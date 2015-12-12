Лучшие соперники для сборной России на Евро-2016. Рейтинг читателей «Бомбардира»

В субботу состоится жеребьевка группового этапа финального раунда чемпионата Европы. "Бомбардир" предлагает своим читателям выбрать самых удобных соперников на данной стадии для сборной России.

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Перед вами 18 сборных, которые попали на Евро-2016. Кликайте на стрелочку "вверх" рядом с той командой, которая является оптимальным соперником россиянам на групповой стадии. Количество голосов неограниченно!

В рейтинге не участвуют те команды, которые оказались в одной корзине со сборной России (Италия, Швейцария, Австрия, Хорватия, Украина).