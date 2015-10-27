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Натурализация в сборной России. За и против

Бразильский нападающий "Краснодара" Ари заявил, что уже не горит желанием немедленно получить российское гражданство. А вот голкипер "Локомотива" Гилерме, напротив, пообещал до конца ноября стать нашим соотечественником. "Бомбардир" разбирает "плюсы" и "минусы" натурализации легионеров в России.

В российском футболе есть вечные темы: переход на другую систему проведения чемпионата, заговор против "Спартака", кто все-таки "все купил": Гинер или "Газпром". Но одним из самых острых всегда было обсуждение, нужны ли сборной натурализованные игроки. Особый всплеск интереса к этой теме возникает либо после громкого провала нашей команды, либо перед каким-то крупным турниром. А крупнее, чем домашний чемпионат мира, соревнование придумать уже нельзя. Так все-таки нужны ли сборной России Гилерме, Ари и другие "незаигранные" легионеры, или мы можем справиться своими силами?

За

Знаете, чем спорт высших достижений отличается от физкультуры? В первую очередь тем, что в нем важен именно результат, а не моральное удовольствие от процесса. И его нужно добиваться всеми незапрещенными способами. В том числе и натурализацией игроков других национальностей. Мы должны спуститься с небес на землю и признать, что наша футбольная сборная – середняк мирового футбола. У нас нет такого количества классных футболистов, как в той же Германии, которая может на Евро вместе с основной сборной привезти еще две, и те будут конкурентоспособны. Значит, недостаток доморощенных талантов нужно восполнять какими-то другими способами. Даже в Испании, чья сборная -  чемпион мира и двукратный чемпион Европы, не постеснялись признать: "Нет у нас сейчас хороших нападающих, давайте заиграем Диего Косту". По тому же пути последние годы идет и Португалия.

Может быть, хватит своей псевдопринципиальностью давать фору всему остальному миру? Сколько пользы нашему футболу принес бы тот же Вагнер, если бы наши высокие чины вовремя подсуетились. Ведь есть примеры из других видов спорта. Последний наш успех в баскетболе, победа на Евробаскете 2007, был добыт точным броском на последних секундах американца Джона Роберта Холдена. Виктор Ан и Виктор Уальд принесли нам 6 (!) золотых медалей на двоих на Олимпиаде в Сочи. Чем не яркие положительные примеры натурализации? В нашем чемпионате есть целый ряд качественных игроков, которые пока не заиграны за свои сборные. Срочно в паспортный стол их! На носу домашний чемпионат мира. К черту предрассудки! Страна хочет победы. Любой ценой!  

Против

Еще великий русский поэт Тютчев сказал, что у России особенная стать, и пытаться измерить ее общим аршином весьма опрометчиво. Наша страна долгие века шла по особому пути развития. На это был целый ряд геополитических причин. Под воздействием этого у русского народа выработался особый менталитет, который разумно отвергает некоторые вещи, допустимые в Америке и Европе. К примеру, в США недавно легализовали однополые браки. Но это же не повод для нас также начать позволять ЛГБТ-сообществу создавать законные ячейки общества. Это чуждо для нас. Простой обыватель этого не понимает. Так же сложно будет и объяснить обычному работяге из условной Тюмени, почему на поле в футболке сборной России выходит африканец или немец.

Ведь, по сути, все натурализованные футболисты – наемники. Они могут искренне любить нашу страну, но слушая гимн перед началом ответственного матча, условный Гилерме никогда не почувствует тех эмоций, что испытает Игорь Акинфеев или Артем Ребров. Да и как-то забывается, что выступать за сборную своей страны – великая честь для каждого спортсмена. Стоит ли так просто допускать к этому отчасти сакральному процессу посторонних?

Тем более что процесс натурализации очень быстро может перейти в режим "открыт ящик Пандоры", когда на игровую площадку выходит просто группа бразильцев, одетая в футболки с орлом на груди. Ну а вишенкой на торте негативных последствий привлечения под знамена сборной иностранцев стал побег из нашей страны некогда натурализованной баскетболистки Келли Миллер с предварительным смыванием паспорта РФ в унитаз. И где гарантия, что никто из "обращенных" футболистов не сделает однажды также?

