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    На матче Молдавии и России будет работать судья-женщина

    Сегодня стала известна бригада арбитров, которые будут работать на матче Молдавии и России 9 октября. Вторым помощником главного арбитра Михаила Кукулакиса будет 38-летняя судья-женщина Хрисула Куробилия.

    «Для меня это сюрприз и новость. За последние годы это первый случай, когда помощницей будет работать женщина. При этом требования к ней будут точно такими же, как и к мужчинам. Женщины сдают те же нормативы, что и их коллеги мужчины. Чтобы получить назначение на матчи национальных сборных, женщине необходимо постоянно работать на играх высшего дивизиона своего чемпионата.

    У нас в свое время на матчах молодежного первенства России работали арбитры ФИФА Авдонченко, Ульяновская и Мамаева. Некоторые судили и встречи второго дивизиона. Если главный арбитр и национальная федерация предложили ее кандидатуру, а УЕФА одобрил, то эта организация несет полную ответственность», - сказал председатель судейского комитета РФС Николай Левников.

    В текущем сезоне Куробилия работала на трех матчах еврокубков: "Мальме" - "Зальцбург" - в квалификации Лиги чемпионов, "Легия" - "Наполи" в групповом этапе Лиги Европы и "Войводина" - "Виктория" Пл - в квалификации Лиги Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2015 16:28
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +34

      Смит80 7 октября 2015, 08:55

      Почему у людей есть склонность все сводить к пошлости?
      У Врачей и Судей полового признака нет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 7 октября 2015, 05:46

      Главные новости дня

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      legends 7 октября 2015, 00:22

      вООБЩЕ, ПО-РУССКИ ПИШЕТСЯ "... НЕ ЗАПОРЕТ" а вот если запорИт - это уже надо снимать штаны и бегать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 6 октября 2015, 21:40

      Ну если запорит ничего, то почему бы и нет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > FCBarcelona1713 6 октября 2015, 21:41

      не запорит" :D

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 6 октября 2015, 20:50

      Достали своей политкорректностью...

      0
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      Рейтинг: +1205

      inzek 6 октября 2015, 20:23

      фанатка дзюбиньо! тоже хочет с ним футболками обменяться

      0
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      Рейтинг: +26833

      slavutiq70 6 октября 2015, 19:53

      Вот нахера в мужком матче женщина???

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 октября 2015, 18:31

      как судили ростов с цска и зенитом-так лучше женщина

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      Elves 6 октября 2015, 18:15

      Зачем в мужской футбол сувать женщин? Для них есть женский футбол, пусть его и судят.

      0
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      ...
      Рейтинг: +86

      Тони Монтана > Elves 6 октября 2015, 18:41

      это тебе суют и присовывают)))

      -2
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      Рейтинг: -9

      aviaman > Тони Монтана 6 октября 2015, 21:31

      судя по твоей аве пилотки ,суют тебе по самое горло защеканка поровозная

      0
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      Рейтинг: +67

      Elves > Тони Монтана 6 октября 2015, 23:36

      Только люди недалекого ума переходят на личности, так как им и сказать то толком нечего, потому что в голове пусто.

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 6 октября 2015, 17:35

      Хорошо,что не на Терек-Анжи)))

      2
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