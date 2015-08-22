Любимые грабли. Почему «Рома» снова ничего не выиграет

<p><em>Самое трудное в Серии А сегодня − это найти достойного соперника для «Ювентуса». Чаще всего в оппоненты туринцев выдвигают «Рому». Но «Бомбардир», изучив положение дел в римском клубе, понял, что там до сих пор не готовы для решения больших задач.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Цепная реакция</strong></span></p> <p>А что если Василий Уткин прав, и нефутбольным людям действительно лучше не заниматься футбольным управлением? Владельцы "Ромы" эту мысль косвенно подтверждают. Хотя в своем деле американцы Джеймс Палотта и Томас ДиБенедетто настоящие профессионалы: купив контрольный пакет акций дряхлой команды с бардаком в документах, они уверенно создают из ФК "Рома" узнаваемый бренд. "Волки" повышают свою медийность, проводят эффективные рекламные ходы, ищут новые возможности продать клубное имя и главное − строят новый стадион, который по плану должен озолотить их всерьез и надолго.</p> <p>Но все это относится к менеджменту и бизнесу. В сфере же чисто футбольной американцы до сих пор теряются и поэтому почти не лезут в вопросы комплектования команды. Из-за этого на первый план в клубной жизни выходит не президент или главный тренер, а спортивный директор Вальтер Сабатини, отвечающий за трансферы. Что бывает, когда центральной фигурой становится подобный персонаж, вам напомнит «Милан» и Адриано Галлиани. До героя анекдотов «Роме» пока далеко, но клуб уже по полной играет в чехарду во время трансферных окон.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440227881_Руди.jpg" style="height:479px; width:720px" /></p> <p>Это началось еще прошлым летом, когда для усиления к Лиге Чемпионов, «волки» сделали выбор в пользу стареющих Эшли Коула и Сейду Кейта, а также группу игроков из клубов-середняков без каких-либо серьезных перспектив. Заваленная летняя трансферная кампания усугубилась другим фактором. Неожиданные проблемы с собственными наработками возникли у главного тренера Руди Гарсии. Довольно рано по ходу прошлого сезона "Рома" стала испытывать проблемы с непредсказуемостью, слаженностью линий и элементарно со следованием плану. Это произошло в том числе и из-за недостаточного подбора качественных исполнителей. Странно было ожидать от 34-летних Эшли Коула и Майкона 90 минут скоростных забегов вдоль всей бровки. Даже та часть трансферов, которая, казалось, должна была выстрелить наверняка, по большему счету себя не оправдала. Самым красноречивым провалом стал Сейду Думбия: вряд ли можно было сочинить что-то нелепее, чем отдать ЦСКА 15 миллионов евро и через полгода вернуть ивуарийца обратно.</p> <p>Чтобы не повторить прошлый сезон и попытаться хотя бы повторить позапрошлый, Руди Гарсии требуется провести огромную работу над ошибками. Ее результаты будут зависеть все от того же Сабатини. Видимо, спортивный директор посчитал свою стратегию правильной, поэтому этим летом «Рома» продолжила запутывать всех: журналистов, болельщиков и собственных игроков, которые скоро перестанут знать друг друга в лицо. Текучка кадров в команде − это как начать просмотр «Игры престолов» с 5-го сезона: вместо понятного сюжета толпа бегающих в разные стороны персонажей. Из-за сумбурной политики «волки» смогли одновременно и усилиться, и усугубить старые проблемы, и создать новые. И все это с помощью одних и тех же людей. В результате на старт нового сезона «Рома» выйдет с вопросами почти по всем зонам.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440228002_Войцех.jpg" style="height:524px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Вратари: опыт или перспектива?</strong></span></p> <p>«Роме» давно был нужен новый вратарь. Морган де Санктис честно делал свою работу, но 38 лет − тот возраст, когда бессмысленно говорить о будущем. Попавший в опалу к Арсену Венгеру балагур Войцех Щесны в принципе способен стать достойным сменщиком и душой коллектива. Однако Руди Гарсии сейчас не до шуток. В этом году ему в воротах необходим кто-то суровый, бородатый и с громким рыком. В общем, пенсию де Санктиса, возможно, придется отложить как минимум на пару месяцев. Хотя Щесны отыграл в основе почти всю предсезонку и имеет реальные перспективы получить в клубе полноценный контракт. Но оборону «Ромы» пока опасно оставлять без опытного воспитателя.