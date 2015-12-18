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  • Кто должен тренировать «Челси»? Рейтинг читателей «Бомбардира»

Кто должен тренировать «Челси»? Рейтинг читателей «Бомбардира»

В октябре "Бомбардир" узнавал о своих читателей о том, кто должен тренировать "Челси". И тогда вы проголосовали за Жозе Моуринью. Ваш прогноз не оправдался, португальца уволили с поста. Поэтому мы обновили рейтинг, чтобы узнать о том, кого нужно назначить на вакантную должность.

Из общего рейтинга мы убрали Моуринью и добавили новых кандидатов. При этом оставили все ранее отданные голоса за тренеров, а также включили "минусы", благодаря которым вы можете занизить показатели отдельным специалистам.

"Челси" уволил Жозе Моуринью. Кто придет на смену?

Перед вами список специалистов. Кликайте на стрелочку "вверх"  или "вниз" рядом с тем тренером, который нравится вам больше остальных. Количество голосов неограниченно!

 

Англия. Премьер-лига Англия Челси Терри Джон Хиддинк Гус Слуцкий Леонид Моуринью Жозе Анчелотти Карло Гвардиола Хосеп Конте Антонио Симеоне Диего
Комментарии (29)
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Zenit_EKB_88
1446048083
Хулио Еглесиас
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WildSven1992
1446052210
Леонида Слуцкого!
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Father of Russian footbal
1446055611
Где Слуцкий Лёня?!
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Измайловский Кочегар
1446059213
А где вариант "да мне параллельно"?
Ответить
alexa1995
1446060520
Где Слуцкий?
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edmund
1446064341
А давайте Карпин... Посмеёмся.
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Нох4о95
1446099502
Анчелотти в Челс и Пепа назад в Барсу , а Энрике в Спортинг и все счастливы!)))
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Рулон Обоев
1446099943
Почему в списке нет Бубнова?!
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калач
1446110544
чем Анчелотти так прославился то? :D достижений 0
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Nerlinger
1450524884
карпин
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