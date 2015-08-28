Георги Пеев: «Я пошел на большие уступки в контракте ради «Амкара»

Полузащитник пермского «Амкара» Георги Пеев в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» подвел небольшие итоги старта текущего сезона, рассказал о секрете своего футбольного долголетия и пролил свет на продление контракта с клубом.

– В каком состоянии пермяки подходят к «Ростову»?

– В рабочем состоянии. Мы должны прервать полосу неудач, которая преследует нашу команду последние игры. Понятно, что этот момент должен произойти когда-нибудь точно, но хотелось бы, чтобы уже в Ростове-на-Дону. Настроение нормальное, готовимся к предстоящему сопернику и понимаем, что нам придется на выезде очень тяжело. В «Ростове» собраны очень хорошие футболисты, но ведь исход противостояния зависит не только от них, но и от наших действий тоже.

– По результатам видно, что пока «Амкару» тяжело даются забитые мячи, т.к. в шести встречах их набралось всего четыре.

– Я тоже считаю, что четыре мяча — это не тот уровень, на который мы способны. «Амкар» может больше, но, к сожалению, пока не удается наладить игру в пас, есть некоторые проблемы с открываниями. Мне кажется, что мы слишком медленный футбол показываем и из-за этого у нас не так много моментов у чужих ворот. Стараемся все это исправить, чтобы наш клуб преобразился.

– «Ростов» при Бердыеве очень хорошо играет в обороне. Как будете вскрывать «автобус» южан?

– А у нас тоже есть «автобус» (смеется). Так что столкнутся два транспортных средства. У кого он окажется сильнее, тот и выиграл. Если серьезно, то мы знаем, что у нашего предстоящего оппонента сильные фланги, игра идет через навесы, есть футболисты, которые могут зацепиться за мяч. Постараемся сделать все, чтобы «Ростов» не смог показать свой футбол. Будем стараться диктовать условия на поле.

– Всегда казалось, что связка Черенчиков-Белоруков в обороне вашего клуба — это монолит. Но в последних встречах они начали ошибаться.

– Давайте не будем в чем-то обвинять ребят. Не кто-то один является причиной поражений, а все команда так «помогала» своей обороне. Нельзя говорить, что раз нам забивают, то это все из-за Черенчикова или Белорукова. Повторюсь, виноваты все.

– Все ожидают от вас большой результативности, зная, что Пеев любит и умеет забивать голы. Когда нам ждать второй в текущем сезоне мяч?

– Мне тоже хочется, чтобы поскорее данное событие произошло. Знаете, у меня в предыдущих встречах были неплохие возможности, но, к сожалению, не использовал их. И меня это бесит. Постараюсь прервать свою сухую серию как можно скорее или хотя бы отдать голевую передачу, что тоже очень важно.

– Уже разбирали предстоящего соперника?

– Конечно. Мы полностью подготовлены и знаем, что ожидать от команды. Конечно, у них могут быть от нас секреты, ведь Курбан Бердыев показал себя, как очень сильный специалист. Все может быть.

– Насколько я знаю, последний год вы начали прибегать к услугам китайской медицины, чтобы восстановить свои кондиции. Так ли это?

– Бывший игрок «Амкара» Алексей Попов открыл клинику в Перми, привез специалистов из Китая. На самом деле, это все очень хорошо помогает нам, футболистам. Да, в клубе есть свои врачи и массажисты, которые полностью выполняют свою работу. Но вы же знаете, что каждый организм по-разному реагирует на нагрузки и на восстановление, поэтому подход нужен разный. Я заметил, что китайские методики пошли мне только во благо. Знаю, что еще ряд игроков из команды пользуется услугами данной клиники. Все делается отдельно от клуба, но руководство в курсе всего.

– Скажите честно, а раньше как относились к подобным методам восстановления, как иглоукалывание?

– До того, как попробовал, я очень скептически ко всему такому относился. Но прибег к услугам медиков и не жалею теперь – хожу и трачу свои деньги, так как в моем возрасте здоровье надо беречь. Вот честно, стал лучше себя чувствовать.

– Летом был момент, когда казалось, что Георги Пеев не будет выступать за «Амкар». Насколько все было близко к тому, чтобы вы покинули Пермь?

– Да, я был почти в шаге от того, чтобы покинуть Премьер-лигу. Буквально в последний день, когда я уже заказал билет из Болгарии в Пермь, чтобы забрать свои вещи и вернуться домой, мне позвонил Гаджи Гаджиев и сказал, чтобы я пока окончательного решения не принимал, подождал его встречи с руководством команды. Наш тренер поговорил с начальниками, и мы пришли к единому знаменателю. Скажу, что я пошел на большие уступки команде, да и «Амкар» сделал большой шаг в мою сторону, хотя в нынешних финансовых реалиях это было сложновато. Но отмечу, что был на грани того, чтобы покинуть Россию, хотя этого очень бы не хотелось.

– А тяжело ли вам бы дался переезд из Перми в какой-то город другой страны?

– Я думаю, что мне очень бы не хватало «Амкара» и Перми. Я тут привык уже, обрусел, как у вас говорят. Мне здесь очень нравится, отношение ко мне очень хорошее. Что еще можно желать? Когда закончу карьеру, то буду приезжать в Пермь в качестве гостя.

– Текущий сезон может стать для вас последним, или вы еще чувствуете в себе силы продолжать радовать своей игрой?

– Знаете, я не загадываю наперед, но этот момент когда-нибудь должен произойти (улыбается). Я, скорее всего, по окончании контракта уйду из спорта. Если буду себя неплохо чувствовать и продолжу приносить пользу коллективы, то может быть и задержусь еще на годик.

– Болельщики в Перми считают, что Пеев вечен и может играть как минимум до 40 лет.

– Конечно могу, только не на том уровне, который есть в Премьер-лиге (смеется). Я очень благодарен за преданность нашим болельщикам и за их теплое отношение. В каждом матче я чувствую их поддержку.

– Если взять старт сезона, то кто из команд-соперников вам понравился?

– Если честно, то «Спартак» выглядит очень хорошо, видна рука Дмитрия Аленичева. ЦСКА тоже свой уровень держит. Из остальных пока никого не могу отметить, так как мы с ними еще не играли. Так-то и «Рубин» неплох...

– «Рубин»?! У них всего три очка.

– Ой, я хотел сказать «Ростов». Извиняюсь, я ошибся. Казанцы в этом году не в той форме, как раньше.

– Многие считают, что в текущем сезоне «Спартак» сможет попасть с еврокубки. А что скажете вы? По силам ли это красно-белым.

– Думаю, что да. «Спартак» – главный претендент на выход на европейскую арену. У них для этого есть все.

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 7-й тур РФПЛ