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Защита: Вальтер, а где все?</strong></span></p> <p>Защитная четвертка в прошлом сезоне приносила тренерскому штабу больше всего головной боли. Кто-то не мог, у кого-то не получалось, а кто-то постоянно болел − с тех пор как Мехди Бенатия уехал в Мюнхен, в Риме забыли о крепких тылах. 1:7 от той же «Баварии» еще долго будет мучить всех виновных ночными кошмарами.</p> <p>Трансферное лето перемешало детали оборонного пазла еще сильнее. Клуб решил расстаться с Мапу Янга-Мбива, Давидом Астори и Хосе Холебасом, а также с удовольствием уступил «Милану» права на Алессио Романьоли. Добавьте сюда дряхлых Эшли Коула (от которого тоже хотят избавиться) с Майконом и завершившего карьеру Бальцаретти и вы получите оборону, в которой лучше всего готов играть Флоренци − полузащитник, вынужденно отошедший назад. А способности двух греков − Маноласа и Торосидиса − все еще остаются туманными.</p> <p>С наступлением августа клуб вдруг понял, что есть опасность выйти в сезон с игроками дубля, и тогда начал активно набирать линию обороны. Договорились с молодым немцем Рюдигером, почти официально арендовали интересного латераля Луку Диня у «ПСЖ». До конца лета будут сделаны еще два приобретения, однако никто не обещает, что все новички приживутся. Поэтому линия обороны «Ромы» − это коробка с сюрпризом, внутри которой может оказаться бомба, способная взорвать тех, кто ее заложил.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440228276_Сохраненное изображение 2015-8-22_10-22-57.740.jpg" style="height:469px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Фланги атаки: Сколько еще?</strong></span></p> <p>Временами кажется, что Сабатини в душе − коллекционер. Раньше он собирал форвардов, а сейчас, кажется, загорелся желанием сделать команду, состоящую из одних только вингеров. На две позиции в составе претендуют: Ляйич, Ибарбо, Итурбе, Салах, Фальке, Жервиньо и тот же Флоренци. И это без учета группы совсем уж молодых и неизвестных, хотя там каждый второй способен заявить о себе еще в первом круге. Если не найти кому-то из них применения в центре и не подтвердить слухи о продаже Жервиньо и Итурбе, их останется неприлично много. То ли это какой-то хитрый план, то ли в «Роме» что-то знают о состоянии рынка и заблаговременно набрали игроков на черный день.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Центр поля: Ничего нового?</strong></span></p> <p>Работа, которой Сабатини точно может гордиться, − это полный выкуп прав на Раджу Наингголана. Бельгийца не зря многие называют Ниндзя − он также бесшумно и безжалостно уничтожает своих соперников в центральном кругу. Рядом с ним, скорее всего, будет Вечный двигатель Вечного города Даниэле Де Росси, а чуть впереди − Миралем Пьянич. Это привычная и внушающая уверенность тройка, но и она может быть изменена. Например, если Руди Гарсия захочет засунуть в основу как можно больше быстроногих бегунков или если себя здорово проявит кто-то со скамейки, ждущий шанса выйти в центре полузащиты. Даже Де Росси не может на 100% сказать, что отыграет в новом сезоне больше 30 игр.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440228535_Джеко.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Фактор Джеко</strong></span></p> <p>Другая однозначная трансферная победа − подписание Эдина Джеко. Руди Гарсия мечтал о таком парне. Когда приходилось ставить на эту позицию номинальных плеймейкеров, когда Сейду Думбия терял ориентацию в пространстве, когда Маттио Дестро передвигался по полю со скоростью и ловкостью комбайна, французский тренер хотел подходящего форварда. Того, кто готов отдаться во власть передач с флангов, того, кто будет полматча стоять ради трех-четырех прицельных ударов, того, ради кого так много работы уделяется фланговым передачам. Эдин Джеко знает, что от него требуют в Риме: не обращая внимания на карусель полузащитников за спиной, ему нужно будет просто угадать правильную точку в штрафной и забить гол. С последним у него никогда не было проблем.