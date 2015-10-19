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Самые красивые девушки-арбитры

Греческая рефери Хрисула Куробилия отработала на отборочном матче сборных России и Молдавии к Евро-2016. "Бомбардир" сделал подборку судей, чтобы показать, что женщина в футболе – это очень даже красиво.

Орели Болье (Швейцария)

Бибиана Штайнхаус (Германия)

Клаудиа Романи (Италия)

Елена Тамбини (Италия)

Сабина Валиева (Россия)

Хрисула Куробилия (Греция)

Весна Будимир (Хорватия)

Мария Куртес (Германия)

Каталина Кулчар (Венгрия)

Яна Елеференко (Россия)

Анастасия Пустовойтова (Россия)

Вера Опейкина (Россия)

Надин Камара Баштуш (Бразилия)

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Комментарии (10)
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borsch123
1444242640
И как игроки их будут бить?)
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Karpathian
1444243867
ШЛЮПКИ!
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j10i2
1444244192
Теперь никто точно не будет скандировать с трибун, что судья пидорас.
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Рулон Обоев
1444286357
Нихера себе Клаудиа Романи....
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hellkid
1444286405
Весна Будимир - говорящие Имя и фамилия :)
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somn
1444378741
Романи хороша!
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nim-
1448561193
Хрисула Куробилия - вот насчет нее я бы поспорил.. :D
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