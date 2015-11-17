Россия – Хорватия – 1:3. Первое поражение Слуцкого (ВИДЕО)

<p><em>Сборная России в Ростове в товарищеском матче в упорной борьбе уступила команде Хорватии, первой открыв счет во встрече. В составе нашей национальной команды забитым мячом отметился нападающий Федор Смолов.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Федор Смолов без проблем распечатывает ворота соперника</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/urjz6JJ0bmg" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Юрий Лодыгин спасает свою команду от неминуемого гола</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/kInxtMCAVqc" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Никола Калинич поражает ворота сборной России</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/D9BLpkwnurA" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Марсело Брозович выводит сборную Хорватии вперед</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="540" src="https://www.youtube.com/embed/RZTV1n4vaY0" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Марио Манджукич забивает третий мяч в ворота сборной России</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/ZUat1ilQ-GY" width="720"></iframe></p>