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  • Джейми Варди: кого хотят купить «Барселона» и «Реал Мадрид»

Джейми Варди: кого хотят купить «Барселона» и «Реал Мадрид»

Нападающий "Лестера" Джейми Варди побил рекорд Ван Нистелроя, забив в 11-м матче подряд. "Бомбардир" рассказывает об игроке, который по слухам интересует "Барселону" и "Реал", но еще недавно играл на любительском уровне.

В погоне за рекордом

Джейми Варди – нападающий с интересной, уникальной историей становления. Далеко не каждый футболист, начинающий свою карьеру на  любительском уровне способен добраться до Премьер-лиги.  Варди же не просто сумел доказать свою профпригодность, но  и произвел фурор в нынешнем сезоне, замахнувшись на рекорд Рууда ван Нистелроя.

После того как Джейми Варди заработал и реализовал пенальти в матче с "Уотфордом", его забивная серия в чемпионате Англии продлилась до девяти матчей. Подобного успеха в АПЛ добивался только знаменитый голландец ван Нистелрой, у которого было десяти результативных матчей кряду в составе "Манчестер Юнайтед". Таким образом, если в ближайшем матче с "Ньюкаслом" Джейми забьет – он повторит рекорд Рууда, а если отличится и в следующем матче с "МЮ" (очень символично) – станет новым рекордсменом АПЛ.

По части результативных серий нынешний сезон вообще выделяется  - лишь недавно прервалась восьмиматчевая забивная серия Пьера-Эмерика Обамеянга в "Боруссии". А всего с сезона 2009/10 в европейских топ-лигах подобными сериями отмечались только Криштиану Роналду (11 матчей), Роберт Левандовски (12) и, конечно же, Лионель Месси (10 и 21). Для Джейми Варди очень почетно находиться в одном ряду с такими игроками, но готов ли он играть с кем-то из них в одной команде?

Неугомонный, неудержимый

Когда в прошлом сезоне Жозе Моуринью был в хорошем настроении, после матча с "Лестером", который прервал серию из пяти побед "лис" в концовке чемпионата, он только и спросил у Варди: "Парень, ты когда-нибудь останавливаешься, вообще?". Хоть Джейми и не забил тогда "Челси", но его игра впечатлила португальца – именно таких форвардов, неустанно прессингующих защитников по всему фронту атаки, он любит больше всего, а Варди по части назойливости – номер один в Премьер-лиге.

В оптимальных физических кондициях Варди способен носиться по полю все 90 минут без продыху. Но если раньше он часто работал вхолостую, то сейчас, когда "Лестер" находится в отличной форме, динамичный стиль игры Джейми приносит свои плоды . 12 голов в 12-ти матчах  это лишь вершина айсберга полезной статистики Варди. Он лучший в АПЛ  по количеству ударов в створ, по числу созданных моментов среди нападающих, а также – по отборам и касаниям мяча в штрафной соперника – опять же среди форвардов.

Удивительно, но столь полезного и неутомимого игрока в 16 лет списали из академии родного "Шеффилд Уэнсдей" как бесперспективного. Тренеров "сов" не вдохновлял рост Варди и его габариты. Может быть, были и проблемы с дисциплиной, так как в юности Джейми был задирой и после одной из драк в пабе вынужден был целый год носить специальный электронный браслет, по которому полиция определяла его местонахождение. Как и полагается в таких случаях, в комендантское время Варди необходимо было находиться дома.

В футбол он тогда играл для себя в скромнейшем "Стоксбридже", а основным родом деятельности для него была работа по конструированию медицинских лубков – специальных фиксаторов для сломанных рук и ног. Зарплата в 30 фунтов в неделю в "Стоксбридже" была для Варди первыми деньгами, заработанными в футболе, но ее явно было недостаточно, чтобы сосредоточиться на футболе.

Предводитель "Армии трески"

На помощь пришел клуб "Галифакс Таун", скауты которого заметили Джейми уже в 22-летнем возрасте, после четырех лет игры на совсем уж любительском уровне в "Стоксбридже". "Галифакс" – тоже не профессионалы, но они хотя бы выступали в Северной Конференции (шестой уровень английского футбола), тогда как команда из пригорода Шеффилда  вообще известна только тем, что в ней когда-то играл Варди.

Менеджер "Галифакса" Нил Аспин не ошибся в своем выборе – Варди помог клубу выиграть повышение, отметившись 27-ю голами в сезоне 2010/11, начав забивать буквально с первой игры, но после 4-х матчей в новом сезоне (3 гола) его переменил к себе клуб из Конференции – "Флитвуд Таун".

"Армия трески", как называют ныне играющую в Лиге 1, команду получила настоящего супергероя. Варди, наконец получивший возможность сосредоточиться на футболе  (за него даже заплатили 20 000 фунтов!) метеором ворвался в профессиональный английский футбол, выиграв с "Флитвудом" повышение в классе уже в первом сезоне. В 40 матчах он отметился 34-мя точными ударами!

Его игра производила столь невероятное впечатление, что менеджер "Блэкпула" Иан Холловей  решил немедленно купить Варди после матча, в котором "Флитвуд" проиграл "мандаринам"  1-5 в кубке. Стороны просто не сошлись по деньгам – "Олли" давал 750 тысяч, а "Армия трески" хотела миллион и возможность оставить Джейми до конца сезона на правах аренды. Последнее было главным условием, так как без Варди "Флитвуд" мог и не мечтать о повышении в профи.

