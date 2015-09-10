Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Шкала любви. Все случаи, когда сборная России доводила нас до экстаза

Шкала любви. Все случаи, когда сборная России доводила нас до экстаза

<p><em>Сборная России впервые за долгие годы доставила нам удовольствие, лихо расщепив на атомы Лихтенштейн (<a href="https:///online/66358" target="_blank">7:0</a>). «Бомбардир» с помощью необычного рейтинга вспоминает, когда еще наши парни обеспечивали стране прекрасное настроение.</em></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441875235_2iMOr8qOZCU.jpg" style="height:480px" /></p> <p>Игра со шведами получилась нервозной, и потеря очков на последней минуте компенсированного времени могла обернуться долгими "бу-бу" по поводу назначения Слуцкого. Сборная почувствовала себя легче, футбольный "карлик" даже не нашел ключи от автобуса, Артем Дзюба на час отключил память фанам "Спартака" и "Зенита",  заставив и их радоваться покеру. Конечно, оговорки в духе "да это вообще не соперник!" уместны, но в этот день российская сборная второй раз за всю историю забила семь в одном матче. Шесть лет назад, например, если бы не трудовой гол Зырянова, могли и вовсе потерять очки в Лихтенштейне. А так – голевой коктейль и мило кивающий Леонид Викторович.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441872" target="_blank"><strong>Александр Неценко: «Сыграть в покер в матче за сборную - это бесценно»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Что будет дальше?</strong></span> Полный пессимизм сменился на абсолютную уверенность в поездке во Францию. Шведы ошиблись, и надо российской команде грохнуть Молдавию, а потом безо всяких пиротехнических средств разобраться с Черногорией. Мы уже ни от кого не зависим, но в этом и есть довольно большая опасность.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441875278_2a1HGFe5i6Y.jpg" style="height:480px" /></p> <p>Первый и последний матч, после которого Капелло любили все. Фото Фабио с подписью "натренировал" было залайкано во всех пабликах "Вконтакте", эксперты и болельщики со слезами на глазах уверяли, что вот он – наш тренер! И пусть Португалия и дальше теряла очки с кем попало, пусть и Россия в том лужниковском матче сыграла не идеально. Но единственный гол Кержакова заставил верить в появление нового Хиддинка.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Что было дальше?</strong></span> Чуть более нервный отбор с реваншем португальцев и поражением в Белфасте. Но на чемпионат мира впервые за 12 лет попали, ну а потом – полный крах всех идей Капелло, который доказал, что работа в сборной не его дело абсолютно.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441875323_B7JckA1kQiM.jpg" style="height:480px" /></p> <p>Дик Адвокат раздражал футбольную Россию жутким консерватизмом, не без скрипа прошел среднюю отборочную группу, но в двух матчах предстал вдруг крутым мотиватором. Пусть игра с итальянцами и была товарищеской, однако сам факт того, что мы так "скуадру" разгромили, наталкивал на самые  хорошие прогнозы. И в игре с чехами матч с Италией продолжился: озверел по-хорошему Дзагоев, органично смотрелись Аршавин и Широков, и даже Павлюченко вспомнил, как можно со всей дури зарядить. Вечером восьмого июня мало кто мог предположить, что плей-офф пролетит мимо нашей сборной.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Что было дальше?</strong></span> С поляками россияне уже начали выдыхаться, а с греками попали впросак. Возможно, один точный удар Дзагоева - и история пошла бы по другому пути. Но голова Алана подвела, и начались структурные изменения в нашем футболе.  Вслед за Адвокатом ушел и руководитель РФС Сергей Фурсенко, обещание которого выиграть домашний ЧМ мы на всякий случай помним.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441875387_zd8_CIhI-l0.jpg" style="height:480px" /></p> <p>Все вы помните. И, самое главное, то реальное чувство счастья, которое российская сборная современному поколению вряд ли введет в вены. Еще пару дней вся страна сходила с ума, будто оказалась на другой планете,  где про национальную команду шутить запрещено, а главным человеком страны, принимающим парады на Красной площади, должен стать Андрей Аршавин.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Что было дальше?</strong></span> Испанская команда разобралась с нами в полуфинале, но никто сильно не переживал. Мы продолжали праздновать и верить в команду вплоть до Марибора, где началась новая точка отсчета, когда Россия вновь оказалась вне большой игры.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441875423_6KNxl7On7-U.jpg" style="height:480px" /></p> <p>Второй тайм в "Лужниках» убедил всех, что приезд Гуса – не просто бессилие чиновников, которые от безысходности решили назначить иностранного тренера. После угрюмых первых 45 минут сборная внезапно завелась, доведя 1/6 суши до экстаза – чуть ли не впервые при его участии Россия так круто сыграла дома. Роман Павлюченко стал героем всея Руси, и впервые за очень многие годы к сборной проявились любовные чувства: молодая команда может играть весело и не боясь больших футболистов.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Что было дальше?</strong></span> Кошмар в Израиле и еще больший ужас в Андорре, где наши с такой тяжестью забили гол, что, казалось, победа над Англией – разовая, ничего не решающая, акция. Но братья-хорваты помогли, и камбэк в "Лужниках" может восприниматься как главный шаг на пути к главному триумфу русского футбола нулевых.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441875462_wwVuKl35MM8.jpg" style="height:480px" /></p> <p>Одного очка не хватило России, чтобы выйти напрямую на Евро-2004, и пришлось поучаствовать в нервных стыках с Уэльсом. Все стало куда напряженнее после московского матча, где никто не забил. В Кардиффе Вадим Евсеев замкнул навесную передачу и заткнул весь Уэльс, который особо его полюбил после первого матча, когда он конфликтовал с Гиггзом.</p> <p>Самое крутое случилось после матча. Вадим громко оповестил на весь мир, что именно досталось команде Марка Хьюза. И вся страна тоже готова была присоединиться – мы закончили переживать. Правда, у Евсеева ситуация была еще жестче – в этот день его дочке делали операцию.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Что было дальше?</strong></span> Не очень удачные матчи с Испанией и Португалией, но пол-ложечки меда мы съели, увидев, как Кириченко забил рекордно быстрый гол в ворота будущего чемпиона Европы.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441875509_rlaM2QDziuw.jpg" style="height:480px" /></p> <p>Украинцы с 14-ю очками на первом месте, французы готовятся догнать лидера, а мы проигрываем по баллам даже Исландии. Окончательное ощущение катастрофы наступило, когда травмировался Мостовой. Но вышедший Хохлов явно оживил игру, и гол Панова показал всю расслабленность французов.</p> <p>После перерыва Пети со штрафного (и с рикошетом от Семака), потом Вильтор после скоростного прохода. 1:2 – кто-то лег спать, прекрасно понимая, что последние минуты первого тайма – внезапная случайность. Но тут кто-то специально послал чудо для тех, кто продолжил слушать Виктора Гусева. Панов и Карпин принесли  первую яркую победу  в новейшей истории футбольной России.</p> <p><strong><span style="color:#FF8C00">Что было дальше?</span> </strong>Мешал только дождь.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/2183362" width="720"></iframe></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441770" target="_blank"><strong>5 главных выводов из матча Лихтенштейн - Россия</strong></a></p>

