на наши возможности. Оценим наличие тренеров, специалистов, которые будут этим заниматься, еще раз внимательно оценим состояние наших спортивных сооружений. Задача - подготовиться к тому, чтобы этот третий урок стал (уроком футбола) в наших школах на всей территории Ростовской области", - сказал губернатор региона Василий Голубев.

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Агент: "Юрченко до лета останется в "Уфе"

Алексей Скородед, являющийся агентом вратаря "Уфы" Давида Юрченко, разъяснил ситуацию по поводу его будущего.

"Вероятность того, что Юрченко уйдет в ближайшее трансферное окно? Этой зимой мы никуда не уйдем! "Уфа" ведет переговоры о продлении контракта. Хотят подписать контракт на два с половиной года. Вопрос в стадии переговоров. Вероятность подписания? Пока 50 на 50. По нему делали запрос некоторые клубы, но пока процесс вялотекущий. Это связано с непростой финансовой ситуацией. Не могу сказать, что кто-то проявил какую-то настырность в переговорах. Были ли в списке "Спартак" и "Краснодар"? Я с ними общался", – заявил агент.

Трабукки: "Аленичев покинет пост главного тренера "Спартака"

Известный футбольный агент Марко Трабукки во время трансляции в социальной сети Periscope заявил, что Дмитрий Аленичев покинет пост главного тренера московского "Спартака" по окончании нынешнего сезона.

По информации специалиста, у руля "Спартака" окажется очень серьезный специалист, который должен будет бороться за чемпионство. Если же под руководством Аленичева столичный клуб завоюет право играть в Лиге Европы, задачей нового наставника станет успешное выступление в еврокубках. Однако стратегическая цель "Спартака" на ближайшие годы, по словам Трабукки, - участие в Лиге чемпионов.

Нейсмит накормил сотни бездомных

Нападающий "Эвертона" и сборной Шотландии Стивен Нейсмит отдал частью своей зарплаты на оплату рождественских обедов для бездомных и малоимущих семей.

Шотландец организовал благотворительный вечер в Глазго. В прошлом году Нейсмит подарил бездомным билеты на домашние матчи команды.

"Когда я не играл в "Рейнджерс" из-за травм, я понял, что это отличный шанс помочь другим. Я говорил с друзьями и семьями тех, кому хотел помочь. Это немного, но важно то, что я пытаюсь что-то делать", - сказал Нейсмит.

"Динамо" и Ташаев продлили сотрудничество до 2018-го года

"Динамо" подписало новый контракт с хавбеком Александром Ташаевым. Соглашение рассчитано до июня 2018-го года.

Дебют игрока в основном составе бело-голубых пришелся на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы против ПСВ (0:1), состоявшемся 11-го декабря 2014-го года. В той встрече молодой полузащитник появился на поле со скамейки запасных.   

В нынешнем сезоне Ташаев выходил на поле в 15-ти матчах РФПЛ, один раз отметившись забитым мячом и дважды ассистировав партнерам.

Лига Европы. "Рубин" сыграл вничью с "Бордо", "Краснодар" разгромил "Габалу"

"Рубин" не смог одержать победу над "Бордо" во Франции во встрече шестого тура Лиги Европы и не сумел выйти в плей-офф турнира. В своем матче "Краснодар" выиграл у "Габалы", закрепившись на первом месте в группе.

Лига Европы. Группа B. 6-й тур

Бордо (Франция) – Рубин (Россия) – 2:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Канунников, 30; 1:1 – Лаборде, 58; 2:1 – Ролан; 2:2 – Устинов, 76.

Лига Европы. Группа C. 6-й тур

Габала (Азербайджан) – Краснодар (Россия) – 0:3 (0:2) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Сигурдссон, 26; 0:2 – Перейра, 40; 0:3 – Вандерсон, 75.

Лига Европы. Группа H. 6-й тур

Скендербеу (Албания) – Локомотив (Россия) – 0:3 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Тарасов, 18; 0:2 – Ниасс, 88; 0:3 – Самедов, 90+1.

Лига Европы. Голы и ключевые моменты матчей российских команд (ВИДЕО)

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Европа Франция Спартак Уфа Динамо Бензема Карим Нейсмит Стивен Юрченко Давид Джано Ташаев Александр Аленичев Дмитрий
Комментарии (3)
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Diak_horse
1449783851
Ростовчане - БРАВО!!! Все гениальное - просто!!! Вот, только с физруками поработать, и ВООБЩЕ супер будет!
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ManUtd-Volgograd
1449812597
У Спартака в руководстве просто дибилы сидят! Аленичев отличный тренер. В этой говнокоманде нельзя прийти и сразу взять чемпионство. Пару лет бы поработать, состав наиграть и будет результат. Вместо этого они щас назначат какого-нибудь Моейса, 2 сезона провалят и опять придет спартаковец (Тихонов например). И снова по кругу пойдут!
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ManUtd-Volgograd
1449812673
Бензема по любому вернется к Евро. На домашний чемпионат не взять топ форварда, это нереально
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