Шкала любви. Все случаи, когда сборная России доводила нас до экстаза

<p><em>Сборная России впервые за долгие годы доставила нам удовольствие, лихо расщепив на атомы Лихтенштейн (<a href="https:///online/66358" target="_blank">7:0</a>). «Бомбардир» с помощью необычного рейтинга вспоминает, когда еще наши парни обеспечивали стране прекрасное настроение.</em></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441875235_2iMOr8qOZCU.jpg" style="height:480px" /></p> <p>Игра со шведами получилась нервозной, и потеря очков на последней минуте компенсированного времени могла обернуться долгими "бу-бу" по поводу назначения Слуцкого. Сборная почувствовала себя легче, футбольный "карлик" даже не нашел ключи от автобуса, Артем Дзюба на час отключил память фанам "Спартака" и "Зенита", заставив и их радоваться покеру. Конечно, оговорки в духе "да это вообще не соперник!" уместны, но в этот день российская сборная второй раз за всю историю забила семь в одном матче. Шесть лет назад, например, если бы не трудовой гол Зырянова, могли и вовсе потерять очки в Лихтенштейне. А так – голевой коктейль и мило кивающий Леонид Викторович.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441872" target="_blank"><strong>Александр Неценко: «Сыграть в покер в матче за сборную - это бесценно»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Что будет дальше?</strong></span> Полный пессимизм сменился на абсолютную уверенность в поездке во Францию. Шведы ошиблись, и надо российской команде грохнуть Молдавию, а потом безо всяких пиротехнических средств разобраться с Черногорией. Мы уже ни от кого не зависим, но в этом и есть довольно большая опасность.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441875278_2a1HGFe5i6Y.jpg" style="height:480px" /></p> <p>Первый и последний матч, после которого Капелло любили все. Фото Фабио с подписью "натренировал" было залайкано во всех пабликах "Вконтакте", эксперты и болельщики со слезами на глазах уверяли, что вот он – наш тренер! И пусть Португалия и дальше теряла очки с кем попало, пусть и Россия в том лужниковском матче сыграла не идеально. Но единственный гол Кержакова заставил верить в появление нового Хиддинка.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Что было дальше?</strong></span> Чуть более нервный отбор с реваншем португальцев и поражением в Белфасте. Но на чемпионат мира впервые за 12 лет попали, ну а потом – полный крах всех идей Капелло, который доказал, что работа в сборной не его дело абсолютно.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441875323_B7JckA1kQiM.jpg" style="height:480px" /></p> <p>Дик Адвокат раздражал футбольную Россию жутким консерватизмом, не без скрипа прошел среднюю отборочную группу, но в двух матчах предстал вдруг крутым мотиватором. Пусть игра с итальянцами и была товарищеской, однако сам факт того, что мы так "скуадру" разгромили, наталкивал на самые хорошие прогнозы. И в игре с чехами матч с Италией продолжился: озверел по-хорошему Дзагоев, органично смотрелись Аршавин и Широков, и даже Павлюченко вспомнил, как можно со всей дури зарядить. Вечером восьмого июня мало кто мог предположить, что плей-офф пролетит мимо нашей сборной.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Что было дальше?</strong></span> С поляками россияне уже начали выдыхаться, а с греками попали впросак. Возможно, один точный удар Дзагоева - и история пошла бы по другому пути. Но голова Алана подвела, и начались структурные изменения в нашем футболе. Вслед за Адвокатом ушел и руководитель РФС Сергей Фурсенко, обещание которого выиграть домашний ЧМ мы на всякий случай помним.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441875387_zd8_CIhI-l0.jpg" style="height:480px" /></p> <p>Все вы помните. И, самое главное, то реальное чувство счастья, которое российская сборная современному поколению вряд ли введет в вены. Еще пару дней вся страна сходила с ума, будто оказалась на другой планете, где про национальную команду шутить запрещено, а главным человеком страны, принимающим парады на Красной площади, должен стать Андрей Аршавин.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Что было дальше?</strong></span> Испанская команда разобралась с нами в полуфинале, но никто сильно не переживал. Мы продолжали праздновать и верить в команду вплоть до Марибора, где началась новая точка отсчета, когда Россия вновь оказалась вне большой игры.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441875423_6KNxl7On7-U.jpg" style="height:480px" /></p> <p>Второй тайм в "Лужниках» убедил всех, что приезд Гуса – не просто бессилие чиновников, которые от безысходности решили назначить иностранного тренера. После угрюмых первых 45 минут сборная внезапно завелась, доведя 1/6 суши до экстаза – чуть ли не впервые при его участии Россия так круто сыграла дома. Роман Павлюченко стал героем всея Руси, и впервые за очень многие годы к сборной проявились любовные чувства: молодая команда может играть весело и не боясь больших футболистов.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Что было дальше?</strong></span> Кошмар в Израиле и еще больший ужас в Андорре, где наши с такой тяжестью забили гол, что, казалось, победа над Англией – разовая, ничего не решающая, акция. Но братья-хорваты помогли, и камбэк в "Лужниках" может восприниматься как главный шаг на пути к главному триумфу русского футбола нулевых.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441875462_wwVuKl35MM8.jpg" style="height:480px" /></p> <p>Одного очка не хватило России, чтобы выйти напрямую на Евро-2004, и пришлось поучаствовать в нервных стыках с Уэльсом. Все стало куда напряженнее после московского матча, где никто не забил. В Кардиффе Вадим Евсеев замкнул навесную передачу и заткнул весь Уэльс, который особо его полюбил после первого матча, когда он конфликтовал с Гиггзом.</p> <p>Самое крутое случилось после матча. Вадим громко оповестил на весь мир, что именно досталось команде Марка Хьюза. И вся страна тоже готова была присоединиться – мы закончили переживать. Правда, у Евсеева ситуация была еще жестче – в этот день его дочке делали операцию.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Что было дальше?</strong></span> Не очень удачные матчи с Испанией и Португалией, но пол-ложечки меда мы съели, увидев, как Кириченко забил рекордно быстрый гол в ворота будущего чемпиона Европы.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441875509_rlaM2QDziuw.jpg" style="height:480px" /></p> <p>Украинцы с 14-ю очками на первом месте, французы готовятся догнать лидера, а мы проигрываем по баллам даже Исландии. Окончательное ощущение катастрофы наступило, когда травмировался Мостовой. Но вышедший Хохлов явно оживил игру, и гол Панова показал всю расслабленность французов.</p> <p>После перерыва Пети со штрафного (и с рикошетом от Семака), потом Вильтор после скоростного прохода. 1:2 – кто-то лег спать, прекрасно понимая, что последние минуты первого тайма – внезапная случайность. Но тут кто-то специально послал чудо для тех, кто продолжил слушать Виктора Гусева. Панов и Карпин принесли первую яркую победу в новейшей истории футбольной России.</p> <p><strong><span style="color:#FF8C00">Что было дальше?</span> </strong>Мешал только дождь.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/2183362" width="720"></iframe></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441770" target="_blank"><strong>5 главных выводов из матча Лихтенштейн - Россия</strong></a></p>