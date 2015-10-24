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  • Бэйл может перейти в «Баварию». Халк – лучший игрок 3-го тура ЛЧ. Дайджест событий дня

Бэйл может перейти в «Баварию». Халк – лучший игрок 3-го тура ЛЧ. Дайджест событий дня

<p><em>«Ювентус» назначил Павла Недведа вице-президентом, а УЕФА опять открыл дисциплинарное дело по итогам матча «Локомотива». Проводим рабочую неделю концентрированной событийной выжимкой ушедшей пятницы.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Бавария» хочет заменить Роббена Бэйлом</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/bav" target="_blank">"Бавария"</a> интересуется приобретением полузащитника <a href="https:///teams/rea" target="_blank">"Реала"</a> <a href="https:///player/4733" target="_blank"><strong>Гарета Бэйла</strong></a>.</p> <p>Сообщается, что именно Бэйла рассматривают в Мюнхене в качестве замены <a href="https:///player/4478" target="_blank"><strong>Арьену Роббену</strong></a>, чья форма в нынешнем сезоне разочаровывает руководство "Баварии". Валлиец будет главной трансферной целью немецкого клуба.</p> <p>Ожидается, что шансы на покупку Бэйла вырастут, если преемником Хосепа Гвардиолы на посту главного тренера "Баварии" станет бывший наставник "Реала" Карло Анчелотти.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Халк – лучший игрок недели в Лиге чемпионов</strong></span></p> <p>Нападающий <a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенита"</a> <a href="https:///player/9530"><strong>Халк</strong></a> признан лучшим игроком этой недели в Лиге чемпионов.</p> <p>Бразилец набрал 46% голосов, опередив форварда "Галатасарая" <strong><a href="https:///player/2395" target="_blank">Лукаса Подольски</a>,</strong> за которого проголосовали 20% участников опроса. Третьим по итогам голосования стал <a href="https:///player/3707" target="_blank"><strong>Иван Ракитич</strong></a> (15%).</p> <p>Напомним, Халк отметился голом в матче с "Лионом" (<a href="https:///online/87006" target="_blank">3:1</a>), и его мяч стал в результате победным.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча «Локомотив» – «Бешикташ»</strong></span></p> <p>После <a href="https:///online/87121" target="_blank">матча</a> третьего тура группового этапа Лиги Европы между <a href="https:///teams/lom" target="_blank">"Локомотивом"</a> и <a href="https:///teams/bes" target="_blank">"Бешикташем"</a> УЕФА начал расследовать дисциплинарное дело, связанное с событиями, произошедшими в ходе матча. Московский клуб обвиняют в появлении на поле посторонних лиц, турецкий – в бросании болельщиками пиротехники и посторонних предметов, а также в беспорядках на трибунах. Дело будет рассмотрено 27 октября.</p> <p>Напомним, ранее "Локомотив" был наказан за оскорбительное поведение болельщиков частичным закрытием фанатской трибуны на матч с "Бешикташем".</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Пеле исполнилось 75 лет</strong></span></p> <p>Легендарный бразильский форвард Пеле сегодня празднует свой 75-й день рождения. В ходе клубной карьеры выступал за "Сантос" и "Нью-Йорк Космос". Бразилец является обладателем рекорда по количеству  титулов чемпиона мира – в его коллекции их три (завоеваны в 1958, 1962 и 1970 годах). На его счету более 1100 голов за карьеру (включая товарищеские матчи). Помимо всего прочего, Пеле был признан ФИФА лучшим футболистом мира двадцатого века, а Международным Олимпийский Комитетом – лучшим атлетом.</p> <p><strong><a href="https:///articles/446248" target="_blank">ПЕЛЕвернувший мир. Королю футбола исполнилось 75 лет</a></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445633842_20150526_gaf_u60_017.jpg" style="width: 720px; height: 483px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Ювентус» назначил Павла Недведа вице-президентом</strong></span></p> <p>Бывший полузащитник <a href="https:///teams/juv" target="_blank">"Ювентуса"</a> Павел Недвед сегодня занял пост вице-президента клуба. Его кандидатура была одобрена советом директоров. Ранее он работал в качестве директора клуба.</p> <p>Напомним, что чех выступал за "старую синьору" с 2001 по 2009 год. За это время он дважды стал чемпионом Италии, сыграл в финале Лиги чемпионов, а также получил Золотой мяч в 2003 году.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Англия и Голландия сыграют товарищеский матч</strong></span></p> <p>Сборная Англии проведет товарищескую встречу против сборной Голландии. Она пройдет 29 марта следующего года на "Уэмбли". Об этом сообщается на сайте FA.</p> <p>Команды встречались 19 раз, на счету каждой из них по 5 побед. В последнем матче, состоявшемся в 2012 году, сильнее оказались представители страны тюльпанов со счетом 3:2.