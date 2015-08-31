ЦСКА одержал седьмую победу подряд. Дайджест событий дня

<p><em>«Рома» одержала победу над «Ювентусом». Мутко нашел деньги для РФС. Витсель готов перейти в «Милан». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Агент Витселя: «Зенит» не возражает против ухода Акселя»</strong></span></p> <p>Франческо Марселья, агент полузащитника "Зенита" Акселя Витселя, рассказал, что его клиент может перейти в "Милан" в это трансферное окно. Руководство клуба из Санкт-Петербурга готово продать бельгийского хавбека.</p> <p>"Могу подтвердить, что переговоры возобновились. Теперь все зависит от "Милана". Аксель обратился лично к президенту "Зенита", и тот не стал возражать против его ухода. Витсель хочет перейти в "Милан", и если "россонери" действительно в нем заинтересованы, то он хоть завтра готов приехать в Италию.</p> <p>Это может быть аренда за три миллиона евро с обязательным выкупом за 22-23 миллиона плюс бонусы, если игрок проведет 20 матчей", – сказал агент. </p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=440806" target="_blank">Трансферные слухи. Дракслер станет заменой де Брюйне, Кавани ждут в «Арсенале»</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Платини: «Возможно, в ближайшее время посещу Крым»</strong></span></p> <p>Президент УЕФА Мишель Платини заявил, что он не исключает своего скорого визита в Крым на матчи местного чемпионата.</p> <p>"Возможно, в ближайшее время я посещу Крым. Почему нет? Мы очень рады, что на полуострове была запущена своя лига. Для УЕФА важно, чтобы футбол в регионе имел возможность развиваться", - сказал Платини.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Мутко: «РФС в начале сентября подпишет два спонсорских контракта»</strong></span></p> <p>РФС работает с двумя компаниями и в начале сентября подпишет спонсорские контракты, заявил министр спорта РФ Виталий Мутко.</p> <p>"РФС работает с двумя компаниями и 3-4 сентября подпишет спонсорские контракты. Нельзя заниматься спонсорством через силу, это должно быть выгодно", - заявил Мутко журналистам.</p> <p>Напомним, 2 сентября состоятся выборы нового презилента РФС. Единственным кандидатом на этот пост является Виталий Мутко.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>РФПЛ. «Локомотив» добыл волевую победу над «Краснодаром»</strong></span></p> <p>"Локомотив" в матче 7-го тура Премьер-лиги обыграл на своем поле "Краснодар". Гости первыми открыли счет - Федор Смолов сместился с фланга в центр и нанес великолепный обводящий удар по воротам Гильерме.</p> <p>Сравнял счет в матче Умар Ниассе спустя всего семь минут, забив довольно курьезный гол. Форвард прорвался в штрафную, обыграв двух защитников "Краснодара", споткнулся и упал, но все равно смог протолкнуть мяч в сетку. Победный гол на счету Касаева - Алан сыграл на добивании после удара Ниассе.</p> <p><strong>Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.</strong></p> <p><span style="color:#008000"><strong>Локомотив (Москва) – Краснодар (Краснодар) 2:1 (1:1) <a class="rss-yandex" href="https:///online/80963" target="_blank">Текстовый онлайн</a></strong></span></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 – Смолов, 10; 1:1 – Ниассе, 17; 2:1 – Касаев, 56</p> <p><strong>Локомотив:</strong> Гильерме, Денисов, Чорлука, Пейчинович, Шишкин, Касаев (Янбаев, 87), Тарасов, Ндинга (Михалик, 46), Коломойцев, Самедов, Ниассе (Майкон, 70)</p> <p><strong>Краснодар:</strong> Дикань, Гранквист, Сигурдссон, Калешин, Страндберг, Петров, Мамаев, Газинский (Оздоев, 60), Лаборде (Быстров, 46), Ари (Вандерсон, 66), Смолов.</p> <p><strong>Предупреждения:</strong> Лаборде, 21; Тарасов, 29; Чорлука, 32; Газинский, 33; Страндберг, 37.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=440784" target="_blank">Почему в этом сезоне «Краснодар» опять останется без Лиги чемпионов</a></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=440810" target="_blank">«Локомотив» - «Краснодар» - 2:1. Фоторепортаж</a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440969543_Сохраненное изображение 2015-8-31_0-9-41.170.jpg" style="height:482px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Серия А. «Рома» обыграла «Ювентус»</strong></span></p> <p>Центральным матчем второго тура Серии А была встреча в Риме, где "Рома" принимала "Ювентус".