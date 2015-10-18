Рамон Кальдерон: «Криштиану Роналду – непобедим. Но у «Реала» сейчас все очень плохо»

<p><em>Рамон Кальдерон был президентом «Реала» с 2006 по 2009 год, и именно он пригласил Криштиану Роналду в команду. Кальдерон может по праву гордиться этим трансфером: благодаря ему королевский клуб получил лучшего бомбардира в истории мадридцев и обладателя четырех «Золотых бутс». </em></p> <p><strong>- Что вы чувствовали после матча «Реала» с «Мальме»?</strong></p> <p>- Я очень радовался рекорду, который установил Криштиану Роналду, испытывал почти отцовскую гордость. Я рад, что мы не ошиблись тогда, провернув переход Роналду в «Реал». Все те, кто утверждал, что цена за игрока чрезмерна, сегодня молчат. Сейчас они уже утверждают, что мы заплатили смешную сумму за такого невероятного футболиста.</p> <p><strong>- В декабре 2008, когда вы обсуждали трансфер Роналду, могли ли вы подумать, что он так быстро преодолеет рекорд в 323 гола Рауля? </strong></p> <p>- Все пошло очень быстро с момента его перехода. Роналду характеризируется своей молниеносностью как в ходе игры, так и во всей карьере. Еще в «Манчестере» он проявил себя как великий игрок, получил свою первый «Золотой мяч» и стал легендой «Олд Траффорда». Он обогнал все ожидания, которые только могли себе представить публика и руководство.</p> <p><strong>- Что может сообщить этот рекорд о Криштиану Роналду? </strong></p> <p>- Криштиану – один из тех спортсменов, которые встают каждое утро с целью стать лучше, чем вчера. Это делает его непобедимым. Таланта недостаточно. Нужно добавить каждодневную, очень усердную работу и особенный образ жизни. Его настойчивость и решимость куда более важны, чем талант.</p> <p>Странно, но индивидуальные выступления Криштиану не поддерживаются коллективными титулами. Когда игрок достигает отметки в 70 голов за год, он, казалось бы, просто обязан выиграть и какой-то командный кубок. Мне кажется, у <a href="https:///teams/rea" target="_blank">«Реала»</a> сейчас все очень плохо. Ненормально видеть то, как после моего ухода с поста президента, в команде так и не появилось нормальной спортивной дирекции. Хорхе Вальдано проработал всего несколько месяцев и был уволен. Сегодня профессионалы никак не контролируют трансферы.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445075624_20151014_gaf_u42_034.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong>- Как проходило обсуждение перехода Роналду?</strong></p> <p>- Для трансфера такой важности, мне кажется, переговоры были очень простыми. Мы за год до этого общались с агентом игрока. Я был в Боготе, где мы проводили товарищеский матч, и Криштиану позвал меня, чтобы поговорить. Он сказал: «Президент, мне очень жаль, но в этом сезоне я останусь в «МЮ», я уже обещал Сэру Алексу. Я чувствую, что я должен этому клубу». Мы быстро договорились, что он перейдет к нам в следующем сезоне. Все было просто: он сам хотел в «Реал», но не хотел портить отношения с «Манчестером». Англичане не желали его продавать, но и не могли на игрока давить. Да и наше предложение в 80 миллионов оставило их довольными.</p> <p><strong>- Вы говорили с Криштиану лично после его перехода?</strong></p> <p>- К сожалению, нет. Я был уже вне клуба и не хотел создавать проблем Роналду. Если бы я с ним поговорил, у него автоматически были бы проблемные отношения с руководством. Я всегда говорил, что не президент привлекает игрока перейти в «Реал», но сам «Реал» так влияет на футболистов. Мы только выполняли свои бумажные дела. Единственное, что могло привлечь игрока такого уровня, как <a href="https:///player/3671" target="_blank">Роналду</a>, - это непосредственно «Реал», а не тот, кто занимает пост президента.</p> <p><strong>- Флорентино Перес тем не менее часто повторяет: «Криштиану – лучший галактикос, из тех, кого я подписал».</strong></p> <p>- Это очень смешно, потому что как только он получил пост президента, он хотел переделать контракт Роналду, который мы уже подготовили. Перес был представлен на фото официальных документов, но по факту он скорее пытался сорвать трансфер, чем его совершить… Он говорил, что сумма за Роналду была преувеличена, что за те деньги он мог бы купить трех или четырех игроков. Хорхе Мендес и Криштиану узнали об этом и даже собирались расторгать соглашение. Речь шла о том, чтобы скинуть 30 миллионов евро…и Криштиану до сих пор не простил этого Пересу. Их отношения выглядят натянутыми по сей день. К счастью, они оба взрослые люди и не показывают этого на публике.