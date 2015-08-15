«Краснодар» шокировал «Зенит», «Милану» снова нужен Витсель. Дайджест событий дня

<p><em>«Краснодар» в матче пятого тура Премьер-лиги обыграл «Зенит», продолжение саги о переезде Кокорина в Санкт-Петербург, первый мяч «Рубина» в текущем сезон. «Бомбардир» представляет главные новости уходящего дня.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Кокорин согласовал контракт, а «Зенит» - сумму трансфера</strong></span></p> <p>Нападающий "Динамо" Александр Кокорин, недавно прилетавший в Санкт-Петербург, согласовал условия личного контракта с "Зенитом". Зарплата 24-летнего нападающего сборной России составит 4,5 миллиона евро. Отметим, что, по неофициальной информации, в стане бело-голубых Кокорин получал больше. Однако руководство "Динамо" не препятствует переходу игрока, чтобы не повторилась ситуация с Артуром Юсуповым, который ушел бесплатно. Предложить новое соглашение на нынешних условиях московскому клубу мешают финансовые проблемы.</p> <p>Руководство "Зенита" уже назвало сумму, за которую готово приобрести форварда. Цена варьируется в районе 12 миллионов евро, но при этом сумма отступных в контракте нападающего сборной России — 20 миллионов евро.</p> <p><a href="https:///articles/?id=439075"><strong>Александр Точилин: «Кобелев был готов к уходу Вальбуэна»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Милан» возобновил переговоры по трансферу Витселя</strong></span></p> <p>"Милан" не оставляет надежд приобрести полузащитника "Зенита" Акселя Витселя. Как сообщает Calciomercato, на днях итальянский клуб возобновил переговоры с представителями 26-летнего бельгийца и сине-бело-голубых, но официального предложения пока не делал.</p> <p>По данным портала, "Милан" попытается приобрести Витселя в конце летнего трансферного окна, когда цена хавбека может снизиться. Отмечается, что из борьбы за Витселя выбыл "Ювентус".</p> <p>Ранее стало известно, что "Зенит" требует за игрока 35 миллионов евро, тогда как "Милан" готов заплатить 25 миллионов плюс 5 миллионов в виде бонусов.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Карнейро намерена покинуть «Челси»</strong></span></p> <p>Врач "Челси" Ева Карнейро не хочет работать в клубе после критики главного тренера лондонцев Жозе Моуринью, информирует The Telegraph. 42-летняя испанка с субботы не появляется на клубной базе. Ее коллега-физиотерапевт Джон Фирн, напротив, уже помогает игрокам готовиться к матчу 2-го тура с "Манчестер Сити".</p> <p>Напомни, что Моуринью отстранил от работы на матчах обоих докторов. Врачи подверглись критике со стороны португальца после матча 1-го тура премьер-лиги с "Суонси" (2:2). По мнению специалиста, они не вовремя выбежали на поле оказывать помощь Эдену Азару.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439667797_8c45a54e7112ed69749ba3657736f2a8.jpg" style="height:450px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Игнашевич играл против «Спартака» с переломом</strong></span></p> <p>Стали известны подробности участия защитника московского ЦСКА Сергея Игнашевича в прошедшем матче 5-го тура чемпионата России против "Спартака".</p> <p>Как стало известно, возрастной игрок обороны всю встречу провел со сломанным пальцем руки, причем травму футболист получил еще в поединке с пермским "Амкаром".</p> <p>По словам доктора ЦСКА Шагабутдина Керимова, срок восстановления составит три недели.</p> <p>Напомним, в итоге армейцы переиграли "Спартак" со счетом 2:1, а Игнашевич отметился забитым голом.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Тоттенхэм» подписал Н’Жийе</strong></span></p> <p>Лондонский "Тоттенхэм" объявил о переходе нападающего французского "Лиона" Клинтона Н’Жийе.</p> <p>22-летний камерунец подписал со "шпорами" контракт до лета 2020 года.</p> <p>Добавим, что в минувшем сезоне чемпионата Франции Н’Жийе провел за "Олимпик" 33 матча и забил восемь голов. Также на его счету шесть голов в 11 матчах за сборную своей страны.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Балотелли может оказаться в «Лацио»</strong></span></p> <p>Итальянский "Лацио" может пополниться нападающим "Ливерпуля" Марио Балотелли.</p> <p>Римляне рассматривают вариант перехода итальянского форварда, но сделают по нему предметное предложение только если сумеют пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния с "Байером".