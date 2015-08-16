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    «Манчестер Сити» - «Челси» - 3:0, «Динамо» - «Урал» - 1:0. Онлайн событий дня


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    16.08.2015 18:03
    В России состоятся три матча Премьер-лиги. В Англии сыграли действующие чемпион и вице-чемпион. «Бомбардир» держит читателей в курсе самых интересных событий воскресных игр.

    В России состоятся три матча Премьер-лиги. В Англии сыграют действующие чемпион и вице-чемпион. «Бомбардир» держит читателей в курсе самых интересных событий воскресных игр.

    19:55 3:0! Вот это да. Звонкий провал "Челси". Жозе Моуринью сегодня не уснет

    19:00 "Динамо" одерживает вторую подряд победу. Оказывается, и без легионеров можно побеждать

    18:31 Агуэрооо! 1:0. "Челси" снова пропускает в этом сезоне

    18:19 Есть первый гол дня в РФЛ. Морозов. Молодой динамовец уже второй мяч забивает в сезоне. А ведь защитник

    17:45 Фото сделано полчаса назад. Сейчас "Этихад" уже заполнен

    17:33 Посмотрите экспертное мнение комментатора Александра Неценко о проблемах "Челси" на старте сезона

    17:21 Серхио Агуэро приехал на матч на позитиве

    17:13 Составы на главный матч дня от официальных твиттеров команд

    16:52 Напоминаем, что матч "Динамо" - "Урал" можно посмотреть (или почитать текстовый онлайн) прямо по этой ссылке

    16:42 Последние 10 матчей между "Сити" и "Челси" из тех, что проводились на территории Манчесчестера. Как видите, у хозяев сегодня историческое преимущество.

    16:05 Состав "Динамо"

    15:56 В этом футболисты "Динамо" сегодня выйдут на поле. В честь болельщиков

    15:41 В "Динамо" ответили на главный вопрос последних дней

    15:30 2,5 часа до главного матча дня. В Манчестере журналисты английских телеканалов уже на рабочем месте

    15:23 Окончен матч на "Локомотиве". 0:0, и красно-зеленые упускают возможность подняться на 2-е место. А "Терек" снова без побед

    14:59 Игроки "Урала" сегодня утром ходили разминать на природу

    14:38 "Арена Химки" с крыш соседнего здания

    14:16 А пока в Черкизово по нулям, начнем готовится к матчу "Динамо" - "Урал". В таких формах команды сегодня выйдут на поле

    13:29 Команды уже на поле! Все дружно переходим в наш онлайн матча

    13:21 У "Терека" очень плохая статистика в играх с "Локомотивом". Например, последняя победа в чемпионате датирована аж 2009-м годом. В Кубке успех посвежее - октябрь 2012-го.

    13:20 А вот так выглядит раздевалка хозяев

    13:06 Панорама входа на стадион "Локомотив". Красиво

    12:56 «Терек»: Годзюр, Родолфо, Варкен, Маурисио, Садаев, Кудряшов, Айссати, Семёнов, Иванов, Рыбусь, Уциев.

    12:36 Футболисты "Локомотива" выйдут на поле в футболках, на которых буду нанесены пожелания фанатов. оставленные ими в соцсетях. Прекрасный ход

    12:32 Стал известен состав "Локомотива": Гилерме, Денисов, Чорлука, Логашов, Шишкин, Тарасов, Ндинга, Касаев, Самедов, Миранчук, Ниасс

    12:20 И первым в бой вступят "Локомотив" и "Терек". Напомним, что победа в этом матче позволит "железнодорожникам" подняться на второе место в таблице. А грозненцы просто будут рады победе - в этом сезоне они еще ни разу не выигрывали

    12:00 Добрый день, друзья! Новый день, и новый классный футбол нас с вами ждет. В России сыграют "Локомотив", "Динамо" и набравший ход "Ростов", ну а в Англии главный матч не только тура, но и всего месяца - "Манчестер Сити" принимает "Челси". Все самое интересное сегодня вы будете обсуждать вместе с нами. Добро пожаловать! Мы начинаем!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 16 августа 2015, 22:09

      Прям море комментов, просто жесть! Кому нужен этот никчемный ресурс??

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 16 августа 2015, 20:29

      Ну что ж... Тем интереснее будет сезон в АПЛ... Жозе, проснись!!! Хватит с медсестрами уже воевать!!!

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 16 августа 2015, 13:58

      Локо просто обязан победить! ...иначе ставка сгорит...)))))))))))))))

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      Рейтинг: +97

      Alex2712 > VIPded 16 августа 2015, 16:01

      с чего это он обязан, локомотив же лохи конченые

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      Рейтинг: +1943

      VIPded > Alex2712 16 августа 2015, 18:04

      Теперь полностью согласен. )))

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