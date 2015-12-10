«Динамо» получит 3 миллиарда от спонсора. «Суонси» остался без тренера. Дайджест событий дня

"Краснодар" отправил Енджейчика в аренду. Спаллетти зимой вернется к работе. "Зенит" не смог одержать шестую победу в ЛЧ. "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

ЦСКА отметил поражение пиццей

Во время перерыва матча ЦСКА в Эйндховене против ПСВ, москвичи заказали пиццу через службу доставки. 25 заказанных армейцами упаковок пиццы были доставлены в гостевую раздевалку стадиона "Филипс" после окончания встречи.

Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСВ – ЦСКА закончился со счетом 2:1. Армейцы не смогли выйти в Лигу Европы, а команда Филлипа Коку прошла в плей-офф Лиги чемпионов вместе с немецким "Вольфсбургом".

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Дзюба: "За карьерой Эмери не слежу, но знаю, что "Севилья" в чемпионате идет средне"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба сказал, что он не следит за карьерой своего бывшего наставника в "Спартаке" Унаи Эмери.

"Так, чтобы пристально – нет. Но знаю, что "Севилья" вылетела из Лиги чемпионов и что в чемпионате идут средне – тоже знаю", - сказал Дзюба.

Енджейчик перешел в "Легию"

Защитник "Краснодара" Артур Енджейчик перешел в польскую "Легию" на правах аренды. Напомним, что именно из "Легии" Енджейчик перешел в стан "горожан" в июне 2013 года.

"Коллектив ФК "Краснодар" желает Артуру успехов в играх за "Легию" и национальную сборную Польши и будет рад летом снова видеть его в своих рядах!", - говорится на официальном сайте.

За сожжение болельщиками флагов Турции "Спартак" оштрафовали на 100 тысяч

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сказал, что на очередном заседании комитета было решено оштрафовать "Спартак" за эпизод с сожжением флагов Турции болельщиками во время матча 18-го тура Премьер-лиги с "Крыльями Советов".

"За сожжение флагов Турции на матче "Спартак" — "Крылья Советов" болельщиками красно-белых КДК назначил штраф в размере 100 тысяч рублей и предупредить клуб, что в случае повторения будут применены более строгие спортивные санкции. Мы наказали клуб за действия болельщиков по разжиганию ненависти.

В рапорте делегата было указано только сожжение файеров и дымовых шашек, никаких других нарушений не было указано. В некоторых СМИ появился видеоролик, который мы изучили и на его основании внесли этот вопрос в повестку дня комитета. Мы увидели пять турецких флагов, которые подожгли болельщики "Спартака". На заседании присутствовал представитель "Спартака".

Также за использование пиротехники болельщиками красно-белых назначен штраф 100 тысяч рублей", - сказал Григорьянц.

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Банк ВТБ выплатит "Динамо" 3 миллиарда

В 2016-м году московское "Динамо" получит от банка ВТБ 3 миллиарда рублей в качестве спонсорских выплат, сообщает официальный сайт госзакупок.

ВТБ получит статус генерального спонсора и официального банка московского клуба, а также сможет разместить рекламу и использовать имиджевые права футболистов команды.

Стаценко: "Кубань" пока никого не продает и рассчитается со всеми долгами до конца года"

Генеральный директор "Кубани" Валерий Стаценко опроверг информацию о том, что из-за долгов команда расстанется с рядом ведущих футболистов.

"Проблемы есть, мы их решаем. Речи о том, что доигрывать сезон будет молодежный состав, нет. Играть - а не доигрывать - будет команда. Все, кто имеет контракт с "Кубанью", остаются в команде. Мы пока на трансфер никого не выставляем. Футболисты сейчас отдыхают, а 8 января по плану собираются и начинают подготовку. Что касается долгов, до Нового года все выплатим", - проинформировал Стаценко.

Монк покинул пост наставника "Суонси Сити"

"Суонси Сити" прекратил сотрудничество с главным тренером команды Гарри Монком. Об этом сообщается на официальном сайте "лебедей".

"Решение об отставке принималось очень неохотно и с тяжелым сердцем. То, в какой ситуации мы оказались на данный момент, не лучшие результаты и выступления на протяжении последних трех месяцев, все это привело нас к столь печальному решению.

Гарри принял клуб в управление 22 месяца назад. За время работы с командой побил много клубных рекордов, но сейчас совершенно ясно, что нужно двигаться вперед. Решение не было легким, особенно учитывая историческую важность Гарри для клуба. Мы благодарим его за великолепную работу и желаем всего самого лучшего", - приводит слова спортивного директора "Суонси" Хью Дженкинса официальный сайт команды.

Сообщается, что валлийцы уже начали поиск нового тренера и планируют объявить о сменщике Гарри Монка в ближайшее время.

Симутенков: "Спаллетти вернется к тренерской работе в январе 2016 года"

Старший тренер молодежного состава "Зенита" Игорь Симутенков поделился своим мнением об информации о том, что бывший главный тренер сине-бело-голубых Лучано Спаллетти в ближайшее время может возглавить "Рому".

"Это слухи. Когда будет конкретика, тогда можно будет о чем-то говорить. Уверен, что Лучано вернется в январе 2016 года", - сказал Симутенков.

Спаллетти работал в "Зените" с 2009 по 2014 год. За это время итальянский специалист дважды выиграл с командой чемпионат России, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка страны.

При подготовке к ЧМ-2018 предотвращено хищение более 3 миллиардов

Благодаря созданной в России системе борьбы с коррупционными преступлениями были выявлены и пресечены факты коррупции, в том числе при подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года.

"В августе возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных на реконструкцию второй летной зоны аэропорта Домодедово в рамках Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу в размере 3,03 млрд рублей", - рассказал первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Сочи.

"Гент" обыграл "Зенит" и вышел в плей-офф

Петербургский "Зенит" уступил "Генту" в последнем матче группового раунда Лиги чемпионов (1:2). В составе сине-бело-голубых отличился нападающий Артем Дзюба. Из других результатов игрового вечера стоит отметил крупных успех "Арсенала" (3:0) в противостоянии с "Олимпиакосом", а также "Баварию", легко взявшую три очка у загребского "Динамо" (2:0).

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