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Стротман и Кастан</strong></span></p> <p>Вдали от всей суеты в жизни «Ромы» находятся Леандро Кастан и Кевин Стротман. Первый мог бы стать скалой обороны, второй − центром команды и любимцем фанатов. Но вот уже больше года они борются с последствиями тяжелейших болячек. Кастан, впрочем, начал выходить на поле и провел почти все товарищеские матчи. И Руди Гарсия обязательно попробует его в первых турах Серии А, но полной уверенности в его восстановлении до сих пор нет. Как нет ясности с тем, покажет ли он свой уровень до травмы. Если все пройдет хорошо, за оборону станет гораздо спокойнее. Если нет − см. пункт «Защита». </p> <p>Со Стротманом все намного хуже. Голландец пока не готов помогать "Роме" на постоянной основе даже со скамейки запасных. Клубе всячески поддерживает своего игрока, но по до победы над болезнью далеко.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440228374_Тотти.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Проблема Тотти</strong></span></p> <p>Когда у тебя все давно идет не так, самое время пойти на радикальные перемены. Об этом тяжело говорить, но кто-то все-таки должен это сказать: «Роме» будет лучше без Франческо Тотти в стартовом составе. Император велик, но слишком долго пребывает среди простых смертных. Он по-прежнему может решить любой эпизод на классе, но попадать в ритм молодых партнеров ему с каждым месяцем все труднее. К тому же не очень понятно, куда вообще его ставить, чтобы не навредить ни ему, ни команде. Как единственный центрфорвард он во всем проигрывает Джеко. Играть в диспетчера в полном объеме уже не позволит физическая форма. Ну а вариант с флангом − это для шутников или для сумасшедших.</p> <p><br /> Зачастую единственное, что обязывает Гарсию ставить Ческо в основу, − это его безграничный авторитет. Если Тотти не настолько тщеславен, он и сам все понимает и должен спокойно сменить профиль. Теперь ему лучше стать неофициальным играющим тренером. Командовать раздевалкой, помогать молодым и пару раз в месяц выходить на газон, чтобы одной своей мифической аурой мотивировать партнеров на подвиги. Сейчас им это нужно как никогда.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Два наиболее вероятных варианта развития событий</strong></span></p> <p><strong>Неидеальный состав</strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440228617_Схема 2.jpg" style="height:472px; width:350px" /></p> <p>Стротман оказывается больше не способным для игры на подобном уровне. Кастан начинает сезон в основе, но вскоре становится ясно, что прошлого бразильца в Риме уже не увидят. Руди Гарсия вынужден начать постоянные сложные тасования оборонительной линии, пытаясь хоть как-то прикрыть проблему класса. Это наносит удар по сыгранности и количеству пропущенных голов. С краями атаки определиться не удается, и на тренерский макет вновь возвращаются безумные перемещения, когда сегодня и завтра в роли вингеров выходят разные люди, а перебегания с фланга на фланг запутывают не сколько соперников, сколько собственных одноклубников. В панике Гарсия пробует даже убрать Пьянича, в результате чего Эдин Джеко недополучает пасов на ход, и вся эффективность атаки стремится к нулю. </p> <p><strong>Идеальный состав</strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440228655_Схема 1.jpg" style="height:478px; width:350px" /></p> <p>Кастан полностью готов. Стротман способен выступить игроком ротации. С Тотти удается договориться, и капитан соглашается на роль золотого резервиста на любом из двух мест в атаке. Фланги чистятся и приводятся к простой конкуренции "2 человека/1 позиция". В результате "Роме" удается более менее упорядочить весь хаос и частично ответить на вышестоящие вопросы. С таким составом, возможно, не стоит всерьез рассчитывать на скудетто, но с ним точно не будет страшно выходить в сезон.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=439833" target="_blank">Серия от А до Я. Азбука нового сезона чемпионата Италии</a></p>