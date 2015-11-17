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  • Россия – Хорватия – 1:3. Первое поражение Слуцкого (ВИДЕО)

Россия – Хорватия – 1:3. Первое поражение Слуцкого (ВИДЕО)

<p><em>Сборная России в Ростове в товарищеском матче в упорной борьбе уступила команде Хорватии, первой открыв счет во встрече. В составе нашей национальной команды забитым мячом отметился нападающий Федор Смолов.​</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Федор Смолов без проблем распечатывает ворота соперника</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/urjz6JJ0bmg" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Юрий Лодыгин спасает свою команду от неминуемого гола</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/kInxtMCAVqc" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Никола Калинич поражает ворота сборной России</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/D9BLpkwnurA" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Марсело Брозович выводит сборную Хорватии вперед</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="540" src="https://www.youtube.com/embed/RZTV1n4vaY0" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Марио Манджукич забивает третий мяч в ворота сборной России</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/ZUat1ilQ-GY" width="720"></iframe></p>

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Россия Россия Хорватия Смолов Федор Калинич Никола Манджукич Марио Брозович Марсело
Комментарии (7)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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taben
1447783186
Правильно писать: Хорватия одержала волевую победу в гостях. Я так думаю все осознали, что без конявой обороны ничего не светит.
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Зенит 2015
1447787752
Нельзя поросят в конюшню запускать! А если о глобальном, то пора утилизацию ядерного вооружения произвести на территориями, всеми ненавистными, США.
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Вомбат
1447793904
Неприятно удивил Слуцкий, выпустив игроков, про которых было и так все ясно, и которые тупо провалили игру потому что не могли иначе. Такое ощущение, что Слуцкий решил покуражиться, приколоться над всей Россией. Типа раз я вывел команду на Евро я имею право теперь и Глушакова и Комбарова и Реброва и кого хошь поставить.
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15426378s
1447839410
буду вежлив и дружелюбен про....али игру.
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Смит80
1447848785
не видел всего позора... но концовку зацепил. Спортивная ходьба... Кроме Смолова и Мамаева никого не запомнил... Так или я что то пропустил? Да, еще Сергея Игнашевича с рекордом. Это из области : кода весь мир выпускает машины с коробкой автомат, с конвейера ГАЗ сходит юбилейный 52 - 2-х милионый. Нет у нас достойных защитников. Нет.
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zeni
1448009622
И это только НАЧАЛО для Слуцкера-пирожка!!!
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