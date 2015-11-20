«Моего отца уже ничего не спасет». История вечной борьбы Пола Гаскойна

<p><em>У Гаскойна всегда была лишь одна проблема – страсть к алкоголю. Игра в футбол какое-то время спасала английскую легенду от быстрого падения, но затем все закончилось. Пол Гаскойн все еще продолжает умирать. «Бомбардир» представляет очередной рассказ об испытаниях в жизни футболистов. </em></p> <p>В современном мире футбола проблема алкоголизма уже не выглядит столь актуальной. Игрокам устанавливают жесткий режим. За любое появление на публике с бутылкой или сигаретой в зубах их ждет жесткое порицание со стороны болельщиков. Раньше все это выглядело вполне нормальным. Легендарный тренер Брайан Клаф запирал своих футболистов в комнате, оставляя им стол, заставленный алкоголем. Джордж Бест беспросветно пил в ночных клубах, а потом выигрывал матчи для «Манчестер Юнайтед». Бутылка всегда была лучшей подругой и для Пола Гаскойна – одного из главных футболистов в истории Англии.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="540" src="https://www.youtube.com/embed/UXuXu-jDN1E" width="720"></iframe></p> <p>«Гаскойн пил, но у него была мера», - рассказывает Олег Саленко, которому удавалось пересекаться с Полом на футбольных полях. Однако часто возникали случаи, когда Гаскойна ничего не сдерживало даже во время матчей. Самый показательный случай произошел в финале Кубка шотландской лиги-1996. К перерыву «Рейнджерс» Гаскойна вел со счетом 2:1, но игрой Пола были недовольны абсолютно все. Когда в раздевалке на него стали орать партнеры по команде, Гаскойн не придумал ничего лучшего, чем пойти в бар и немножко выпить. К свистку на второй тайм Пол вернулся на футбольное поле совершенно неузнаваемым. Во второй половине он дважды огорчил голкипера соперников Жиля Руссе, принеся «Рейнджерс» очередной трофей.</p> <p>Но если еще глубже окунуться на 15-20 лет назад, мы все-таки видим именно Гаскойна-футболиста, которому далеко до бездарного алкоголика. Это один из самых талантливых английских игроков 90-х годов, умевший творить на поле удивительные вещи. Он выигрывал Кубок Англии, становился чемпионом Шотландии. И пусть на бумаге такие достижения выглядят не особенно весомыми, но включение в Зал славы английского футбола Гаскойн все-таки заслужил.</p> <p>Конечно, карьера Гаскойна запомнилась нам не только голами и достижениями. Весь мир с грустью вспоминает горькие слезы Пола во время полуфинала чемпионата мира, когда он схлопотал дисквалификацию на финал (Англия туда все равно не попала) за глупую желтую карточку. Но в это же время Гаскойн-футболист остался в истории своими веселыми выходками и подколами партнеров по команде. Полу Инсу, например, пришлось бегать на тренировке со спущенными трусами – постарался Гаскойн. Он же наложил своему партнеру по «Рейнджерс» Гордону Дьюри столько рыбы в новую машину, что тому пришлось потом менять автомобиль. Тогда Пол Гаскойн действительно жил по-настоящему. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447928082_Paul-Gascoigne-main.jpg" style="width: 720px;" /></p> <p>Вот только уже после окончания карьеры футболиста Гаскойн быстро начал умирать. Раньше футбол хоть иногда заставлял Пола оторваться от бутылки, а занятия спортом позволяли ему держать себя в форме. С каждым годом вне футбола Гаскойн старел лет на десять. Когда же мир облетела фотография, где известный всему миру человек выглядит как 70-летний дедушка, стало понятно, что Гаскойна срочно надо спасать. Сам Арсен Венгер выделял деньги на его лечение. Участвовала в восстановлении Гаскойна футбольная ассоциация Англии, помогал «Тоттенхэм», где Газза провел одни из лучших лет своей карьеры. Пола вытащили с того света и показали, что шанс на спасение есть. Теперь дело за ним.</p> <p>«Моего отца уже ничего не спасет. Все, что мы делаем – пустая трата времени. Если бы я мог загадать желание, то уехал бы от него подальше», - рассказывал семь лет назад 12-летний сын Пола. Но с той поры прошло уже много времени, а битва Гаскойна по-прежнему продолжается. «Единственный человек, который может меня спасти – я сам. Знаю, что могу умереть, если не остановлюсь», - Пол Гаскойн будто бы сам себе рассказывает истину, но все еще продолжает пить. Правда, прогресс все-таки есть. Сам Гаскойн отмечает, что теперь его запои ограничиваются несколькими днями, а не месяцами, как это могло длиться ранее. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448013567_Пл.jpg" style="width: 720px; height: 479px;" /></p> <p>В современном футболе у Гаскойна есть прототип. Это Уэйн Руни, который, конечно же, никак не связан с пристрастием к алкоголю. Просто и манера игры у этих футболистов похожа, и сами они друг друга отлично знают. Уэйн не раз отмечал, что Гаскойн – один из его главных кумиров в футбольном мире. Сам же Пол любит с юмором отзываться о своем товарище. «Однажды, когда Уэйн играл еще в молодежке «Эвертона», я дал ему 40 фунтов на пару пинт, а он мне их так и не вернул. Проценты составляют уже 1,2 миллиона», - шутит жизнерадостный Гаскойн. Таким весельчаком мы его и любим. Жаль только, что борьба с алкоголизмом по-прежнему составляет большую часть жизни Пола. Но на стороне Гаскойна весь мир, который надеется, что он все-таки победит.</p> <p><a href="https:///articles/448847" target="_blank"><strong>«Он изменял мне с гувернанткой». История трагичных отношений Икарди, Лопеса и красотки Ванды</strong></a></p> <p><a href="https:///articles/446225" target="_blank"><strong>«Когда мне было 10 лет, отец убил мою мать». Тяжелая судьба Якуба Блащиковски</strong></a></p>