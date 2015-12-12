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    • Лучшие соперники для сборной России на Евро-2016. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Лучшие соперники для сборной России на Евро-2016. Рейтинг читателей «Бомбардира»


    0
    Голосов: 0
    12.12.2015 13:00
    В субботу состоится жеребьевка группового этапа финального раунда чемпионата Европы. «Бомбардир» предлагает своим читателям выбрать самых удобных соперников на данной стадии для сборной России.

    В субботу состоится жеребьевка группового этапа финального раунда чемпионата Европы. "Бомбардир" предлагает своим читателям выбрать самых удобных соперников на данной стадии для сборной России.

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    Перед вами 18 сборных, которые попали на Евро-2016. Кликайте на стрелочку "вверх" рядом с той командой, которая является оптимальным соперником россиянам на групповой стадии. Количество голосов неограниченно!

    В рейтинге не участвуют те команды, которые оказались в одной корзине со сборной России (Италия, Швейцария, Австрия, Хорватия, Украина).

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС, УЕФА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      AleksandrGladrih 12 декабря 2015, 18:58

      бельгия исландия Россия венгрия

      0
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 12 декабря 2015, 18:17

      и вариант от моего друга: Германия, Россия, Румыния, Албания

      0
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 12 декабря 2015, 18:17

      Испания, Россия, Румыния, Турция

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      Рейтинг: +23

      Трувор 12 декабря 2015, 00:09

      Турков даёшь!

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      Рейтинг: +12

      Igreh 11 декабря 2015, 18:50

      Для нашей сборной нет такого понятия как "удобный соперник". Легко и непринужденно можем обо##аться в игре с аутсайдерами, также как и на морально-волевых потащить игру с явным фаворитом.

      1
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      Рейтинг: +2552

      Челнинец 11 декабря 2015, 18:16

      Вспомните ЮАР, нас Считали фаворитами в группе, а итог каждый сам знает, на каждого соперника нужна настраиваться что на Албанию что на Германию, с любым соперником будет тяжело)

      2
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      Рейтинг: +14

      Tаир > Челнинец 11 декабря 2015, 18:30

      В юар нас не считали фаворитами, потому что сборной России там просто не было)ну это так, к сведению)

      6
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Челнинец 11 декабря 2015, 20:25

      может не ЮАР а Бразилию ?

      0
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