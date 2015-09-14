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Мамаево побоище. Каким был 8-й тур РФПЛ

<p><em>Об «эксперте хренове», кошмарном дебюте Погребняка в «Динамо», мечтающем о «МЮ» Мамаеве и главном подражателе Нойера – в обзоре восьмого тура РФПЛ от «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Матч тура. ЦСКА – «Зенит»</strong></span></p> <p>Мягкая погода Лихтенштейна; местная приветливая сборная, за победу над которой его окрестили национальным героем; послематчевые братания с болельщиками. Еще в среду жизнь Леонида Слуцкого казалась радужной и беззаботной. Всего за три дня лучший тренер страны был возвращен в суровую реальность РФПЛ. В день матча над Москвой  установилась сырая зябкая погода, а сама игра предстояла с питерским «Зенитом» - соперником, который грозился отобрать у ЦСКА первые очки.</p> <p>Поначалу армейцы в упор не замечали своего оппонента и уже к 22-й минуте вели 2:0. Им помогали все, включая вратаря гостей Юрия Лодыгина: своим необоснованным выходом из ворот голкипер «Зенита» открыл счет в матче. Наставник гостей Сергей Семак выглядел слегка растерянным, хоть и всячески старался скрыть этот факт. Никто не мог предположить: именно Лодыгин и Семак станут главными героями второго тайма. Вратарь отбил пенальти от Алана Дзагоева, а заменявший Виллаш-Боаша тренер сделал решающую замену, выпустив на поле Виктора Файзулина. Хавбек «Зенита» сделал решающий пас на Игоря Смольникова, который на 88-й минуте сравнял счет и отобрал первые очки у ЦСКА.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=442144" target="_blank">Нойер, ты? Способны ли сборники ЦСКА и «Зенита» играть на несколько фронтов</a></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442259245_Лодыгин.JPG" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Персона тура. Юрий Лодыгин, «Зенит»</strong></span></p> <p>Вот уже два года первым номером «Зенита» беспрекословно считается Юрий Лодыгин. Вот уже два года болельщики «Зенита» не знают скуки, когда игра перемещается в штрафную их команды. Что взбредет в голову вратарю сборной России, порой не может сказать и сам Лодыгин. На 9-й минуте Юрий зачем-то принялся копировать Нойера и вышел далеко из ворот после банального навеса игрока ЦСКА. Защитник Николас Ломбертс отпасовал назад, но в воротах Лодыгина не было – 1:0. Во втором тайме Лодыгин решил издевательски обыграть Романа Еременко, но вместо этого едва не пропустил третий гол. И все же талант Юрия очевиден: на протяжении второй 45-минутки он вытащил три сложнейших мяча и пенальти от Алана Дзагоева. «Этот матч ему – урок на будущее. Лодыгин должен осторожнее играть у своих ворот», - справедливо резюмировал Вячеслав Малафеев.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Игрок тура. Павел Мамаев, «Краснодар»</strong></span></p> <p>В карьере хавбека «Краснодара» наступила новая светлая полоса. Два года назад Мамаев едва не перебрался в «Манчестер Юнайтед». Тогда его лично заприметил Сэр Алекс Фергюсон, но для осуществления трансфера не хватило нужного количества матчей за сборную. Новый наставник главной российской команды Леонид Слуцкий с удовольствием вызвал Мамаева и даже выпустил его на поле в матче с Лихтенштейном.</p> <p>Павел оказался вдохновлен таким развитием событий и через несколько дней в одиночку уничтожил «Динамо». Два голевых паса и два гола похоронили надежды москвичей на ничью. Мяч как завербованный, прилетал ровно туда, куда нужно было Мамаеву. С момента последнего интереса «МЮ» прошло три года. Сэр Алекс больше не тренирует «манкунианцев», но даже строгий Луи Ван Гаал остался бы впечатлен игрой Павла на старте этого сезона.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Скандал тура. Твит Егора Титова</strong></span></p> <p>«Спартак» реабилитировался перед своими болельщикам за поражение от «Анжи» и минимально обыграл «Ростов». Реабилитировался по счету, но не по игре. Это признал и наставник красно-белых Дмитрий Аленичев. «Это отчасти вызвано нашими проблемами в атакующей линии: отсутствовали Зе Луиш и Ананидзе», - со свойственной себе сдержанностью подчеркнул Аленичев. Буквально только что стало известно, что из строя выбыл и Юра Мовсисян.</p> <p>Куда менее интеллигентен оказался ассистент Аленичева Егор Титов. «Ты - эксперт хренов», – с места в карьер начал экс-хавбек «Спартака»в своем твиттере. «Посмотри, сколько у нас травмированных, а потом открывай рот!». В столь балаганном стиле Титов ответил одному из болельщиков «Спартака», обвинившему его в чересчур оборонительной игре.  