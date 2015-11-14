Украина обыграла Словению. Россия была сильнее Португалии. Дайджест событий дня

Матч Франции и Англии не будет отменен. Слуцкий советует Черышеву уйти из «Реала». Алькантара был вынужден вернуться в расположении «Баварии». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Касильяс первым из вратарей в истории футбола не пропустил в 100 матчах за сборную

Голкипер сборной Испании Икер Касильяс установил очередное достижение в качестве футболиста. 34-летний испанец стал первым вратарем в истории футбола, отстоявшим на ноль 100 матчей за свою национальную команду.

Ранее сообщалось, что встреча со сборной Англией (2:0) стала для него 165-й игрой за сборную, благодаря чему Касильяс обошел бывшего полузащитника национальной команды США Коби Джонса и вышел на седьмое место по числу матчей за сборные среди всех футболистов.

Барбоза: «Моутинью в «Зените»? Только если Виллаш-Боаш останется»

Португальский агент Паулу Барбоза заявил, что переход хавбека "Монако" Жоау Моутинью в "Зенит" может произойти только в том случае, если наставник бело-голубых Андре Виллаш-Боаш сохранит свой пост.

"Для меня является большой загадкой, почему на матч не был вызван Данни. У других это тоже вызывает недоумение. Он просто обязан постоянно играть в основном составе. Он замечательно играет в этом сезоне и является лучшим португальским футболистом за рубежом. Перейдет ли Моутиньо в "Зенит"? Не могу пока ничего сказать. Здесь большую роль играет Виллаш-Боаш. Вряд ли мы увидим Моутинью в России, если этот специалист покинет "Зенит", – сказал Барбоза.

Матч между сборными Англии и Франции не будет отменен

Как сообщает AFP, Федерация Футбола Франции приняла решение не переносить матч между трехцветными и сборной Англии, который должен состояться 17 ноября на "Уэмбли".

Напомним, возможность отмены встречи рассматривалась ФФФ на одном из заседаний, связанных с серией терактов, которые были устроены террористами в Париже.

Карвалью стал трансферной целью «Арсенала»

"Арсенал" проявляет активный интерес к хавбеку "Спортинга" Виллиаму Карвалью. В зимнее трансферное окно лондонский клуб намерен сделать официальное предложение "львам" на предмет перехода 23-летнего португальца. Вероятная сумма сделки пока держится в тайне.

В текущем чемпионате Португалии Карвалью сыграл в составе "Спортинга" пять матчей, не совершив при этом ни одного результативного действия.

Россия с минимальным счетом одолела Португалию

В товарищеском матче, который состоялся в Краснодаре, сборная России нанесла минимальное поражение команде Португалии.

Россияне играли острее и имели несколько хороших моментов. Под самый занавес встречи Роман Широков после паса Артема Дзюбы все-таки смог огорчить голом гостей, тем самым принеся российской сборной минимальную победу.

Товарищеский матч

Россия – Португалия – 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Гол: 1:0 – Широков, 88.

Россия: Акинфеев, Игнашевич, А. Березуцкий, Кузьмин (Шишкин, 45), Дзагоев, Жирков, Денисов, Широков, Самедов (Смолов, 65), Мамаев (Игнатьев, 76), Дзюба.

Португалия: Патрисиу, Элизеу, Соареш, Алвеш, Пепе, Нани, Андре (Невеш, 71), Виллиам Карвалью, Мариу (Рафа, 89), Гуэдес (Перейра, 80), Оливейра (Лукас, 70).

Россия – Португалия – 1:0. Широков забил победный гол (ВИДЕО)

Алькантара был вынужден вернуться в расположение «Баварии»

Как сообщает портал Sefutbol, хавбек "Баварии" и сборной Испании Тиаго Алькантара получил повреждение в товарищеском матче против команды Англии. Сегодня 24-летний полузащитник прошел медицинское обследование, по результатам которого он был отправлен в расположение мюнхенского клуба.

В текущем чемпионате Германии Алькантара принял участие в 11-ти играх, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Слуцкий хочет, чтобы Черышев покинул «Реал»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий посоветовал полузащитнику "Реала" Денису Черышеву сменить клуб.

В мадридской команде россиянин получает недостаточно игрового времени, которое необходимо игроку национальной сборной в преддверии чемпионата Европы. Ранее сообщалось, что Черышевым интересуется "Валенсия".

В нынешнем сезоне Денис Черышев провел только четыре матча за "Реал". Он дважды выходил на замену в Примере и дважды – в Лиге чемпионов. Стоимость футболиста Transfermarkt оценивает в 10 миллионов евро.

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Украина добилась победы над Словенией

В первом стыковом матче за право участия на Евро-2016 сборная Украины сумела взять верх над командой Словении (2:0), обеспечив себе хороший задел перед ответной встречей.

В первом тайме стараниями Андрея Ярмоленко украинцы открыли счет, а во второй половине игры после гола Евгения Селезнева развили успех, доведя матч до итоговой победы.

В другом матче вечера шведы на своем поле смогли переиграть датчан (2:1).

Чемпионат Европы. Стыковые игры. Первые матчи

Украина – Словения – 2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Ярмоленко, 21; 2:0 – Селезнев, 54.

Швеция – Дания – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Форсберг, 45; 2:0 – Ибрагимович (с пенальти), 50; 2:1 - Йоргенсен, 80.

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