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Весь мир Россия Швеция Лихтенштейн Португалия Евсеев Вадим Аршавин Андрей Павлюченко Роман Дзюба Артем Кержаков Александр Широков Роман Дзагоев Алан Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bahodur55
1441902463
urod urod filimonov
Ответить
Volodya44
1441902616
Молодцы, хорошо придумали!
Ответить
mihail200606
1441908490
забыли еще про россия -ирландия в сентябре 2002г.. когда после романцевского убожеского футбола на ЧМЯКе, вдруг газзаевская сборная очень неплохо сыграла и отодрала крепких ирландцев 4-2... хотя потом в группе ужасные матчи с грузией . и помоему с албанией...
Ответить
mihail200606
1441908562
и вообще то матч с лихтенштейном зря сюда внесли... никакого экстаза быть не должно... ну может только у дзюбы)
Ответить
Petrak86
1441942756
Шкала ненависти к сборной была бы более развернутой)) Тут сходу и Марибор, и ничья с Молдовой, да и почти все игры, которые в этой статье идут в разделе "Что было дальше"
Ответить
azar800
1442039635
впадать в экстаз от победы над Лихтенштейном это сильно автор просто жжет
Ответить
alex1951
1442921205
Слуцкий раскачивается как и Лобановски может в этом секрет его успехов? ну тогда пусть быстрей качается,я так дюмаю)))
Ответить
Главные новости
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
Фото«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
6
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
55
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
3
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
2
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+