</p> <p>Также в сферу интересов "Лацио" попал и принадлежащий "Коринтиансу" Алешандре Пато.</p> <p>Напомним, в минувшем сезоне Балотелли провел за красных 28 матчей и забил четыре гола.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«МЮ» отправил Де Хеа в дубль</strong></span></p> <p>Тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" принял решение перевести голкипера Давида Де Хеа в резервную команду.</p> <p>Такая ситуация получилась из-за того, что вратарь не хочет продлевать действующий контракт с "МЮ".</p> <p>Футболист пропустил две стартовые встречи своего клуба в АПЛ.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439667145_47G_Jubel2_bvbnachrichtenbild_regular.jpg" style="height:384px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Бундеслига. В битве «Боруссий» крупно побеждает Дортмунд</strong></span></p> <p>В первом туре Бундеслиги дортмундская "Боруссия" разгромила "Боруссию" из Менхенгладбаха.</p> <p>Начало разгрому положили Ройс и Обамеянг, а продолжил их дело Генрих Мхитарян, сделавший дубль.</p> <p><strong>Чемпионат Германии. Бундеслига. 1-й тур</strong></p> <p><a href="https:///online/83174"><strong>Боруссия (Дортмунд) – Боруссия (Менхенгладбах) - 4:0 (3:0)</strong></a> <a href="https:///online/83174"><strong>Текстовый онлайн матча</strong></a></p> <p><strong>Боруссия (Дортмунд):</strong> Бюрки, Пищек, Шмельцер, Папастопулос, Хуммельс, Гюндоган, Кагава (Бендер, 85), Мхитарян, Вайгль, Обамеянг (Рамос, 77), Ройс (Кампль, 78).</p> <p><strong>Боруссия (Менхенгладбах):</strong> Зоммер, Янчке, Кристенсен, Вендт, Джонсон, Шульц, Траоре (Херманн, 65), Штиндль, Джака (Дахуд, 79), Раффаэл, Дрмич (Азар, 67).</p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Ройс, 15; 2:0 – Обамеянг, 21; 3:0 – Мхитарян, 33; 4:0 – Мхитарян, 50.</p> <p><strong>Предупреждения:</strong> Джака, 34</p> <p><strong>Судья:</strong> Тобиас Штилер</p> <p><a href="https:///articles/?id=438841"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 5-й тур РФПЛ</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>РФПЛ. «Краснодар» прервал победную серию «Зенита», выведя ЦСКА в лидеры чемпионата</strong></span></p> <p>"Зенит" уступил "Краснодару" в матче 5-го тура чемпионата России по футболу.</p> <p>Встреча завершилась со счетом 0:2 – "быки" забили по голу в каждом из игровых отрезков поединка, отличились Рагнар Сигурдссон, переправивший мяч в сетку ворот Юрия Лодыгина головой после розыгрыша штрафного, и Рикардо Лаборде.</p> <p>Отметим, что этот результат прервал четырехматчевую победную серию питерцев, а также позволил московскому ЦСКА единолично возглавить турнирную таблицу Премьер-лиги.</p> <p><strong>Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур</strong></p> <p><a href="https:///online/80947"><strong>Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 0:2 (0:1)</strong></a> <a href="https:///online/80947"><strong>Текстовый онлайн матча</strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 – Сигурдссон, 26. 0:2 – Лаборде, 50.</p> <p>"<strong>Зенит":</strong> Лодыгин, Анюков, Нету, Гарай, Смольников (Долгов, 81), Витсель, Хави Гарсия, Данни (Кришито, 81), Шатов, Дзюба (Файзулин, 57), Халк.</p> <p><strong>"Краснодар":</strong> Дикань, Петров, Гранквист, Сигурдссон, Калешин, Страндберг, Мамаев (Ари, 64), Газинский, Быстров (Вандерсон, 81), Лаборде (Ахмедов, 61), Смолов.</p> <p><strong>Предупреждения:</strong> Сигурдссон, 38. Мамаев, 62. Быстров, 75.</p> <p><strong>Судья:</strong> Владимир Москалев (Воронеж)</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>РФПЛ. «Рубин» одержал первую победу в РФПЛ</strong></span></p> <p>В пятом туре чемпионата России «Рубин» играл в гостях с «Кубанью». Оба клуба начали сезон, мягко говоря, не очень удачно. Краснодарцы имели всего три очка после четырех туров, а у «Рубина» в графе набранных очков и вовсе красовался ноль.</p> <p>Благодаря голу Карадениза на 32-ой минуте, который оказался победным, подопечные Рината Билялетдинова сумели набрать свои первые баллы в этом сезоне и сравнялись по этому показателю с «Кубанью».</p> <p><strong>Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур</strong></p> <p><a href="https:///online/80950"><strong>«Кубань» (Краснодар) – «Рубин» (Казань) – 0:1 (0:1)</strong></a> <a href="https:///online/80950"><strong>Текстовый онлайн матча</strong></a></p> <p><strong>«Кубань» (Краснодар): </strong>Беленов, Бугаев, Шуньч, Армаш, Шандао, