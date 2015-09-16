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  • Антисборная 8-го тура РФПЛ: Дзагоев, Ломбертс, Азмун и другие

Антисборная 8-го тура РФПЛ: Дзагоев, Ломбертс, Азмун и другие

<p><em>Первые динамовцы, провал «Локомотива» и парад защитников-автобомбардиров – в традиционном списке неудачников 8-го тура чемпионата России от «Бомбардира».</em></p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Антигерои 8-го тура РФПЛ</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442329540_Antisbornaya.png" style="height:442px; width:350px" /></p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1442375797_Alvim-Marinato-Gilherme.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Вратарь. Гильерме («Локомотив»)</strong></span></p> <p><strong>Общая оценка: </strong>2/10</p> <p><strong>Чем запомнился: </strong>неуверенностью в собственных силах</p> <p>Любителям РФПЛ не нужно объяснять, кто такой Гильерме и что он умеет в рамке. Бразилец за долгие годы игры за «Локомотив» проявил себя исключительно с положительной стороны. Не зря же его в свое время даже хотели привлечь к выступлениям за сборную России, в которой вратарская позиция традиционно укреплена лучше остальных.</p> <p>Думается, если до сих пор на этот счет велись бы предметные беседы, то после матча железнодорожников с «Рубином» в кабинетах повисло бы молчание. Гильерме будто бы подменили: когда забивал его соотечественник Карлос Эдуардо, он неловко метался в полупозиции, не решаясь ни броситься на перехват оппонента, ни вернуться в ворота. А нападавшему делов-то – взял и перебросил мяч над голкипером.</p> <p>Похожий эпизод случился и во время третьего гола. Билялетдинов головой пробил, конечно, классно – такие мячи вытащить колоссально тяжело. Другое дело, как попытался сделать это бразилец: подпрыгнул один раз, опустил руки и зачем-то подпрыгнул еще, когда первоначальная сила толчка сошла на нет. Быть может, будь он поувереннее в собственных силах в тот момент, то и не было бы крупного поражения «Локомотива». Но поди попробуй переписать историю…</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1442375810_Lazich-Darko.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Правый защитник. Данко Лазич («Анжи»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности: </strong>1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности: </strong>1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> ну очень уж нелепым автоголом</p> <p>Если в прошлой антисборной у нас был парад капитанов, то на сей раз – дефиле автобомбардиров. В свои ворота забивали двое из 3-х защитников нашего рейтинга, но гол Лазича заслуживает отдельного рассмотрения. После флангового прорыва игрок «Терека» низом катит мяч на Лебеденко. Тот одним касанием бьет в перекладину, и тут-то эпизод должен был разрядиться сам собой. Если бы только мяч не угодил в пятку полностью растерявшегося Лазича. Даже после того, как счет был открыт, он какое-то время не понимал, что стал автором гола в собственные ворота.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=442037" target="_blank"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 8-й тур РФПЛ</strong></a></p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1442375823_Dyakov-Vitaliy.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Центральный защитник. Виталий Дьяков («Динамо»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности: </strong>1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> нежеланием встречать оппонентов</p> <p>Вот и настал тот день, когда первый динамовец ступил на порог нашего антирейтинга. Виталий Дьяков в стан бело-голубых попал с большим трудом, однако затем довольно быстро стал частью коллектива и вроде как все у него было хорошо.</p> <p>А если б не было игры с «Краснодаром», то можно было бы в скором времени и на основу сборной замахнуться. Конечно, высыпать внушительный мешок шишек на одного игрока, когда не играла целая команда, неразумно, но Дьяков действительно сыграл как-то слишком уж аккуратно и бережливо. В стыки с соперником не вступал, мячи отбирал с неохотой, что и вылилось в итоге в гол Павла Мамаева. Если бы Виталий момент доиграл до конца и вынес мяч тогда, когда была возможность, у «Динамо» был бы шанс вернуться в борьбу. Ну или хотя бы не проиграть с ужасающим счетом 0:4.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1442375838_Lombarts-Nikolas.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Центральный защитник. Николас Ломбертс («Зенит») (с)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности: </strong>0/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности: </strong>1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> автоголом в духе Дженнаро Гаттузо</p> <p>Это было еще семь лет назад. «Милан» тогда привез на Кубок РЖД традиционный для тех пор состав-россыпь звезд, в которой было место и для легендарного гения передач Андреа Пирло, и для Паоло Мальдини, и для трудяги Массимо Амброзини, и для Кларенса Зеедорфа.</p> <p>Да только команда играла не так уж хорошо, поэтому поражению в полуфинале от испанской «Севильи» никто в общем-то и не удивился бы, если б не Дженнаро Гаттузо, который в эффектном прыжке после подачи штрафного заколотил мяч в ворота ошалевшего от происходящего Кристиана Аббьяти. Так вот, Николас Ломбертс в главном матче тура ЦСКА - «Зенит» решил поиграть в реконструктора и представил, как бы в наши дни выглядел данный эпизод.</p> <p>Не слишком-то опасный навес из глубины, и мяч после удара о голову бельгийца летит мимо Лодыгина в сетку – словом, косплей удался. Но и этого оборонцу показалось мало: когда Дзагоев одной передачей вырезал голкипера из момента, Думбия должен был накрывать именно Ломбертс. Но тот, имея возможность, ивуарийцу забить не помешал. Однозначно поступки, достойные звания капитана антисборной.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=442148" target="_blank"><strong>«Жаль, что такие матчи проходят после игр сборных». О чем говорили Слуцкий и Семак</strong></a></p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1442375857_Dzagoev-Alan.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Центральный полузащитник. Алан Дзагоев (ЦСКА)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности: </strong>1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности: </strong>2/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> незабитым пенальти</p> <p>Но это не значит, что по ту сторону баррикад не было тех, кого можно и нужно пожурить. Казалось, после отличных игр за сборную Алан должен чувствовать себя несколько увереннее и раскрепощеннее, однако в матче с «Зенитом» этого не было и в помине. Дзагоев частенько ошибался, а когда представилась возможность реабилитироваться, полузащитник стушевался и с пенальти отправил мяч прямо в руки Лодыгину.</p> <p> </p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1442375870_Ndinga_Delvin_Shanel.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Центральный полузащитник. Дельвин Ндинга («Локомотив»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> слишком многое позволял сопернику</p> <p>«Рубин» наконец-то начинает возрождаться из пепла – это подтвердил матч с железнодорожниками, в котором на фоне оппонента казанцы смотрелись куда более целостной и собранной командой. И не последнюю роль в этом сыграло то, что хозяева слишком уж вольготно чувствовали себя в контроле мяча – именно за то, чтобы не дать сопернику пространства, и отвечает опорный полузащитник, коим у «Локомотива» в тот вечер был Ндинга. И он явно со своими обязанностями не справился.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1442375884_Zobnin-Roman.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Правый  полузащитник. Роман Зобнин («Динамо»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности: </strong>2/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Чем запомнился: </strong>чудовищным промахом при счете 2:0 в пользу соперника</p> <p>На старте сезона принято хвалить «Динамо» и местную молодежь. И ведь поначалу было за что, ибо долгое время команда поражений не знала. Но всему рано или поздно приходит конец: «Краснодар» дерзко щелкнул по носу москвичам, а местные молодые парни ответить на это не сумели. Что же до Зобнина, то тот мало того, что был аморфным всю игру, так еще и запорол вернейший эпизод после идеальной скидки Павла Погребняка. С двух метров профессионал обязан отправлять мяч в ворота, но Роман сделать это не сумел.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1442375933_Zinchenko-Aleksandr.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Левый полузащитник. Александр Зинченко («Уфа»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> несвойственной ему необязательностью</p> <p>Те, кто воочию видели игру Александра, знают, что парень он, безусловно, очень талантливый. Более того, если не сбавит обороты, то уже через год-другой вполне может перебраться в клуб посерьезнее. Такие игроки должны быть лидерами на поле, особенно когда их команда встречается с равным по силе соперником.</p> <p>И уж тем более если у этого самого соперника серьезные организационные проблемы. Но в итоге «Уралу» толком-то и обороняться не пришлось, ибо один из главных конструкторов атак «Уфы» Зинченко всю игру проспал. Нет, серьезно, его и отметить-то больше не за что, кроме как за раннюю замену.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=441949" target="_blank"><strong>«Нам надо просыпаться». Колыванов, Безденежных, Кротов – о настоящем и будущем «Уфы»</strong></a></p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1442375947_Toshich-Zoran.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Атакующий полузащитник. Зоран Тошич (ЦСКА)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности: </strong>2/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 0/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> «привез» пенальти в собственные ворота</p> <p>Удружил Зоран сопернику. По-настоящему удружил. Нет, конечно, поступок оправдан, если учитывать, кто такой Халк и как он умеет бить с обеих ног, но прыгать в него сзади… Повезло, что Тошичу удалось отделаться «горчичником», ведь это действие вполне себе могло повлечь за собой удаление. Впрочем, это особо сказалось на атакующей игре ЦСКА – в матче с «Зенитом» впереди полузащитник смотрелся слишком уж блекло.</p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1442375962_Vlasov-Oleg.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Атакующий полузащитник. Олег Власов («Мордовия»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 2/10</p> <p><strong>Чем запомнился: </strong>абсолютно ничем</p> <p>Стабильно в каждой антисборной существует игрок, который вроде бы должен был хоть чем-то запомниться болельщикам, но предпочел остаться в тени. Сегодня на себя эту роль примерил Олег Власов, оказавшийся не способным создать хоть что-то против слаженной обороны «Крыльев Советов».</p> <p> </p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1442375981_Azmun-Serdar.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Центральный нападающий. Сердар Азмун («Ростов»)</strong></span></p> <p><strong>Прямые обязанности:</strong> 1/10</p> <p><strong>Непрямые обязанности:</strong> 0/10</p> <p><strong>Чем запомнился:</strong> ранней заменой</p> <p>Ринат Билялетдинов в недавнем интервью коллегам после своей отставки признался, что если б «Рубин» в свое время оставил у себя Азмуна, то команда бы больше забивала, а игра в атаке у казанцев была бы более осмысленная. По логике вещей, все эти бонусы должны были перекочевать в раздевалку «Ростова» вместе с иранцем, однако эти тезисы на корню разрушает игра против «Спартака».</p> <p>В ней гостям ну очень уж нужен был форвард, который готов был бы взять игру на себя и в одиночку создать опасный момент из ничего. И с этой ролью Сердар явно не справился – даже от вышедшего вместо него Бен Су Ю исходило больше опасности.</p> <p><a href="https:///articles?id=442249" target="_blank"><strong>Почему Курбан Бердыев – лучший тренер сезона прямо сейчас</strong></a></p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1442375994_2088.jpg" style="float:left; height:266px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:200px" />Тренер. Игорь Черевченко («Локомотив»)</strong></span></p> <p><strong>Выбор состава:</strong> 4/10</p> <p><strong>Выбор тактики</strong>: 2/10</p> <p><strong>Замены:</strong> 3/10</p> <p><strong>Чем запомнился: </strong>дал повод поговорить о своей неудаче</p> <p>Слишком уж много было говорено о том, что Черевченко своим приходом вдохновил «Локомотив» на подвиги. Конечно, одна оплошность не является поводом для отказа от предыдущего тезиса, но ведь «железнодорожники» действительно провалили встречу с «Рубином», а тренер не сумел внести действенные коррективы в игру своего клуба. Зато получил суровый комментарий от Виталия Денисова.</p> <p> </p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=442380" target="_blank"><strong>Мамаево побоище. Каким был 8-й тур РФПЛ</strong></a></p> <table align="left" border="1" cellpadding="5" cellspacing="5" style="height:443px; width:300px"> <caption> <p><span style="color:#000000"><strong>Количество попаданий в антисборную</strong></span></p> </caption> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/13.gif" />  <a href="https:///teams/amk">Амкар</a></td> <td style="text-align:center"><strong>7</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/3.gif" />  <a href="https:///teams/zen">Зенит</a></td> <td style="text-align:center"><strong>7</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/6.gif" />  <a href="https:///teams/rub">Рубин</a></td> <td style="text-align:center"><strong>6</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/73.gif" />  <a href="https:///teams/kbn">Кубань</a></td> <td style="text-align:center"><strong>4</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/1118.gif" />  <a href="https:///teams/ufa">Уфа</a></td> <td style="text-align:center"><strong>4</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/4.gif" />  <a href="https:///teams/csk">ЦСКА</a></td> <td style="text-align:center"><strong>4</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/2.gif" />  <a href="https:///teams/lom">Локомотив</a></td> <td style="text-align:center"><strong>4</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/102.gif" />  <a href="https:///teams/ter">Терек</a></td> <td style="text-align:center"><strong>3</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/1058.gif" />  <a href="https:///teams/kra">Краснодар</a></td> <td style="text-align:center"><strong>3</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/5.gif" />  <a href="https:///teams/spa">Спартак М</a></td> <td style="text-align:center"><strong>3</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/106.gif" />  <a href="https:///teams/ure">Урал</a></td> <td style="text-align:center"><strong>3</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/185.gif" />  <a href="https:///teams/anj">Анжи</a></td> <td style="text-align:center"><strong>3</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/15.gif" />  <a href="https:///teams/krs">Крылья Советов</a></td> <td style="text-align:center"><strong>2</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/1.gif" />  <a href="https:///teams/din">Динамо М</a></td> <td style="text-align:center"><strong>2</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/14.gif" />  <a href="https:///teams/ros">Ростов</a></td> <td style="text-align:center"><strong>2</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https:///images/smalllogos/110.gif" />  <a href="https:///teams/mor">Мордовия</a></td> <td style="text-align:center"><strong>2</strong></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>

Россия. Премьер-лига Россия Динамо Ростов Ндинга Дельвин Ломбертс Николас Дзагоев Алан Власов Олег Тошич Зоран Гилерме Дьяков Виталий Зобнин Роман Азмун Сердар Лазич Дарко Зинченко Александр Черевченко Игорь
Комментарии (6)
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Нигелист
1442396870
Может не понимаю смысла написанного, но по моему у автора есть желание просто самоутвердиться за счет футболистов. По большому статья ни чем.
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sir_Alex
1442401390
Да ладно, Алан явно лишний в этом "звёздном" списке
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vanesss1981
1442429040
... "и мяч после удара о голову бельгийца летит мимо Лодыгина в сетку ". Скидка на Лодыгина была сделана плечом. Уважаемый автор, перед написанием таких статей, смотрите матчи внимательнее. Данные ошибки, лишь говорят о вашей некомпетентности.
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mik1954
1442508142
Ну кто интересно составляет подобные поверхностные списки, в части Ломбертса виноват от лишь частично, а именно то что отыграл в створ, где должен был находиться Лодыгин, который неизвестно зачем побежал в центр штрафной, а должен был или стоять на ленте или крикнуть Нику, что играю.... Думается, что на футбольном сайте должны работать люди компетентные и не "махать без нужды шашкой"
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kanav67
1442518104
Очень много неточностей, что недопустимо. 1) Ломбертс отдавал не головой, а грудью. 2) Пасом отрезал Ладыгина при втором голе не Дзагоев, а Щенников. 3)Главный претендент на должность вратаря Ладыгин, косячил намного больше Гилерме.
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starche
1442596511
Достойные бедолаги.
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