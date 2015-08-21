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  • Трансферные слухи. Промес готов стать заменой Де Брюйне, Мхитарян согласился перейти в «Ливерпуль»

Трансферные слухи. Промес готов стать заменой Де Брюйне, Мхитарян согласился перейти в «Ливерпуль»

Об отъезде Гризманна в Англию, новом клубе Куадрадо, очередном заметном трансфере "Крыльев Советов" и не проходящем медицинские тесты Боатенге – в новом обзоре трансферных слухов от "Бомбардира"

Россия

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес может перейти в "Вольфсбург". Немецкий клуб, скорее всего, расстанется со своим лидером Кевином Де Брюйне, который перейдет в "Манчестер Сити". И именно Промеса "волки" видят наиболее подходящей заменой.

Защитник "Зенита" Кристиан Ансальди близок к переходу в "Бенфику". Клубы уже договорились между собой о трансфере, сумма которого составит 5 млн евро. На Ансальди также претендуют "Интер" и "ПСЖ".

Испанские "Бетис" и "Сельта" готовы арендовать у "Спартака" полузащитника Араза Озбилиза. Купить игрока пока согласен лишь "Локо", готовый выложить за Озбилиза 5 млн евро.

Полузащитник "Бенфики" Даниэль Кардеяш может перебраться в "Крылья Советов". В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды за "Гранаду". Для самих "Крыльев" этот трансфер будет не первым громким в это межсезонье: ранее самарцы арендовали форварда "Сент-Этьенна" Йоана Молло.

Таблица летних трансферов РФПЛ

Англия

Сенсационные новости пришли сегодня от английской газеты Independent. Она утверждает, что "Боруссия" приняла предложение "Ливерпуля" о продаже Генриха Мхитаряна. Сумма сделки составит около 20 млн евро.

Наставник "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Гаал намерен вновь уговорить вингера "Реала" Гарета Бэйла вернуться в Англию. Первую попытку голландцев предпринял в середине июля, но получил от Бэйла решительный отказ.

Защитник "Баварии" Данте не проявляет особой заинтересованности в отъезде в "Рому". Вполне вероятно, что он продолжит карьеру в АПЛ: в услугах Данте нуждается "Эвертон".

Вингер "Атлетико" Антони Гризманн стал целью №1 для "Манчестер Юнайтед". "Манкунианцы" на трансферном рынке сейчас – как раненые звери: буквально из-под носа "Челси" увел у них Педро.

Таблица летних трансферов АПЛ

Италия

"Ювентус" продолжает интесивные переговоры с "Челси": на сей раз туринцы выразили желание купить Виллиана. Кроме того, "бьянконери" уже не первую неделю интересуются Хуаном Куадрадо.

Португальская A Bola сообщает о готовящемся обмене между "Миланом" и "Монако". "Россонери" хотят заполучить Жоао Моутиньо, а взамен – отдать 10 млн евро и права на Риккардо Монтоливо, чья "мягкотелость" пришлась не по душе наставнику Синише Михайловичу.

Литовский защитник Мариус Станкявичус выразил желание помочь "Парме" вылезти из завалов Серии D. Ради такого шага игрок даже отклонил предложение "Ганновера".

Таблица летних трансферов Серии А

Германия

Полузащитник "Шальке" Кевин-Принс Боатенг снова завалил медицинские тесты! На сей раз – в "Аль-Иттихаде". Скорее всего, Боатенг начнет сезон в глухом запасе немецкого клуба.

Таблица летних трансферов Бундеслиги

Россия. Премьер-лига Весь мир ПСЖ Крылья Советов Манчестер Юнайтед Ювентус Бэйл Гарет Ансальди Кристиан Мхитарян Генрих Куадрадо Хуан Де Брюйне Кевин Озбилиз Арас Промес Квинси
Комментарии (4)
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1440209555
ЕСЛИ ПРАВДА ПРО МХИТАРЯНА...ТО ЕСТЬ ШАНС ПРЕВРАТИТЬСЯ В ЗВЕЗДУ...ПОСМОТРИМ ЧЕГО ОН СТОИТ В АПЛ...МОЖЕТ ПОЛУЧИТСЯ
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Serjinho
1440220506
какой-то нонейм готов стать заменой другому немножко распиаренному нонейму
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El_Chori
1440275925
Интер интересней Бенфики, Крис! Да и итальянский чемп, как родной для аргентинца должен быть) Хотя конечно ты всегда туда почему-то рвался)
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