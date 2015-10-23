Руслан Пименов: «Матч «Динамо» и «Спартака» - битва двух непредсказуемых команд»

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов в преддверии встречи бело-голубых со «Спартаком» в 13-м туре чемпионата России в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал о том, чего стоит ждать в воскресенье на «Арене Химки».

- Руслан, для вас, как для бывшего динамовца, что значат встречи со «Спартаком»? Серьезнее ли они противостояний с другими московскими клубами?

- Конечно, они стоят особняком. И не потому, что это «Спартак». Просто это дерби, тут соперник уже не столь важен, настрой на игру всегда особый. Думаю, что всем понятен уровень таких соперничеств.

- Красно-белые сейчас расположились на пятой строчке в турнирной таблице, «Динамо» - на десятой. Что подопечные Андрея Кобелева сейчас могут противопоставить оппоненту?

- У «Динамо», пусть пока результата какого-то особого нет, но есть проблески в игре. Пока им немножечко не везет в плане реализации, но я уверен, что у команды скоро с этим все наладится.

- Многие считают «Динамо» непредсказуемой командой, так как в составе много молодых футболистов, которые не всегда играют стабильно….

- Соглашусь с этим высказыванием. У бело-голубых есть хорошие моменты, есть не очень. Именно отсутствие стабильности и является главной проблемой столичного клуба. Чем быстрее молодежь освоится на поле, тем быстрее дела клуба пойдут в гору. Но при первых положительных моментах нельзя расслабляться и успокаиваться. Про «Спартак», в принципе, можно сказать то же самое. Команда Дмитрия Аленичева может как выиграть важную встречу, так и проиграть ее. Думаю, на выходных нас ждет битва двух самых непредсказуемых коллективов.

- Не так давно руководство «Динамо» заявляло, что на текущий сезон никаких целей перед командой не стоит. Не будет ли это расслабляющим фактором для дружины Кобелева?

- Надеюсь, что не было задачи играть в свое удовольствие. «Динамо» - это серьезный клуб, должны все ответственно подходить, понимая, цвета какого клуба они защищают. Расслабленность – это не слишком правильное отношение к делу. Нужно выигрывать все матчи, вне зависимости от ситуации и соперника. Футбол – это же серьезный спорт.

- У хозяев поля сейчас большие проблемы: не сыграют Губочан с Дьяковым, на полгода выбыл Самба. Головная боль для тренерского штаба.

- Андрей Николаевич опытный в этом плане, он найдет выход из такой непростой ситуации. Он уже был не раз в подобном положении, это не такая уж и большая проблема.

- Рулевые и «Спартака», и «Динамо» на этой неделе справили свои дни рождения. Дополнительная мотивация для футболистов? Не галстук же дарить им.

- Естественно не галстук (смеется). Все захотят подарить победу, поэтому я надеюсь, что нас в эти выходные будет ожидать зрелищный футбол. Для болельщиков данная игра будет весьма интересной. А от себя могу поздравить обоих специалистов с прошедшими днями рождениями и пожелать им дальнейших успехов в их нелегком деле.

- Какой-то результат спрогнозируете?

- Если честно, то это очень тяжело. Даже представить не могу, ведь встречаются две команды, которые не отличаются стабильностью.

- То есть уйдете от ответа?

- Да, пожалуй. Могу точно сказать, что забитые мячи будут и с одной, и другой стороны.

- Погребняк забьет на этот раз?

- Посмотрим. Только матч покажет, сможет ли он поразить ворота соперника.