</p> <p>Интересных событий зрителям пришлось ждать до второго тайма, но терпеливые были вознаграждены. На 61-ой минуте счет открыл Миралем Пьянич, а через пять минут "Ювентус" постигла новая беда: туринцы остались вдесятером из-за удаления Рубиньо. На 78-ой минуте гости лишись еще одного футболиста, когда вторую желтую получил Эвра. Через минуту после этого Джеко удвоил преимущество "Ромы". За несколько минут до финального свистка Дибала один мяч отыграл, но три очка все же остались в Риме – победа "Ромы" 2:1.</p> <p><strong>Чемпионат Италии. Серия А. 2-й тур.</strong></p> <p><span style="color:#008000"><strong>Рома (Рим) – Ювентус (Турин) 2:1 (0:0) </strong></span><a class="rss-yandex" href="https:///online/84434" target="_blank"> Текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Пьянич; 2:0 – Джеко, 79; 2:1 – Дибала, 88.</p> <p><strong>Удаления:</strong> Рубиньо, 66; Эвра, 78.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>АПЛ. «Суонси» одерживает волевую победу над «Манчестер Юнайтед»</strong></span></p> <p>Завершился матч четвертого тура АПЛ между "Суонси" и "Манчестер Юнайтед", в котором довольно неожиданно победили хозяева.</p> <p>Все основные события матча пришлись на второй тайм, который начался с гола Хуана Маты на 48-ой минуте. На то, чтобы отыграться, "Суонси" понадобилось меньше пятнадцати минут – забил Айю. А еще через пять минут "лебеди" и вовсе провели победный мяч – отличился Гомис.</p> <p><strong>Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур.</strong></p> <p><span style="color:#008000"><strong>Суонси Сити (Суонси) – Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:1 (0:0)</strong></span> <a class="rss-yandex" href="https:///online/80163" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 – Мата, 48; 1:1 – Айю, 61; 2:1 – Гомис.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=440800" target="_blank">Пир костоломов. Главные события 4-го тура английской Премьер-лиги</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>РФПЛ. ЦСКА вырвал победу у «Кубани»</strong></span></p> <p>Завершился матч седьмого тура РФПЛ, в котором встречались "Кубань" и ЦСКА.</p> <p>Главные события матча развернулись в самой его концовке, но и по ходу игры шансы для взятия ворот были были и у той, и у другой команды. Самую явную возможность забить упустил, пожалуй, Бибрас Натхо, который не реализовал пенальти в самом начале второго тайма. Кроме того, пару раз сторону хозяев принимал каркас ворот, куда попадал мяч после ударов "армейцев".</p> <p>Нулям на табло удалось продержаться до 87-ой минуты, когда игроки краснодарского клуба не успели вернуться в оборону после подачи углового, чем и воспользовались Щенников и Набабкин: первый прострелил в штрафную, а второй перебросил мяч через Беленова. И уже спустя две минуты "Кубань" имела великолепный шанс отыграться, но Мельгарехо не забил пенальти. В оставшееся время "Кубань" имела еще моменты, чтобы отыграться, и даже сумела забить, но судья зафиксировал оффсайд. В результате - 0:1 в пользу ЦСКА.</p> <p><strong>Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур.</strong></p> <p><span style="color:#008000"><strong>Кубань (Краснодар) – ЦСКА (Москва) 1:0 (0:0) </strong></span> <a class="rss-yandex" href="https:///online/80966" target="_blank"> Текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 - Набабкин, 87.</p> <p><strong>Кубань: </strong>Беленов, Шандао, Бугаев, Армаш, Лобкарев, Рабиу, Мельгарехо, Тлисов, Кулик (Бальде, 76), Аршавин (Хубулов, 73), Ткачев.</p> <p><strong>ЦСКА:</strong> Акинфеев, Щенников, Березуцкий А., Березуцкий В., Набабкин, Дзагоев, Натхо (Думбия, 55), Вернблум, Еременко, Тошич (Миланов, 68), Муса.</p> <p><strong>Предупреждения:</strong> Шандао, 22; Еременко, 47; Армаш, 49; Миланов, 75.</p> <p><strong>Судья:</strong> Владимир Москалев.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Ефремов отправится в аренду в Европу</strong></span></p> <p>Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов будет отдан в аренду в один из европейских клубов.</p> <p>Сообщается, что официально об этом трансфере будет объявлено завтра. В текущем сезоне Ефремов один раз выходил на поле в составе ЦСКА.</p>