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Шампань примет участие в выборах президента ФИФА</strong></span></p> <p>Бывший заместитель генерального секретаря ФИФА француз <strong>Жером Шампань</strong> подал документы для участия в выборах на пост главы данной организации.</p> <p>"В понедельник я отправил документы в ФИФА. Я буду участвовать в выборах на пост президента организации", - сказал Шампань.</p> <p>Напомним, что <strong>Блаттер</strong> был недавно отстранен на 90 дней по подозрению в незаконной передаче 2 миллионов швейцарских франков главе УЕФА <strong>Мишелю Платини</strong>. Он возглавлял ФИФА с 1998 года. Срок подачи заявки на участие в выборах истекает 26 октября.</p> <p>Известно, что конкурентами Шампаня будут Платини, принц Иордании <strong>Али бин Аль-Хусейн</strong> и экс-игрок сборной Тринидада и Тобаго <strong>Давид Нахид</strong>.</p> <p>Вячеслав Колосков уже успел <a href="https:///news/446226" target="_blank"><strong>заявить</strong></a> о том, что не верит в шансы Шампаня возглавить ФИФА.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>РФПЛ. «Уфа» с минимальным счетом одолела «Крылья Советов»</strong></span></p> <p>В матче, открывающем программу 13-го тура, "Уфа" оказалась сильнее самарских "Крыльев Советов". Единственный гол во втором тайме провел защитник хозяев <a href="https:///player/12195" target="_blank"><strong>Павел Аликин</strong></a>. Отметим, что этот матч стал дебютным для нового главного тренера "Уфы" <a href="https:///coaches/551" target="_blank"><strong>Евгения Перевертайло</strong></a>.</p> <p><strong>Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур</strong></p> <p><a href="https:///online/81016"><strong>Уфа (Уфа) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0)</strong> Текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>Голы</strong>: 1:0 – Аликин, 78.</p> <p><strong>Уфа</strong>: Нарубин, Аликин, Сухов, Кацалапов, Никитин, Стоцкий, Пауревич, Зинченко (Фомин, 65), Диего Карлос, Игбун (Галиулин, 86), Кротов (Пурье, 46).</p> <p><strong>Крылья Советов</strong>: Конюхов, Симайс (Садик, 85), Надсон, Бурлак, Цаллагов, Чочиев (Корниленко, 67), Габулов, Молло, Померко, Бато, Яхович (Драгун, 78).</p> <p><strong>Предупреждения</strong>: Габулов, 68; Фомин, 76; Бурлак, 82.</p> <p><strong>Судья</strong>: Алексей Матюнин (Москва).</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Бундеслига. «Хоффенхайм» уступил «Гамбургу»</strong></span></p> <p>В <a href="https:///online/83268" target="_blank">матче</a> десятого тура Бундеслиги <a href="https:///teams/hfm" target="_blank">"Хоффенхайм"</a> проиграл <a href="https:///teams/gam" target="_blank">"Гамбургу"</a>. Единственный гол в этой встрече забил <strong>Ласогга</strong>.</p> <p><strong>Чемпионат Германии. Бундеслига. 10-й тур</strong></p> <p><a href="https:///online/83268" target="_blank"><strong>Хоффенхайм – Гамбург – 0:1 (0:0)</strong></a></p> <p><strong>Голы</strong>: 0:1 – Ласогга, 88.</p> <p><strong>Удаления</strong>: Бичакчич, 68.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><b>Примера. «Райо Вальекано» разгромил «Эспаньол»</b></span></p> <p>В<a href="https:///online/84103" target="_blank"> матче</a> девятого тура Примеры <a href="https:///teams/rav" target="_blank">"Райо Вальекано"</a> крупно обыграл <a href="https:///teams/esb" target="_blank">"Эспаньол"</a> - 3:0. Победу мадридцам принесли гол <strong><b>Трасорраса</b></strong> и дубль <strong><b>Гуэрры</b></strong>.</p> <p><b>Чемпионат Испании. Примера. 9-й тур</b></p> <p><a href="https:///online/84103" target="_blank"><b>Райо Вальекано – Эспаньол – 3:0 (1:0)</b></a></p> <p><b>Голы</b>: 1:0 – Трасоррас (с пенальти), 36; 2:0 – Гуэрра, 76; 3:0 – Гуэрра, 78.</p> <p><b>Удаления</b>: Мата, 66; Тито, 90.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Лига 1. «Лион» крупно обыграл «Тулузу», а «Нант» - «Кан»</strong></span></p> <p>Сегодня двумя матчами стартовала программа 11-го тура французской Лиги 1.</p> <p><strong><b>Чемпионат Франции. Лига 1. 11-й тур</b></strong></p> <p><a href="https:///online/80619" target="_blank"><strong><b>Кан – Нант – 0:2 (0:1)</b></strong></a></p> <p><strong><b>Голы</b></strong>: 0:1 – Бамму, 23; 0:2 – Томассон, 61.</p> <p><a href="https:///online/80617" target="_blank"><strong><b>Лион – Тулуза – 3:0 (1:0)</b></strong></a></p> <p><strong><b>Голы</b></strong>: 1:0 - Дардер, 18; 2:0 – Вальбуэна, 69; 3:0 - Корне, 90.</p>

Испания. Примера Испания Бавария Реал Локомотив Ювентус Роббен Арьен Бэйл Гарет Недвед Павел Халк Аликин Павел Ласогга Пьерр-Мишель Гуэрра Алехандро
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