Уже на следующий день твита Егора не оказалось на месте. А буквально сегодня Титов сообщил о том, что его аккаунт взломали, а сам он про эту историю слышит впервые.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=442249" target="_blank">Почему Курбан Бердыев – лучший тренер сезона прямо сейчас</a></strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=442244" target="_blank">«Спартак» - «Ростов» - 1:0. Фоторепортаж</a></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442259186_Погребняк.JPG" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Разочарование тура. «Динамо»</strong></span></p> <p>«Быстрее! Быстрее!» - нарастающим басом кричал Андрей Кобелев своим подопечным, призывая их резче переходить из обороны в атаку. Но в этот вечер не получались абсолютно никакие переходы. «Краснодар» имел гораздо больше голевых моментов и уверенно разгромил «Динамо» со счетом 4:0. Отдельно отметился и дебютант гостей Павел Погребняк: экс-форвард сборной России из выгоднейшей позиции пробил в штангу. «Никому такого дебюта не пожелаешь» - признался Погребняк. Еще более категоричен был Андрей Кобелев. «Нам стыдно! Надо попросить прощения у наших болельщиков», - резюмировал тренер «Динамо» по окончании встречи.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=442037" target="_blank">Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 8-й тур РФПЛ</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Открытие тура. Алихан Шаваев, «Амкар»</strong></span></p> <p>58-я минута матча «Амкар» - «Кубань» не предвещала никаких громких событий. С правого фланга пермяков последовал банальный заброс, который должен был без проблем выносить защитник «Кубани». Но тот неожиданно махнул мимо мяча, который оказался перед Алиханом Шаваевым. Вокруг – гудящий стадион, перед ним – толпа игроков. 22-летний дебютант РФПЛ не испугался: он по-хозяйски прибрал мяч к себе, отошел в более свободную зону и пробил мимо падающего Владислава Игнатьева. «Сначала не поверил, что забил! Потом подбежали игроки и тренеры, поддержали», - признался автор гола. Через 7 минут Шаваева под бурные овации заменили, а матч так и прикатился к ничьей – 1:1.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442259167_Результативность.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Результативность тура. 19 голов</strong></span></p> <p>«Ничего себе!» - подумали зрители, когда в первый же игровой день было забито 10 голов! Восьмой тур обещал стать сверхрезультативным, но матчи воскресенья и особенно понедельника авансов абсолютно не оправдали. Тем не менее тур нельзя назвать малозабивным; радует и тот факт, что наконец почти в полном составе проснулись нападающие. В половине команд РФПЛ на табло отмечались их ударные форварды.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Символическая сборная 8-го тура</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442259336_Схем.jpg" style="width:350px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Все результаты 8-го тура РФПЛ:</strong></span></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/80971" target="_blank">ЦСКА – «Зенит»</a> - <strong>2:2</strong><br /> <a class="rss-yandex" href="https:///online/80976" target="_blank">«Амкар» - «Кубань»</a> - 1<strong>:1</strong><br /> <a class="rss-yandex" href="https:///online/80974" target="_blank">«Рубин» - «Локомотив»</a> - <strong>3:1</strong><br /> <a class="rss-yandex" href="https:///online/80977" target="_blank">«Спартак» - «Ростов» </a>- <strong>1:0</strong><br /> <a class="rss-yandex" href="https:///online/80970" target="_blank">«Краснодар» - «Динамо» </a>- <strong>4:0</strong><br /> <a class="rss-yandex" href="https:///online/80975" target="_blank">«Анжи» - «Терек»</a> - <strong>0:2</strong><br /> <a class="rss-yandex" href="https:///online/80973" target="_blank">«Уфа» - «Урал»</a> - <strong>0:1</strong><br /> <a class="rss-yandex" href="https:///online/80972" target="_blank">«Крылья Советов» - «Мордовия»</a> - <strong>1:0</strong></p>

Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Динамо Краснодар Спартак Титов Егор Мамаев Павел Погребняк Павел Дзагоев Алан Лодыгин Юрий Кобелев Андрей Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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Kafan7
1442265407
Комбаров в сборной тура? Отвратная игра его...Промеса нет, я в шоке..
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Арторикс
1442591471
СПАРТАК !
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