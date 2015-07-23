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    Со сборной Хорватии снято одно очко за инцидент со свастикой на поле

    Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА сняла очко со сборной Хорватии в отборочном цикле чемпионата Европы-2016 в качестве наказания для Хорватского футбольного союза (ХФС).

    На газоне стадиона «Полюд» в Сплите во время матча июньского матча квалификации между сборными Хорватии и Италии (1:1) было замечено изображение свастики.

    Хорваты также обязаны провести два следующих домашних матча в турнирах УЕФА при пустых трибунах и не играть до конца квалификации на стадионе «Полюд» в Сплите. Кроме того, ХФС оштрафован на 100 тысяч евро. Апелляция может быть подана в течение трех дней с момента получения обоснованного решения.

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    Источник: УЕФА

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    23.07.2015 18:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 23 июля 2015, 21:19

      Свастики с фашизмом отождествляют только необразованные дебилы или шавки.Хотя какая между ними разница.

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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 > Тraumtanzеr 24 июля 2015, 07:41

      и вся эта шваль действует под чутким предводительством властей

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 23 июля 2015, 21:00

      Родоначальники фашизма умудрились углядеть знакомый символ

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      Рейтинг: +11

      Robin_Hood 23 июля 2015, 20:26

      Вообще-то данный символ появился много раньше фашизма.

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      Рейтинг: +593

      112910415 23 июля 2015, 19:36

      понятно

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      Рейтинг: +533

      Levadia 23 июля 2015, 19:32

      Поделом.

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