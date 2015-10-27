Натурализация в сборной России. За и против

Бразильский нападающий "Краснодара" Ари заявил, что уже не горит желанием немедленно получить российское гражданство. А вот голкипер "Локомотива" Гилерме, напротив, пообещал до конца ноября стать нашим соотечественником. "Бомбардир" разбирает "плюсы" и "минусы" натурализации легионеров в России.

В российском футболе есть вечные темы: переход на другую систему проведения чемпионата, заговор против "Спартака", кто все-таки "все купил": Гинер или "Газпром". Но одним из самых острых всегда было обсуждение, нужны ли сборной натурализованные игроки. Особый всплеск интереса к этой теме возникает либо после громкого провала нашей команды, либо перед каким-то крупным турниром. А крупнее, чем домашний чемпионат мира, соревнование придумать уже нельзя. Так все-таки нужны ли сборной России Гилерме, Ари и другие "незаигранные" легионеры, или мы можем справиться своими силами?

За

Знаете, чем спорт высших достижений отличается от физкультуры? В первую очередь тем, что в нем важен именно результат, а не моральное удовольствие от процесса. И его нужно добиваться всеми незапрещенными способами. В том числе и натурализацией игроков других национальностей. Мы должны спуститься с небес на землю и признать, что наша футбольная сборная – середняк мирового футбола. У нас нет такого количества классных футболистов, как в той же Германии, которая может на Евро вместе с основной сборной привезти еще две, и те будут конкурентоспособны. Значит, недостаток доморощенных талантов нужно восполнять какими-то другими способами. Даже в Испании, чья сборная - чемпион мира и двукратный чемпион Европы, не постеснялись признать: "Нет у нас сейчас хороших нападающих, давайте заиграем Диего Косту". По тому же пути последние годы идет и Португалия.

Может быть, хватит своей псевдопринципиальностью давать фору всему остальному миру? Сколько пользы нашему футболу принес бы тот же Вагнер, если бы наши высокие чины вовремя подсуетились. Ведь есть примеры из других видов спорта. Последний наш успех в баскетболе, победа на Евробаскете 2007, был добыт точным броском на последних секундах американца Джона Роберта Холдена. Виктор Ан и Виктор Уальд принесли нам 6 (!) золотых медалей на двоих на Олимпиаде в Сочи. Чем не яркие положительные примеры натурализации? В нашем чемпионате есть целый ряд качественных игроков, которые пока не заиграны за свои сборные. Срочно в паспортный стол их! На носу домашний чемпионат мира. К черту предрассудки! Страна хочет победы. Любой ценой!

Против

Еще великий русский поэт Тютчев сказал, что у России особенная стать, и пытаться измерить ее общим аршином весьма опрометчиво. Наша страна долгие века шла по особому пути развития. На это был целый ряд геополитических причин. Под воздействием этого у русского народа выработался особый менталитет, который разумно отвергает некоторые вещи, допустимые в Америке и Европе. К примеру, в США недавно легализовали однополые браки. Но это же не повод для нас также начать позволять ЛГБТ-сообществу создавать законные ячейки общества. Это чуждо для нас. Простой обыватель этого не понимает. Так же сложно будет и объяснить обычному работяге из условной Тюмени, почему на поле в футболке сборной России выходит африканец или немец.

Ведь, по сути, все натурализованные футболисты – наемники. Они могут искренне любить нашу страну, но слушая гимн перед началом ответственного матча, условный Гилерме никогда не почувствует тех эмоций, что испытает Игорь Акинфеев или Артем Ребров. Да и как-то забывается, что выступать за сборную своей страны – великая честь для каждого спортсмена. Стоит ли так просто допускать к этому отчасти сакральному процессу посторонних?

Тем более что процесс натурализации очень быстро может перейти в режим "открыт ящик Пандоры", когда на игровую площадку выходит просто группа бразильцев, одетая в футболки с орлом на груди. Ну а вишенкой на торте негативных последствий привлечения под знамена сборной иностранцев стал побег из нашей страны некогда натурализованной баскетболистки Келли Миллер с предварительным смыванием паспорта РФ в унитаз. И где гарантия, что никто из "обращенных" футболистов не сделает однажды также?

Тем более, может, хватит идти по простому пути местечкового затыкания дыр? Знаете, почему у сборной Германии сейчас так много талантов? Потому что они не пошли по пути натурализации (бразилец Какау – скорее, исключение). Немцы выстроили мощнейшую систему детско-юношеского футбола, которая теперь выдает игроков для сборной, как на конвейере. Почему мы не можем сделать также? Как пример, деятельность Сергея Галицкого. В "Краснодаре" создали все условия для роста талантливой молодежи, и вот юные "быки" уже потихоньку начинают доминировать во многих возрастных группах, а в их академию съезжается талантливая молодежь со всего Юга России. Постройте такие же узловые центры во всех административных округах и создайте там условия. Результат будет. Не моментальный, зато долгосрочный. Просто нужно понять, что важнее для российского футбола: как можно быстрее построить очередные потемкинские деревни и отрапортовать высшему начальству, или все же заложить базу для становления наших футболистов в один ряд с сильнейшими сборными мира.