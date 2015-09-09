«Локомотив» могут исключить из еврокубков. «Барселона» продает название стадиона. Дайджест событий дня

Сборная Хорватии лишилась тренера, а в Англии одобрили видеоповторы. Все подробности и другие новости в дайджесте событий дня на «Бомбардире».

Сборная Хорватии лишилась тренера, а в Англии одобрили видеоповторы. Все подробности и другие нвоости в дайджесте событий дня на «Бомбардире».

Сборная России продолжает рост

Команда Леонида Слуцкого совершила самый большой подъем в свежем рейтинге УЕФА, заняв 11 место-ое. В июньской редакции сборная занимала 20-е место. Австрия после выхода в финальную часть - десятая, Швеция, проиграв два матча, опустилась на шесть строчек и теперь замыкает двадцатку. Черногория - 30-я, Молдова - 44-я, а Лихтеншетейн занимает 49-е место. С топ-10 рейтинга вы можете ознакомиться здесь

Андрей Мовсесьян: «При Слуцком сборная России стала показывать качественный футбол»​

Хорватия потеряла тренера

Нико Ковач уволен с поста главного тренера сборной Хорватии. Решение было принято исполнительным комитетом Хорватского футбольного союза, сообщает HRT Sport.

Сообщается, что в ближайшее время будут вестись переговоры с кандидатами на должность. Новый тренер будет объявлен не позднее 21 сентября.

Напомним, сборная Хорватии на данный момент занимает третье место в своей отборочной группе к Евро-2016, уступая норвежцам и итальянцам.

5 сборных, которые мы можем не увидеть на Евро-2016

«Локомотив» может постигнуть участь «Динамо»

Москвоский "Локомотив" может быть исключен из еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей. Железнодорожники не выполняют условия мирового соглашения, которое они заключили с УЕФА. Убытки клуба за последние три сезона составили 126 миллионов долларов, что в три раза превышает установленные нормы.

Президент "Локомотива" Ольга Смородская выразила удивление этой информацией.

Слуцкий и Мостовой вступили в полемику

Тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий и известный в прошлом футболист Александр Мостовой устроили заочный спор.

«Критики вроде Мостового в плане тренерской работы – именно дилетанты. В прошлом – выдающиеся футболисты, никто не оспаривает их величия. Но тренер – совсем другая профессия. А я с дилетантами не пытаюсь вступать в пикировки. Мне с ними неинтересен», – сказал Слуцкий.

«Люди, которые отдали жизнь футболу, для меня всегда будут выше тех, кто в этот футбол пришел просто потому, что так сложилась их жизнь», – ответил Мостовой.

С полным текстом высказываний сторон вы можете ознакомиться, кликнув по их фамилиям

«Барселона» продает имя стадиона

Руководство "Барселоны" установило сумму, за которую оно допускает переименование клубного стадиона "Камп Ноу". Как сообщает источник, каталонцы готовы продать название стадиона на 15-20 лет за 250 миллионов евро.

Напомним, ранее на смену названия своего стадиона пошел другой испанский гранд и принципиальный соперник сине-гранатовых мадридский "Реал". Арена мадридцев сменит свое название с "Сантьяго Бернабеу" на "Абу-Даби Бернабеу".

В Англии одобрили видеоповторы

Футбольная ассоциация Англии в лице технического директора своего судейского корпуса Ховада Уэбба поддержала использование видеотехнологий, которые должны помочь судьям принимать правильные решения на поле.

«Со мной были случаи, когда я хотел проверить правильность своего решения. Так что мы полностью поддерживаем это..» С полным текстом заявления Уэбба можно посмотреть по ссылке