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  • Лучшие соперники для сборной России на Евро-2016. Рейтинг читателей «Бомбардира»

Лучшие соперники для сборной России на Евро-2016. Рейтинг читателей «Бомбардира»

В субботу состоится жеребьевка группового этапа финального раунда чемпионата Европы. "Бомбардир" предлагает своим читателям выбрать самых удобных соперников на данной стадии для сборной России.

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Перед вами 18 сборных, которые попали на Евро-2016. Кликайте на стрелочку "вверх" рядом с той командой, которая является оптимальным соперником россиянам на групповой стадии. Количество голосов неограниченно!

В рейтинге не участвуют те команды, которые оказались в одной корзине со сборной России (Италия, Швейцария, Австрия, Хорватия, Украина).

 

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Рейтинг Россия Швеция Франция Англия
Комментарии (8)
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Челнинец
1449846994
Вспомните ЮАР, нас Считали фаворитами в группе, а итог каждый сам знает, на каждого соперника нужна настраиваться что на Албанию что на Германию, с любым соперником будет тяжело)
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Igreh
1449849007
Для нашей сборной нет такого понятия как "удобный соперник". Легко и непринужденно можем обо##аться в игре с аутсайдерами, также как и на морально-волевых потащить игру с явным фаворитом.
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Трувор
1449868190
Турков даёшь!
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lokoman92
1449933435
Испания, Россия, Румыния, Турция
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lokoman92
1449933460
и вариант от моего друга: Германия, Россия, Румыния, Албания
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AleksandrGladrih
1449935904
бельгия исландия Россия венгрия
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