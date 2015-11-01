Страсти по Косте. Как играет самый мерзкий футболист Европы

<p><em>Нападающий «Челси» <a href="https:///player/15589" target="_blank">Диего Коста</a> – одна из наиболее отталкивающих фигур в европейском и мировом футболе. Его постоянные провокации и грубая игра уже давно перестали кого-то удивлять. Впрочем, соперники, как и часть судей, мириться с поведением Косты не намерены. «Бомбардир» собрал для вас наиболее нашумевшие эпизоды карьеры футбольного вышибалы. </em></p> <p><strong>Матч</strong>: <a href="https:///online/50844" target="_blank">«Реал» – «Атлетико»</a>, 02.12.2012, Примера</p> <p><strong>Жертва</strong>: Серхио Рамос</p> <p><strong>Мерзость Косты: </strong>плевок</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/f2Jpa6B74D0" width="560"></iframe></p> <p>В проигранном мадридском дерби Коста весь матч донимал защитника хозяев Серхио Рамоса. Толкался, что-то говорил, но апофеозом стало то, что игрок высморкался в перчатку и потрогал его. Затем тот же трюк он повторил со своим плевком. Судья апелляции игроков «Реала» оставил без внимания.</p> <hr /> <p><strong>Матч</strong>: <a href="https:///online/51534" target="_blank">«Севилья» – «Атлетико»</a>, 21.04.2013, Примера</p> <p><strong>Жертва</strong>: Кала</p> <p><strong>Мерзость</strong> <strong>Косты</strong>: симуляция</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/xrVbbN2TD0c" width="560"></iframe></p> <p>Если бы «творчество» Косты изучали в футбольных школах (хочется верить, что этот день никогда не настанет), то этот эпизод стал бы классикой жанра. Выглядело все так, как будто защитник хозяев Кала как следует двинул форварду «Атлетико». Актерская игра испанского бразильца была на высшем уровне, но судья ему все же не поверил. Взгляните сами и вы поймете, почему так произошло.</p> <hr /> <p><strong>Матч</strong>: <a href="https:///online/77076" target="_blank">«Челси» – «Ливерпуль»</a>, 27.01.2015, Кубок Лиги</p> <p><strong>Жертвы</strong>: Эмре Джан, Мартин Шкртел</p> <p><strong>Мерзость</strong> <strong>Косты:</strong> наступил на голеностоп обоим игрокам</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/CpniB_8upG8" width="560"></iframe></p> <p>Видимо, «Ливерпуль» действует на Диего как красная тряпка на быка. Иначе чем еще объяснить то, что он за один матч дважды повел себя крайне неспортивно, последовательно наступив шипами на ноги полузащитнику Эмре Джану и защитнику Мартину Шкртелу. И хотя Коста мог нанести любому из двух футболистов неприятную травму, свою желтую карточку он получил за другой фол – и только в дополнительное время.</p> <hr /> <p><strong>Матч</strong>: <a href="https:///online/76993" target="_blank">«Челси» – «ПСЖ»</a>, 11.03.2015, Лига чемпионов</p> <p><strong>Жертва</strong>: Тиаго Силва</p> <p><strong>Мерзость Косты</strong>: грубейший подкат под бразильца, толчки и провокации игроков соперника на протяжении всего матча</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Ba53QVkQbzo" width="560"></iframe></p> <p>Коста любит подраться исподтишка, но может проявить свою агрессию и не скрываясь. В матче Лиги чемпионов в прошлом сезоне он чуть не оторвал ноги капитану гостей защитнику Тиаго Силве, заодно заработав желтую карточку не только для себя, но и для соотечественника и коллеги Силвы по амплуа Давида Луиза. Тот слишком настойчиво показывал арбитру, как надо наказать нарушителя.</p> <hr /> <p><strong>Матч</strong>: <a href="https:///online/80176" target="_blank">«Челси» – «Арсенал»</a>, 19.09.2015, Премьер-лига</p> <p><strong>Жертва</strong>: Габриэль Паулиста</p> <p><strong>Мерзость Косты</strong>: спровоцировал удаление</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/SAshM3B6A1o" width="560"></iframe></p> <p>Еще одна история из английского периода карьеры футболиста. В домашнем матче против «Арсенала» Коста в штрафной гостей сначала хватал за лицо защитника Лорана Косиельни, затем толкнул его так, что тот упал на газон. Активно толкавшегося с Костой защитника Габриэля Паулисту судья удалил, форвард «Челси» отделался только «горчичником», а «Арсенал» проиграл. Капля меда в бочке дегтя – красная карточка Паулисты, а с ней и дисквалификация, были отменены. Ну а сам Коста схватил трехматчевый бан. </p> <p><strong><a href="https:///articles/442885" target="_blank">«Челси» - «Арсенал» - 2:0. Как это было</a></strong></p> <hr /> <p><strong>Матч</strong>: <a href="https:///online/80224" target="_blank">«Челси» – «Ливерпуль»</a>, 31.10.2015, Премьер-лига</p> <p><strong>Жертва</strong>: Мартин Шкртел</p> <p><strong>Мерзость Косты</strong>: ударил ногой в ребро</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/h3wtKGgTuFw" width="560"></iframe></p> <p>Шкртел, похоже, становится любимчиком Косты. Словак получил сильный удар ногой в ребро, причем явно намеренный. Самое интересное, что он произошел уже после завершения игрового эпизода. Рефери оставил эту выходку без внимания, однако Косте теперь<a href="https:///news/447172" target="_blank"> грозит еще одна дисквалификация</a>.</p> <p><a href="https:///articles/447102" target="_blank"><strong>«Ливерпуль» Юргена Клоппа обыграл «Челси» Жозе Моуринью (Видео)</strong></a></p> <p>***</p> <p>И напоследок – большая подборка выходок игрока.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/GTvxViHE7o4" width="560"></iframe></p>