Бензема может пропустить Евро-2016. ЦСКА снова потерял очки. Дайджест событий дня

<p><em>Вальдес покинет «Манчестер Юнайтед». Денисову предложили перейти в любительский клуб. Карадениз останется в «Рубине», несмотря на санкции. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Роналду вышел на третье место среди бомбардиров ТОП-5 чемпионатов за всю историю </strong></span></p> <p>Форвард <a href="https:///teams/rea" target="_blank">"Реала"</a> <a href="https:///player/3671" target="_blank"><strong>Криштиану Роналду</strong></a> записал на свой счет 234-й гол в чемпионате Испании, забив с пенальти в ворота "Эйбара" (2:0) в поединке 13-го тура Примеры. Теперь он имеет 318 забитых мячей в первенствах Англии и Испании, опередив таким образом Стива Блумера по количеству голов в чемпионатах большой пятерки, и уступая на данный момент лишь Джимми Гривзу, на счету которого 366 мячей, а также Герду Мюллеру (365 голов).</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Фахриев: «Российско-турецкий конфликт не способен повлиять на профессиональную карьеру Карадениза» </strong></span></p> <p>Генеральный директор <a href="https:///teams/rub" target="_blank">"Рубина"</a> <strong>Ильгиз Фахриев</strong> отметил, что напряженные отношения России и Турции никоим образом не должны сказаться на карьере полузащитника казанской команды <a href="https:///player/7415" target="_blank"><strong>Гекдениза Карадениза</strong></a>.</p> <p>"Осложнение отношений между Россией и Турцией, по моему мнению, не скажется негативно на Караденизе. Гекдениз является кумиром казанских болельщиков. Да и в России, я думаю, почитателей его футбольного таланта немало. Поэтому это не скажется на его профессиональной карьере.</p> <p>У Гекдениза есть вид на жительство в России. Но я бы не стал раздувать эту тему. Повторю еще раз – Карадениз является одним из лидеров нашей команды", – заявил Фахриев.</p> <p>Карадениз защищает цвета "Рубина" с 2008-го года, проведя в общей сложности за казанцев 255 игр и забив 48 мячей. В текущем чемпионате турецкий хавбек сыграл 10 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Широков может сыграть с «Рубином»</strong></span></p> <p>Полузащитник <a href="https:///player/6970" target="_blank"><strong>Роман Широков</strong></a> отправился со <a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартаком"</a> в Казань на матч 17-го тура Российской футбольной Премьер-лиги против <a href="https:///teams/rub" target="_blank">"Рубина"</a>, который состоится завтра, 30 ноября, в 19:15 по московскому времени.</p> <p>Полный список игроков выглядит следующим образом:</p> <p><strong>Вратари:</strong> Артем Ребров, Антон Митрюшкин;</p> <p><strong>Защитники:</strong> Дмитрий Комбаров, Кирилл Комбаров, Сальваторе Боккетти, Владимир Гранат, Илья Кутепов, Сердар Ташчи;</p> <p><strong>Полузащитники:</strong> Зелимхан Бакаев, Ивелин Попов, Арас Озбилис, Роман Широков, Денис Глушаков, Александр Зотов, Александр Зуев, Ромуло, Артем Тимофеев;</p> <p><strong>Нападающие: </strong>Зе Луиш, Денис Давыдов, Квинси Промес.</p> <p><strong><a href="https:///articles/450327">Футбольный гороскоп (30 ноября – 6 декабря) </a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Бензема рискует пропустить Чемпионат Европы во Франции</strong></span></p> <p>Нападающий <a href="https:///teams/fra" target="_blank">сборной Франции</a> <a href="https:///player/3739" target="_blank"><strong>Карим Бензема</strong></a> может не попасть в окончательный список футболистов, которые сыграют за национальную команду на Евро-2016. <br /> <br /> Тренерский штаб сборной не возьмет форварда <a href="https:///teams/rea" target="_blank">"Реала"</a> на домашний турнир, если он все еще будет фигурантом расследования по делу полузащитника "Лиона" <a href="https:///player/4123" target="_blank"><strong>Матье Вальбуэна</strong></a>.</p> <p>Напомним, по делу сейчас ведется следствие. Француз подозревается в том, что был посредником, когда неизвестные угрожали Вальбуэна опубликовать интимное видео с его участием. </p> <p><img alt="" src="http://i3.mirror.co.uk/incoming/article6721467.ece/ALTERNATES/s1200/Diego-Costa-Mourinho-Angry-Mainjpeg.jpg" style="width: 720px; height: 378px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Конфликт между Костой и Моуринью продолжается</strong></span></p> <p>Нападающий <a href="https:///teams/che" target="_blank">"Челси"</a> <a href="https:///player/15589" target="_blank"><strong>Диего Коста</strong></a> выразил недовольство действиями наставника синих <a href="https:///coaches/110" target="_blank"><strong>Жозе Моуринью</strong></a> во время поединка 14-го тура АПЛ против <a href="https:///teams/thm" target="_blank">"Тоттенхэма"</a>.