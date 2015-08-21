Андре Виллаш-Боаш: «Внезапные переносы игр — символ Премьер-лиги»

<p><em>Главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш в преддверии матча с «Рубином» в рамках шестого тура Премьер-лиги рассказал в каком состоянии сине-бело-голубые подходят к поединку.</em></p> <p><strong>- Ансальди говорил, что хочет остаться в "Зените" или нет?</strong></p> <p>- Говорили перед началом сезона, что ждем предложений по аргентинцу. Он сам тоже ищет себе какие-то варианты трудоустройства.</p> <p><strong>- Какое у игроков физическое состояние после встречи с «Краснодаром»? Есть ли проблемы со здоровьем?</strong></p> <p>- Мои игроки профессионалы, если будем играть как в первых четырех матчах, мы выиграем, а если как с «Краснодаром» — проиграем. У нас нет никаких проблем с травмами, кроме Малафеева, но на следующей неделе Вячеслав сможет вернуться на поле.</p> <p><strong>- Что вы можете сказать про «Рубин» по встрече с клубом «Работнички»?</strong></p> <p>- Матч смотрел, но <a href="https:///news/?id=439685"><strong>не могу сказать, что это была захватывающая игра.</strong></a> «Рубин» больше владел инициативой, но им не очень повезло в концовке встречи. Если бы они победили, то их настрой был бы лучше.</p> <p><strong>- Сможет ли «Зенит» настроиться на команду, которая психологически не в лучшем состоянии? </strong></p> <p>- Не стал бы говорить, что нужна какая-то особая мотивация. Мы должны выходить на поле и выигрывать всегда, чтобы стать чемпионами. Это и есть наша лучшая мотивация. Матчи с «Рубином» никогда не бывают простыми, в прошлом сезоне нам с трудом далась победа в Казани.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440143709_340988_1700x1100.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong>- Повлиял ли как-то на подготовку перенос игры?</strong></p> <p>- Для «Рубина» это, конечно же, фантастическое преимущество. Оно, наверное, так и должно происходить, но в прошлом году, когда мы играли в Лиге чемпионов, такого не было, мы играли сразу же после возвращения с выездного поединка. Все эти внезапно принимаемые решения стали символом нашего чемпионата.</p> <p><strong>- <a href="https://instagram.com/officialavb/" target="_blank">Вы пишите в своем Instagram на русском</a>, учите ли вы язык?</strong></p> <p>- К сожалению, я не учу язык, просто есть определенные люди, которые помогают мне вести аккаунт в данной социальной сети.</p> <p><strong>- Сможет ли сыграть Шейдаев?</strong></p> <p>- Для этого нет никаких препятствий. Он не смог выиграть конкуренцию в «Зените», так что он попробует сделать это в «Рубине». Мы будем только рады, если он появится на поле в матче против нас.</p>