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  • Слуцкий продолжит совмещать посты в ЦСКА и сборной России. Дайджест событий дня

Слуцкий продолжит совмещать посты в ЦСКА и сборной России. Дайджест событий дня

<p><em>Сборная России сыграет с Португалией в Краснодаре. Блаттер рассказал о том, как россияне получили ЧМ. «Сельта» готова побороться за Черышева. «Бомбардир» собирает все основные новости пятницы в один материал.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Кокорин хочет зарабатывать в «Зените» больше Фалькао</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенит"</a> ведет переговоры о трансфере форварда сборной России <a href="https:///player/7506" target="_blank"><strong>Александра Кокорина</strong></a> из московского <a href="https:///teams/din" target="_blank">"Динамо"</a>, а также аренде нападающего "Челси" Радамеля Фалькао, права на которого принадлежат "Монако". Оба игрока готовы подписать контракт с клубом из Санкт-Петербурга на срок не менее чем на четыре года. Отмечается, что запросы стороны Кокорина по зарплате выше, чем у Фалькао.</p> <p>Проблемы с трансфером Фалькао в "Зенит" заключаются в лимите на легионеров. Для этого "Зенит" готов расстаться с полузащитником Данни, который продолжает поддерживать контакт с арабским "Аль-Насром". Данни отправился на переговоры с этим клубом во время перерыва в чемпионате России на кубковые матчи.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Виллаш-Боаш близок к возвращению в «Челси»</strong></span></p> <p>Владелец <a href="https:///teams/che" target="_blank">"Челси"</a> Роман Абрамович рассматривает варианты для замены наставнику Жозе Моуринью. Одной из таких кандидатур является главный тренер санкт-петербургского "Зенита" <a href="https:///coaches/1026" target="_blank"><strong>Андре Виллаш-Боаш</strong></a>, который уже работал с "Челси" в сезоне-2011/12.</p> <p>Стоит отметить, что в список возможных кандидатов на пост нового главного тренера "Челси" входят Брендан Роджерс, Гус Хиддинк, Леонид Слуцкий, Диего Симеоне и Хосеп Гвардиола.</p> <p>В турнирной таблице Премьер-лиги "Челси" после 10 туров занимает 15-е место. В активе подопечных Моуринью 11 очков.</p> <p><a href="https:///articles/446970" target="_blank"><strong>Семь причин, почему нельзя увольнять Моуринью из «Челси»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Ростов» оштрафован за задолженность Дзюбе</strong></span></p> <p>Палата по разрешению споров РФС оштрафовала <a href="https:///teams/ros" target="_blank">"Ростов"</a> за невыплату зарплаты нападающему <a href="https:///player/207" target="_blank"><strong>Артему Дзюбе</strong></a>.</p> <p>"Ростов" не исполнил решение палаты от 10-го сентября, в связи с чем клуб было решено оштрафовать. Сумма штрафа не разглашается. Теперь "Ростов" обязан рассчитаться с футболистом в течении семи дней.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Блаттер: «Россия получила права на проведение ЧМ благодаря тайной сделке»</strong></span></p> <p>В своем интервью газете Financial Times отстраненный от работы в ФИФА Зепп Блаттер поведал о том, что Россия получила право на проведение чемпионата мира по футболу в результате тайной сделки.</p> <p>По его словам, устная договоренность была достигнута между высшими руководителями ФИФА "за кулисами". Как сказал Блаттер, решение предполагало, что при голосовании будет выбрана одна из двух сверхдержав – Россия или США. Глава УЕФА Мишель Платини сорвал голосование и отдал свой голос Катару.</p> <p><a href="https:///articles/446954" target="_blank"><strong>Лучший талисман чемпионатов мира. Рейтинг читателей «Бомбардира»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Слуцкий будет совмещать работу в ЦСКА и сборной России до конца Евро-2016</strong></span></p> <p>ЦСКА подтвердил, что главный тренер клуба и <a href="https:///teams/rus" target="_blank">сборной России</a> <a href="https:///coaches/46" target="_blank"><strong>Леонид Слуцкий</strong></a> продолжит совмещать посты до конца Евро-2016.</p> <p>"Официально: Леонид Слуцкий продолжит совмещать работу в ЦСКА и сборной России до конца финальной стадии Евро-2016, - сообщил Twitter армейского клуба.</p> <p>Леонид Слуцкий возглавлял национальную команду последние четыре встречи отборочного цикла и завоевал с командой путевку в финальный этап Евро-2016.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Рыжиков, Семенов и Тарасов вызваны в сборную России на товарищеские матчи</strong></span></p> <p>Тренерский штаб сборной России во главе с Леонидом Слуцким определился со списком футболистов, которые поедут на товарищеские матчи с Португалией и Хорватией.</p> <p>Всего в расположение национальной команды прибудут 25 футболистов.</p> <p><strong>Вратари:</strong> Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Лодыгин ("Зенит"), Артем Ребров ("Спартак"), <a href="https:///player/59" target="_blank"><strong>Сергей Рыжиков</strong></a> ("Рубин").