</p> <p>Форвард, не попавший в стартовый состав, так и остался сидеть на скамейке запасных до окончания встречи. В определенный момент испанец отправился на разогрев, рассчитывая на выход на поле, однако, после того, как Коста размялся, Моуринью усадил игрока обратно на скамейку.</p> <p>Данные действия главного тренера привели Косту в бешенство и он свою бросил тренировочную манишку в сторону португальского специалиста.</p> <p><a href="https:///articles/450291" target="_blank"><strong>Почему "Челси" обязан купить Гарри Кейна</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Вальдес уйдет из «МЮ»</strong></span></p> <p>Голкипер <a href="https:///player/2336" target="_blank"><strong>Виктор Вальдес</strong></a> намерен покинуть <a href="https:///teams/mun" target="_blank">"Манчестер Юнайтед"</a> в ближайшее время. Испанец не доволен своим положением в команде и хотел бы перезагрузить свою карьеру, покинув английский клуб в зимнее трансферное окно. Как сообщает источник, Вальдес и руководство "красных дьяволов" очень близки к соглашению, которое устроит обе стороны и позволит игроку начать поиск новой команды на правах свободного агента.</p> <p>Сообщается, что интерес к испанскому стражу ворот проявляют ряд команд английской Премьер-лиги и испанской Примеры. "МЮ" не намерен усилять конкурентов по национальному первенству, поэтому наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры Вальдеса являются <a href="https:///teams/val" target="_blank">"Валенсия"</a> и <a href="https:///teams/esb" target="_blank">"Эспаньол"</a>.</p> <p>Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 33-летнего голкипера в 5 миллионов евро.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Денисова приглашают в любительский клуб</strong></span></p> <p>Любительский футбольный клуб "Семенов" из Нижегородской области выступил с обращением к полузащитнику московского "Динамо" <strong><a href="https:///player/107" target="_blank">Игорю Денисову</a></strong>. По сообщениям ряда СМИ, из-за конфликта с медицинской службой игрок не выйдет на поле в этом году в составе <a href="https:///teams/din" target="_blank">"Динамо"</a> и, вероятно, покинет клуб в зимнее трансферное окно.</p> <p>"Зимняя пора - время переходов. А один из самых обсуждаемых и скандальных игроков РПЛ Игорь Денисов, кажется, снова ищет команду. Итак, пять причин, по которым Денисову лучше бы перейти в ФК "Семенов".</p> <p>1. Новостями о Денисове заполняют ленту все новостные сайты. Перейдя в наш клуб, о нем сразу забудут. Напишут о громком переходе, и, пожалуй, все.</p> <p>2. Играя за нашу команду, перед Денисовым не встанет вопрос, ехать в сборную или нет. Вызов просто не придет. Не на что приходить.</p> <p>3. В "Семенове" нет такого раздражителя, как зарплата Халка. В "Семенове" вообще нет зарплат. Нет денег – нет проблем.</p> <p>4. В "Семенове" даже теоретически не может быть долгов по зарплате, как в "Динамо" (см. п.3).</p> <p>5. В нашей команде Денисова уже не сошлют в дубль. Ввиду его отсутствия", – говорится в заявлении на <a href="https://vk.com/fc_semenov?w=wall-16918822_1372" target="_blank">официальной странице</a> семеновского клуба ВКонтакте.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>РФПЛ. ЦСКА не сумел обыграть «Анжи»</strong></span></p> <p>В матче 17-го тура Российской Премьер-лиги против «Анжи» лидер первенства ЦСКА завершил серию поражений, но не сумел набрать максимум очков. На гол защитника москвичей Кирилла Набабкина хозяева ответили ударом Ильи Максимова.</p> <p><strong>Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/81042" target="_blank">Анжи (Махачкала) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:1) Текстовый онлайн матча</a></strong></p> <p><strong>Голы</strong>: 0:1 – Набабкин, 10; 1:1 – Максимов, 55.</p> <p><a href="https:///articles/450303" target="_blank"><strong>"Анжи" – ЦСКА – 1:1. Голы и опасные моменты матча (ВИДЕО)</strong></a></p>