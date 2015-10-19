Самые красивые девушки-арбитры

Греческая рефери Хрисула Куробилия отработала на отборочном матче сборных России и Молдавии к Евро-2016. "Бомбардир" сделал подборку судей, чтобы показать, что женщина в футболе – это очень даже красиво.

Орели Болье (Швейцария)

Бибиана Штайнхаус (Германия)

Клаудиа Романи (Италия)

Елена Тамбини (Италия)

Сабина Валиева (Россия)

Хрисула Куробилия (Греция)

Весна Будимир (Хорватия)

Мария Куртес (Германия)

Каталина Кулчар (Венгрия)

Яна Елеференко (Россия)

Анастасия Пустовойтова (Россия)

Вера Опейкина (Россия)

Надин Камара Баштуш (Бразилия)

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