В итоге Джейми получил статус профессионала вместе с командой, но дебютировал в Футбольной Лиге сразу в Чемпионшипе, так как летом 2012 года тот самый требуемый миллион фунтов за него выплатил "Лестер", что стало рекордом для любительского футбола Англии. В итоге сумма выросла до 1,7 миллиона фунтов и вполне возможно станет еще больше, если Варди покинет "лис".

Поверивший Шекспиру

Но в истории становления Джейми в профессиональном футболе все было не так уж просто.  В "Лестере" селекционной службой занимается Стив Уолш – проницательный и весьма эрудированный специалист, который никогда не боялся рисковать и обращать внимание Найджела Пирсона, тогдашнего менеджера клуба, на неординарных игроков. К примеру, Рияда Махреза "лисы" подписали с подачи Уолша, хоть все знавшие алжирца едва ли не кричали о том, что его затопчут в Чемпионшипе.

Варди затоптать было сложнее, так как он всегда отличался огромной любовью к различным стычкам и единоборствам на футбольном поле, но время на адаптацию в первом дивизионе ему понадобилось. В первом сезоне он забил всего пять мячей, что для Джейми было настолько удручающим результатом, что в какой-то момент он решил на полном серьезе завязать с футболом. Только уговоры Найджела Пирсона и его помощника Крейга Шекспира убедили его не обращать внимания на критику журналистов и болельщиков и продолжать усердно работать.

Работать Варди никогда не гнушался – как на тренировках, так и на футбольном поле во время матча. Зачастую именно его каторжный труд задавал темп игры всей команды, на что обращает внимание Гари Невилл: "Он устанавливает стандарты скорости, темп игры, которому следуют партнеры. Когда вся команда смотрит на то, как тяжело трудится Джейми, у партнеров нет другого выбора, кроме как последовать его примеру".

Следующий сезон стал для Варди волшебным  - он забил 16 мячей, выиграв с командой повышение в Премьер-лигу, а коллеги по команде признали его заслуги, назвав Варди Игроком Сезона в "Лестер Сити".  Это уже был тот Варди, которого хорошо знают поклонники "Лестера" – барражирующий в поисках мяча по всему фронту атаки, прессингующий защитников, вратаря, создающий моменты для партнеров и готовый выполнять любую работу с пользой для команды.

В Премьер-лиге получилось точно также как в Чемпионшипе – один сезон и Варди и весь "Лестер" взяли на раскачку и адаптацию, чтобы выстрелить в следующем. Впрочем, был у Джейми один отличный матч и прошлой осенью, когда он забил всего один гол в 24-х первых матчах на новой уровне. Речь идет о матче с "Манчестер Юнайтед", который "лисы" выиграли благодаря неутомимости Варди – тогда он забил свой первый гол в АПЛ, заработал два пенальти и отдал голевую передачу, что и вылилось в сенсационные 5:3 в пользу "лис".

Джокер для Ходжсона

Летом клуб недосчитался не Найджела Пирсона, которого подвели молодые игроки, в том числе и собственный сын, но мог получить на руки свой трансфер и Варди. Нет, он не принимал участия в той самой оргии в Таиланде, по итогам которой тайским владельцам "Лестера" не понравились оскорбительные комментарии в адрес тайских жриц любви от игроков резервной команды "Лестера", которым хватило ума выложить свои "подвиги" в сеть.

Но и брошенного в одном из казино "яп" (оскорбительное для азиатов в Англии обращение) в адрес работника казино из Восточной Азии могло бы хватить для отчисления из команды, если бы не исключительная важность Варди для "Лестера". В итоге все обошлось штрафом, принесенными Джейми извинениями и отправкой нападающего на образовательные курсы. Не очень умно оскорблять азиатов, если зарплату тебе платит бизнесмен по имени Вичаи Шриваддханапрабха.

Готов ли Джейми Варди сделать шаг вперед в сторону Лиги чемпионов и постоянного места в сборной Англии? Кто знает – этот сезон еще не завершен и Джейми нужно доказать, что его успехи – не удачное стечение обстоятельств. Но как минимум тренерам "Шеффилд Уэнсдей" он все доказал – Джейми Варди состоялся как футболист. Впереди у него Евро-2016, где, как считает другой нападающий с непростой историей становления Иан Райт, он может стать английским Сальваторе Скилаччи – джокером, который выстрелит в самый нужный момент.

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Англия. Премьер-лига Англия Лестер Барселона Реал Невилл Гари Варди Джейми Моуринью Жозе Раньери Клаудио Холлоуэй Иан Пирсон Найджел
Комментарии (5)
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ЖОРРО
1448739135
Удачи!!!!
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MariupolFERD
1448740407
Однодневка, не бывает так. чтобы в 28 лет взять и начать забивать. Просто поперло как в целом и Лестеру
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Вомбат
1451468841
Да, в этом году Лестер машина, но футбол у них не интересный. Когда аналогично взлетел а потом опустился на 6-е место Саутгемптон, это было куда более зрелищно.
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BlackMurder
1456248307
Саунгемнтон не стал чемпионом а эти вполне способны произвести фурор в АПЛ,хотя чего скрывать уже произвели
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Мutu
1459057159
да варди машина такая которых надо еще поискать в его 29 лет у него такая скорость что агуэро даже позавидует для центр форварда лучшего и пожелать нельзя просто машина я бы хотел себе именно его харизма так и прет
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