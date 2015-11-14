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  • Кариока может вернуться в «Спартак». Родригес хочет покинуть «Реал». Дайджест событий дня

Кариока может вернуться в «Спартак». Родригес хочет покинуть «Реал». Дайджест событий дня

<p><em>«Вест Хэм» готов выкупить Думбия. Испанские гранды интересуются форвардом «Лестера». Аленичев опроверг информацию по Комбарову и Глушакову. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Вест Хэм» готов заплатить за Думбия 22 миллиона</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/whu" target="_blank">"Вест Хэм"</a> намерен подписать нападающего <a href="https:///player/19873" target="_blank"><strong>Сейду Думбия</strong></a>, который принадлежит <a href="https:///teams/rom" target="_blank">"Роме"</a> и выступает на правах аренды за <a href="https:///teams/csk" target="_blank">ЦСКА</a>. Сообщается, что лондонцы готовы выложить за игрока 22 миллиона евро, а сделка состоится в январе 2016 года. Отметим, что Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Аленичев: «Никто Комбарова и Глушакова на трансфер не выставлял»</strong></span></p> <p>Главный тренер московского <a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартака"</a> <strong><a href="https:///coaches/1410" target="_blank">Дмитрий Аленичев </a></strong>опроверг информацию о том, что Глушаков и Комбаров зимой покинут клуб. "Не буду скрывать, что разговор с Глушаковым и Комбаровым был после интервью генерального директора "Спартака" Сергея Юрьевича Родионова. Во время беседы сказал ребятам, чтобы они не придавали значение всему тому, что пишут про них. Особенно о том, что якобы они уже выставлены на трансфер и уже зимой нас покинут. Это абсолютная ложь", - рассказал Аленичев. </p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Реал» и «Барселона» проявляют интерес к Варди</strong></span></p> <p>Нападающий <a href="https:///teams/lei" target="_blank">"Лестера"</a> <a href="https:///player/30074" target="_blank"><strong>Джейми Варди</strong></a> может перейти в <a href="https:///teams/bar" target="_blank">"Барселону"</a> или <a href="https:///teams/rea" target="_blank">"Реал"</a>. В сегодняшнем товарищеском матче между Испанией и Англией скауты двух грандов планировали просмотреть 28-летнего футболиста. Позже оказалось, что травма паха не позволит Варди принять участие в игре.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Кариока может вернуться в «Спартак»</strong></span></p> <p>Московский <a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартак"</a> заинтересован в возвращении полузащитника <a href="https:///player/11421" target="_blank">Рафаэла Кариоки </a>из <a href="https:///teams/ami" target="_blank">"Атлетико Минейро"</a>. Об этом сообщило бразильское издание O Tempo.</p> <p>По данным источника, руководство красно-белых уже начало предварительные переговоры о переходе футболиста, у которого контракт с его нынешней командой заключен на четыре года. Напомним, "Атлетико Минейро" выкупило у "Спартака" 50% прав на игрока.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447448825_Хамес.jpg" style="width: 720px; height: 539px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Родригес уйдет из «Реала», если главным тренером останется Бенитес</strong></span></p> <p>Полузащитник <a href="https:///teams/rea#news" target="_blank">"Реала"</a> <strong><a href="https:///player/21109" target="_blank">Хамес Родригес</a></strong> недоволен отношением к себе со стороны главного тренера <strong><a href="https:///coaches/115" target="_blank">Рафаэля Бенитеса</a></strong> и может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона. Как сообщается, Хамес остался недоволен тем, что Бенитес оставил его в запасе в матче 11-го тура Примеры против "Севильи" (2:3).</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Мутко: «Забудьте о письменных формальностях, мы обо всем договорились со Слуцким и Гинером»</strong></span></p> <p>Министр спорта РФ и президент РФС<a href="https:///persons/3" target="_blank"><strong> Виталий Мутко</strong></a> рассказал о том, что договоренность о дальнейшей работе <a href="https:///coaches/46" target="_blank"><strong>Леонида Слуцкого</strong></a> в <a href="https:///teams/rus" target="_blank">сборной России</a> на посту главного тренера уже есть, а о письменных формальностях нужно забыть.</p> <p>Не волнуйтесь за Леонида Викторовича и РФС. Мы договорились, а письменные формальности не имеют никакого значения. Забудьте о них, не делайте из них какого-то события. Мы обо всем договорились с Евгением Ленноровичем и Леонидом Викторовичем", - сказал Мутко.</p> <p><a href="https:///articles/448493" target="_blank"><strong>Назад в СССР. Как сборная России вновь стала негласным чемпионом мира</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Боруссия» М назначила Шуберта на пост главного тренера команды. </strong></span></p> <p><a href="https:///coaches/2539" target="_blank"><strong>Андре Шуберт</strong></a> стал главным тренером <a href="https:///teams/brm" target="_blank">"Боруссии"</a> из Менхенгладбаха. До этого он на протяжении двух месяцев являлся исполняющим обязанности наставника команды. Контракт специалиста с клубом рассчитан до 2017 года.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Федун выкупил у Челоянца 10% акций «Спартака»</strong></span></p> <p>Владелец московского <a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартака"</a> Леонид Федун приобрел 10% акций клуба у Джевана Челоянца.</p> <p>Напомним, сегодня московский клуб заявил, что Челоянц вышел из состава акционеров. В августе этого года Челоянц также покинул совет директоров "Спартака".</p>

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Реал Россия ЦСКА Кариока Думбия Сейду Родригес Хамес Варди Джейми Слуцкий Леонид Бенитес Рафаэль Аленичев Дмитрий Мутко Виталий
Комментарии (2)
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Ver
1447482355
Кариока это ж символ Спартака. будет в перерывах кариочить по стадиону по типу краснодарскрго быка или армейского коня...иначе я не знаю зачем он нужен...
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Zenit_EKB_88
1447483443
По типу Ураловского Шмеля!!!
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