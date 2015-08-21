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  • Андре Виллаш-Боаш: «Внезапные переносы игр — символ Премьер-лиги»

Андре Виллаш-Боаш: «Внезапные переносы игр — символ Премьер-лиги»

<p><em>Главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш в преддверии матча с «Рубином» в рамках шестого тура Премьер-лиги рассказал в каком состоянии сине-бело-голубые подходят к поединку.</em></p> <p><strong>- Ансальди говорил, что хочет остаться в "Зените" или нет?</strong></p> <p>- Говорили перед началом сезона, что ждем предложений по аргентинцу. Он сам тоже ищет себе какие-то варианты трудоустройства.</p> <p><strong>- Какое у игроков физическое состояние после встречи с «Краснодаром»? Есть ли проблемы со здоровьем?</strong></p> <p>- Мои игроки профессионалы, если будем играть как в первых четырех матчах, мы выиграем, а если как с «Краснодаром» — проиграем. У нас нет никаких проблем с травмами, кроме Малафеева, но на следующей неделе Вячеслав сможет вернуться на поле.</p> <p><strong>- Что вы можете сказать про «Рубин» по встрече с клубом «Работнички»?</strong></p> <p>- Матч смотрел, но <a href="https:///news/?id=439685"><strong>не могу сказать, что это была захватывающая игра.</strong></a> «Рубин» больше владел инициативой, но им не очень повезло в концовке встречи. Если бы они победили, то их настрой был бы лучше.</p> <p><strong>- Сможет ли «Зенит» настроиться на команду, которая психологически не в лучшем состоянии? </strong></p> <p>- Не стал бы говорить, что нужна какая-то особая мотивация. Мы должны выходить на поле и выигрывать всегда, чтобы стать чемпионами. Это и есть наша лучшая мотивация. Матчи с «Рубином» никогда не бывают простыми, в прошлом сезоне нам с трудом далась победа в Казани.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440143709_340988_1700x1100.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong>- Повлиял ли как-то на подготовку перенос игры?</strong></p> <p>- Для «Рубина» это, конечно же, фантастическое преимущество. Оно, наверное, так и должно происходить, но в прошлом году, когда мы играли в Лиге чемпионов, такого не было, мы играли сразу же после возвращения с выездного поединка. Все эти внезапно принимаемые решения стали символом нашего чемпионата.</p> <p><strong>- <a href="https://instagram.com/officialavb/" target="_blank">Вы пишите в своем Instagram на русском</a>, учите ли вы язык?</strong></p> <p>- К сожалению, я не учу язык, просто есть определенные люди, которые помогают мне вести аккаунт в данной социальной сети.</p> <p><strong>- Сможет ли сыграть Шейдаев?</strong></p> <p>- Для этого нет никаких препятствий. Он не смог выиграть конкуренцию в «Зените», так что он попробует сделать это в «Рубине». Мы будем только рады, если он появится на поле в матче против нас.</p>

Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Ансальди Кристиан Шейдаев Рамиль Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (7)
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Linxform
1440144912
Дляч Рубина перенос матча это преимущество?? Можно подумать что это Зенит вчера сыграл официальный матч, а матч с Рубином перенесли на день раньше... Перенос матча всего лишь в некоторой степени выравнивает шансы команд, позволяя казанцам использовать лишний день на восстановление.
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D.
1440154208
По вопросу лимита на легионеров Виллаш-Боаша можно понять, потому что ему безразличны перспективы сборной России на ЧМ-2018 и единственная его задача - дать максимальный результат с "Зенитом" здесь и сейчас. Но какое фантастическое преимущество получил "Рубин" от переноса игры на один день позже? У "Зенита" восемь целых дней на подготовку к игре, у "Рубина" после переноса - три. Странно читать такие высказывания.
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Ver
1440174683
И какого хрена..."к сожалению"... с такими окладами как у иностранных тренеров и легионеров, они на русском через пару месяцев должны бегло говорить...
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Dizgen
1440269594
нытик
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Харченко
1440333170
АВБ - символ нытья.
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