</p> <p><strong>Защитники:</strong> Алексей Березуцкий, Виктор Васин, Сергей Игнашевич (все - ЦСКА), <a href="https:///player/152" target="_blank"><strong>Юрий Жирков</strong></a> ("Динамо"), Дмитрий Комбаров ("Спартак"), Олег Кузьмин ("Рубин"), Андрей Семенов ("Терек"), Игорь Смольников ("Зенит").</p> <p><strong>Полузащитники:</strong> Денис Глушаков, <a href="https:///player/6970" target="_blank"><strong>Роман Широков</strong></a> (оба - "Спартак"), Игорь Денисов, Алексей Ионов (оба - "Динамо"), Алан Дзагоев (ЦСКА), Павел Мамаев ("Краснодар"), Александр Самедов, Дмитрий Тарасов (все - "Локомотив"), Олег Шатов ("Зенит"), Денис Черышев ("Реал" Мадрид Испания).</p> <p><strong>Нападающие:</strong> Артем Дзюба ("Зенит"), Александр Кокорин ("Динамо"), Федор Смолов ("Краснодар").</p> <p>Подготовку к матчам подопечные Леонида Слуцкого начнут 10 ноября.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446234896_20151022_zaf_p34_114.jpg" style="width: 720px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Сельта» интересуется Черышевым</strong></span></p> <p>Полузащитник мадридского "Реала" <a href="https:///player/23500" target="_blank"><strong>Денис Черышев</strong></a> может перейти в <a href="https:///teams/sel" target="_blank">"Сельту"</a>.</p> <p>Пока не понятно, идет ли речь о трансфере или просто аренде. Среди других претендентов числятся "Вильярреал" и "Валенсия". В нынешнем сезоне Черышев провел четыре матча, выходя на замену.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>В следующем сезоне могут ужесточить лимит и ликвидировать ПФЛ</strong></span></p> <p>В следующем сезоне РФПЛ лимит на легионеров может быть ужесточен до шести иностранных футболистов в заявке каждой команды на сезон.</p> <p>Такое предложение включено в доклад "О развитии футбола в Российской Федерации, обеспеченности спортивной инфраструктурой с учетом подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года", подготовленный рабочей группой к заседанию Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта.</p> <p>В этом докладе для РФПЛ предлагается формула "не более шести легионеров в заявке на сезон и один футболист моложе 21-го года на поле", а для ФНЛ - "не более трех легионеров в заявке на сезон и один футболист моложе 21-го года на поле".</p> <p>Отмечается, что есть несколько версий этого доклада, одна из которых содержит предложение ликвидировать ПФЛ с сезона-2016/17, оставив только две профессиональные лиги – РФПЛ и ФНЛ с единой системой управления. Вместо ПФЛ предлагается организовать систему турниров "до 19 лет" и "до 21 года" с участием молодежных команд профессиональных футбольных клубов.</p> <p>В этой же версии доклада авторы предлагают отменить правило прямого вылета в ФНЛ для команд, занявших последние места в турнирной таблице РФПЛ по итогам нынешнего сезона, организовать стыковые матчи между соответствующими командами РФПЛ и ФНЛ и увеличить состав участников РФПЛ в следующем сезоне до 18 команд.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Россия примет Португалию в Краснодаре</strong></span></p> <p>Товарищеская встреча между сборными России и <a href="https:///teams/ptg" target="_blank">Португалии</a> состоится в Краснодаре. Об этом рассказал источник, знакомый с ходом переговоров.</p> <p>"Матч состоится в Краснодаре", - сообщил источник. Президент РФС Виталий Мутко эту информацию не опровергает и не подтверждает.</p> <p>"Еще утрясаются вопросы по этому матчу, в ближайшее время вся информация будет", - прокомментировал Мутко.</p> <p>Напомним, что первоначально местом проведения этого матча должен был стать лондонский стадион "Крэйвен Коттэдж", на котором играет свои домашние встречи "Фулхэм". Однако пресс-служба клуба сообщила, что от этой идеи отказались. Краснодар также назначен местом проведения товарищеской игры Россия - Хорватия.</p>

Чемпионат Европы Россия Россия Зенит Динамо Сельта Дзюба Артем Роналду Криштиану Черышев Денис Слуцкий Леонид Виллаш-Боаш Андре Мутко Виталий Блаттер Зепп
Комментарии (7)
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Вомбат
1446238504
Хотел наш сказочник (так его давеча назвал не кто иной как Степашин) со сборной в Лондон прошвырнуться, с другом Романом поручкаться, но полиция Лондона сообщила ему, что не сможет обеспечить его безопасность. Что они имели в виду непонятно. От кого безопасность? Может быть от американских юристов, у которых на Мутного что-то есть?
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Carhartt
1446239721
что то дохрена клубов должны дзюбе
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Serjinho
1446242461
главное, чтобы остался в макдаке
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Миша00
1446244693
а еще Слуцкий возглавит Челси, да и по биатлону сборную подтянуть надо, и клуб ФНЛ еще так, на закуску
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REDAT
1446279208
Будем болеть за наших и родных, за сборную России!!!!!!!!!Удачи Вам!!!!!!!!!!!!!!
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