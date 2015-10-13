Шрек, Гибралтар и расисты. Почему мы не забудем отборочные матчи Евро-2016

Сборная России все-таки заняла второе место в своей группе и поедет следующим летом во Францию. Но кроме выступления нашей команды в квалификации Евро были и другие важные события. "Бомбардир" вспоминает о главных из них.

Рекорд Руни

"Уэйн Руни поставил мяч на точку, надул щеки и приготовился к моменту, который мы все давно ждали, по "Уэмбли" в этот момент пронеслась тысяча и одна фотовспышка. Казалось, абсолютно каждый хочет запечатлеть тот самый момент", − так британская газета The Guardian рассказывала о главном событии в жизни сборной Англии в 2014-15 годах.

Руни − очень противоречивый персонаж. Толстый, но очень подвижный. Семейный, но попадающий в скандалы с изменами и пьяными выходками. Преданный "МЮ", но периодически желающий сорваться то в "Челси", то в "Реал". Уничтожаемый прессой, но любимый всей страной. Если кому-то и суждено было побить рекорд Бобби Чарльтона, то только Шреку. Отметку в 49 голов не мог перешагнуть ни один английский форвард почти полвека. Особенно символично, что Уэйн сделал это в матче с Шотландией. Как бы ни складывались дела у Трех львов, они никогда не упустят возможности показать, кто в Соединенном Королевстве True Number One.

Дебют сборной Гибралтара

На европейской футбольной карте пополнение. Пожалуй, интереснейшее в его истории. Гибралтар − это крошечная клякса на задворках Пиренейского полуострова. Она принадлежит Британии, что очень не нравится Испании. Если бы тут не было базы НАТО, на 30-тысячную территорию никто бы не обращал внимания.

Сборная Гибралтара − классическая команда любителей. Пожарный, бухгалтер, юрист, официант и еще много всего. К таким командам мы все уже привыкли, но даже на фоне Сан-Марино, Андорры, Фарерских островов и Лихтенштейна гибралтарцы − самое слабое звено. Зато самое упертое. Пекарям и полицейским надоело гонять мяч друг с другом, и в 2006 году они решили подать заявку в ФИФА и УЕФА, чтобы привезти на свою микроскопическую родину Криштиану Роналду, Томаса Мюллера и Карима Бензема. Был получен отказ. Так началась долгая битва за свои права, которая завершилась только три года назад. УЕФА признал Гибралтар своим членом и позволил выступить в квалификации Евро-2016.

Команда сыграла ужасно. 56 пропущенных мячей, 10 проигранных матча и куча обновленных антирекордов. Но ни один гибралтарец даже не подумал расстраиваться. Тот случай, когда участие − это уже победа.

Расистские проблемы Хорватии

Сборная Хорватии, кажется, установила невероятное достижение. Команда умудрилась нарваться на наказание за расизм на игре, которая проходила без зрителей. Оказалось, "шашечным" для разжигания этнического конфликта не нужен никто, кроме одного сговорчивого агронома. Во время игры с Италией на поле стадиона "Полюд" отчетливо проглядывалась гигантская свастика, созданная за счет разницы тонов в цвете травы.

Это можно было бы посчитать дикой случайностью, но хорватам больше никто не верит − пустые трибуны на матч против итальянцев они также заслужили за открытую демонстрацию своих расистских взглядов. За нетолерантный газон сборная получила 1 очко штрафа. Впрочем, шансов выйти на Евро напрямую она еще не потеряла. Но теперь от нее зависит очень мало.

Тот самый файер Черногории

Впервые самым обсуждаемым черногорцем стал ни Стефан Йоветич, ни Мирко Вучинич и не Марко Баша. Роль героя, а точнее антигероя взял на себя Лука Лазаревич. Обычный фанат одним точным броском запустил сразу несколько цепочек событий: сборная Черногории осталась без первого в своей жизни официального турнира, репутация страны оказалась испорченной, Россия получила уникальный бонус в гонке за Евро, а Фабио Капелло − еще несколько месячных зарплат.

Хотя в ту секунду, когда на голову нашего голкипера опустился горящий файер, у всех была только одна мысль: хоть бы у Игоря не было серьезных повреждений. Повезло. Но те полчаса, что вратарю оказывали помощь и решали судьбу матча, стали для нашей страны самым тяжелым временем за долгие годы.

"Когда начался матч, кто-то бросил петарду, которая упала к моей левой ноге. Она горела, и я инстинктивно бросил ее в направлении поля. Пока она падала, я увидел, что вратарь сборной России делает несколько шагов к центру поля, а петарда летит прямо в него. Я был шокирован таким развитием событий. Если бы мог выйти на поле, то, конечно, безо всяких сомнений, сам оказал бы голкиперу первую помощь. Раскаиваюсь в произошедшем. Приношу свои извинения Акинфееву, футбольному союзу его страны, а также нашей сборной и всей нации", − даже сейчас − когда эмоции улеглись − извенения Лазаревичу кажутся нелепыми.

Точнее всего о нем сказали его же соотечественники: "Лука не хулиган. Он просто дурачок". Обвиняя одного безумного фаната, не забудьте упомянуть и тех, по чьей вине в XXI веке участникам международных матчей высшего уровня приходится рисковать своей жизнью.

Провал Греции

Даже если отбросить сенсационное Евро-2004, сборная Греции всегда воспринималась крепкой командой, которая не претендует на прорывы, но всегда берет свое. Ей футбол мог казаться скучным, жестоким, невозможно практичным, но работающим. После ЧМ-2014 развалилось вообще все. Ушел главный тренер Фернанду Сантуш, закончили карьеры два главных ветерана − Йоргас Карагунис и Константинос Кацуранис. Без тех, кто мог управлять сложной старой машиной и рассказывать байки о том, как все было в 2004-м, "эллины" умудрились завалить самую легкую из возможных групп. Северная Ирландия, Венгрия, Румыния, Финляндия, Фарерские острова − трудно сразу сказать, с кем из них повезло больше. Сборная Греции финишировала ниже их всех.

Неудачи начались с того, что федерация пригласила Клаудио Раньери − топового специалиста по провалам. Тот продержался 4 матча и, разумеется, ни один из них не выиграл. В этом отборочном цикле греки вообще победили только раз − последнем туре у Венгрии, когда всем вокруг уже было плевать на турнирные расклады. За одну игру "эллины" забили столько же, сколько за 9 туров до этого. Надо было раньше реагировать и первыми звать Слуцкого. На данный момент он лучше всех в Европе умеет подчищать за незадачливыми итальянцами.

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