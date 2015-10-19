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    Самые красивые девушки-арбитры


    3.5
    Голосов: 2
    19.10.2015 21:00
    Греческая рефери Хрисула Куробилия отработала на отборочном матче сборных России и Молдавии к Евро-2016. «Бомбардир» сделал подборку судей, чтобы показать, что женщина в футболе – это очень даже красиво.

    Греческая рефери Хрисула Куробилия отработала на отборочном матче сборных России и Молдавии к Евро-2016. "Бомбардир" сделал подборку судей, чтобы показать, что женщина в футболе – это очень даже красиво.

    Орели Болье (Швейцария)

    Бибиана Штайнхаус (Германия)

    Клаудиа Романи (Италия)

    Елена Тамбини (Италия)

    Сабина Валиева (Россия)

    Хрисула Куробилия (Греция)

    Весна Будимир (Хорватия)

    Мария Куртес (Германия)

    Каталина Кулчар (Венгрия)

    Яна Елеференко (Россия)

    Анастасия Пустовойтова (Россия)

    Вера Опейкина (Россия)

    Надин Камара Баштуш (Бразилия)

    25 самых сексуальных футболисток Европы

    Лучшие соперники для сборной России на Евро-2016. Рейтинг читателей "Бомбардира"

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Zimbio, Bild, DN, Divany, Страница Анастасии Пустовойтовой ВКонтакте , Страница Сабины Валиевой ВКонтакте, Global Look Press
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 2
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    Комментарии (10)
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    borsch123
    1444242640
    И как игроки их будут бить?)
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    Karpathian
    1444243867
    ШЛЮПКИ!
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    j10i2
    1444244192
    Теперь никто точно не будет скандировать с трибун, что судья пидорас.
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    Рулон Обоев
    1444286357
    Нихера себе Клаудиа Романи....
    Ответить
    hellkid
    1444286405
    Весна Будимир - говорящие Имя и фамилия :)
    Ответить
    somn
    1444378741
    Романи хороша!
    Ответить
    nim-
    1448561193
    Хрисула Куробилия - вот насчет нее я бы поспорил.. :D
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