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445081355_20151004_zaa_n230_412.jpg" style="height:505px; width:720px" /></p> <p><strong>- После перехода португальца «Реал Мадрид» выиграл довольно мало наград. Это можно объяснить тем, что «Барселона» быстро развивается?</strong></p> <p>- Вероятно, одна из двух причин. Вторая заключается в том, что вся спортивная часть «Реала» находится под руководством инженера. Это большая ошибка. Инженеры учились в школе строить дороги, возводить мосты и туннели. Но не футбольную команду! Игроки и тренеры, которые приходят в команду, отвечают только одной характеристике – они нравятся Флорентино Пересу! Он единственный, кто принимает решения, и, наверное, сам чувствует себя одиноко. Именно так и произошло с Бенитесем, который был лишь четвертым вариантом после Моуринью, Лева и Клоппа. Все это наглядно демонстрирует отсутствие всякой спортивной логики. </p> <p><strong>- Тогда в каком состоянии находится «Реал» в институциональном плане? </strong></p> <p>- Всем известно, что внутренние уставы «Реала» были изменены таким образом, что в них почти не осталось никакой демократии. Клуб раньше основывался на мнении всех. Мнение большинства - это очень полезная вещь, даже если оно не совпадает со взглядами президента. Сегодня совсем не так. И даже хуже, ведь на всеобщее мнение больше никто не обращает никакого внимания. Все решается одним человеком. «Реал» почти что лишен свободы.</p> <p><strong><a href="https:///articles/441064" target="_blank">Юридическая коллизия. Как «Реал Мадрид» опозорился перед всем миром</a></strong></p> <p><strong>- Часть сообщества говорит о потере истинных ценностей «мадридиста». Это потеря ценностей связана не с современными веяниями футбола, а с менеджментом Флорентино Переса? </strong></p> <p>- Ассоциация мадридизма делает в каком-то роде то же самое, что и мы пытались сделать с ассоциацией по защите наследия «Реала». Все это связано с изменениями самого клуба, а не с переменами в мировом футболе. Сообщество не просит невозможного: они хотят выигрывать, смотреть хороший футбол и получать удовольствие.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445081317_20150603_zaa_n230_035.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong>- Каким образом Криштиану выражает мадридские ценности?</strong></p> <p>- Все, что Роналду сделал после перехода в клуб, это все то, что «Реал Мадрид» просит от каждого своего игрока. Постоянное стремление к победе, тренировки, рвение. Несмотря на странные решения руководства. Это даже не подлежит обсуждению.</p> <p><strong>- Разве эти ценности не развиты лучше у воспитанников кантеры? </strong></p> <p>- Действительно, Мората, который сегодня побеждает с «Ювентусом», и Касильяс, прощание с которым было невероятно печальным, представляют собой идеалы истинного «мадридиста». Касильяс вместе с Раулем и Гути был последним воспитанником кантеры, что-то выигравшим с «Реалом». Сегодня не осталось ни одного. Это огромная проблема, которая показывает, что что-то идет не так с нашей академией и детскими школами подготовки. Очень грустно, но это факт.</p> <p><strong>- Появление <a href="https:///coaches/115" target="_blank">Рафы Бенитеса</a> не показывает готовность вернуться к своим воспитанникам? </strong></p> <p>- Честно говоря, я так не думаю. Во-первых, Флорентино Перес не верит в своих тренеров, за исключением Моуринью. Он думает, что все они одинаковы. Он видит в них только какие-то помехи. Я уверен, что, если бы не давление президента на тренера, все было бы иначе. Он бы с радостью принял бы тренера-строителя. Но, к счастью, это невозможно. Что касается Бенитеса, то это хороший тренер, он доказывает это на протяжении всей своей карьеры. Он хорошо знает клуб, он трудоголик, и я надеюсь, что он сможет добиться успеха. Тем не менее его консервативная система игры не выглядит как самая адекватная для «Реала». На «Бернабеу» публика хочет видеть более привлекательную, более наступательную игру.</p> <p><strong><a href="https:///articles/443257" target="_blank">Криштиану Роналду уходит из «Реала» - правда или вымысел?</a></strong></p> <p><em>По материалам </em><em>sofoot.com</em></p>