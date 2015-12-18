Кто должен тренировать «Челси»? Рейтинг читателей «Бомбардира»

В октябре "Бомбардир" узнавал о своих читателей о том, кто должен тренировать "Челси". И тогда вы проголосовали за Жозе Моуринью. Ваш прогноз не оправдался, португальца уволили с поста. Поэтому мы обновили рейтинг, чтобы узнать о том, кого нужно назначить на вакантную должность.

Из общего рейтинга мы убрали Моуринью и добавили новых кандидатов. При этом оставили все ранее отданные голоса за тренеров, а также включили "минусы", благодаря которым вы можете занизить показатели отдельным специалистам.

"Челси" уволил Жозе Моуринью. Кто придет на смену?

Перед вами список специалистов. Кликайте на стрелочку "вверх" или "вниз" рядом с тем тренером, который нравится вам больше остальных. Количество голосов неограниченно!