Тем более, может, хватит идти по простому пути местечкового затыкания дыр? Знаете, почему у сборной Германии сейчас так много талантов? Потому что они не пошли по пути натурализации (бразилец Какау – скорее, исключение). Немцы выстроили мощнейшую систему детско-юношеского футбола, которая теперь выдает игроков для сборной, как на конвейере. Почему мы не можем сделать также? Как пример, деятельность Сергея Галицкого. В "Краснодаре" создали все условия для роста талантливой молодежи, и вот юные "быки" уже потихоньку начинают доминировать во многих возрастных группах, а в их академию съезжается талантливая молодежь со всего Юга России. Постройте такие же узловые центры во всех административных округах и создайте там условия. Результат будет. Не моментальный, зато долгосрочный. Просто нужно понять, что важнее для российского футбола: как можно быстрее построить очередные потемкинские деревни и отрапортовать высшему начальству, или все же заложить базу для становления наших футболистов в один ряд с сильнейшими сборными мира.

 

Чемпионат мира Россия Россия Акинфеев Игорь Вагнер Лав Лиедсон Ари Гилерме Коста Диего
Комментарии (15)
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Факел1947
1445932547
В мини-футболе 5 бразильцев.
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Serjinho
1445933468
надо было велика натурализовывать, но это же спартаковец, да ещё и сломал недотрогу быдлоконя - убогая лига
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Juventini_24
1445934532
Для привлечения легионеров есть клубный уровень, в национальных сборных, привлечение легионеров считаю не приемлимым. Я за сборную легионеров болеть не буду.
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Freyk
1445939510
По-моему тут все довольно очевидно. Паспорт давать нужно. Если условный Гилерме будет играть за сборную лучше Акинфеева — значит будет стоять он. Если хуже (не важно, из-за плохого уровня или отсутствия любви к стране) — то все равно будет стоять Акинфеев. Как итог, хуже стать в любом случае не может. А потакать нацистам — это плохая политика для РФС.
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vladik12
1445947016
Нет смысла давать паспорта всякому ширпотребу типа Ари, при всем уважении. Обычные игрочки чуть выше среднего уровня РФПЛ. Объяснимо и допустимо дать гражданство Халку и подобным по уровню. Хотя с Халком, понятно, уже ничего не словить. В общем, приемлемо давать возможность попасть в сборную России только реально сильным игрочкам. Которые способны делать резалт.
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lokoman92
1445953420
если честно, я за натурализацию, но лишь с тем условием что бы эти легионеры не были заиграны в сборной.
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[sIlenT]
1445961819
Полностью поддерживаю натурализацию! когда у нас в команде не останется ни одного русского парня! может у кого-то, где-то заиграет, а кому-то просто станет стыдно, а кто-то начнет наконец-то работать! Зато не будет никогда - "а мы вам ничего не должны, и это ваши мол хотелки..."
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2013
1445965767
Смотреть шире на проблему надо. Разве в России места мало и рождаемость зашкаливает как в Бангладеш? Надо давать без всякой волокиты гражданство любому специалисту, если он подписывет контракт на работу и просьбу о его натурализации подписывает работодатель. Какая разница между футболистом в клубе или механиком на предприятии, если они необходимого уровня? А футболисты уровня сборной, это как механики уровня Формулы-1. Лишними не будут. Эмиграция проблемна, если люди неприкаянны, без специальности, денег и стабильного положения. Когда она регулируема - то это только польза для страны.
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Simbirsk
1445970970
Натурализация может помочь здесь и сейчас! А дальше что? Мы ведь не ищем легких путей?! Мы, русские, всегда на авось надеемся) Потому и сборная наша играет также. Да, все понимают что развитие детского спорта это то, что нам нужно. Это нам очень нужно, и не только для результатов в спорте, но и как оздоровляющий фактор нашей нации! Но... вот именно, кто это сделает? Кто готов работать руками, а не языком?
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Zeff
1446016748
Гильерме можно в порядке исключения. И все, больше никаких гастарбайтеров.
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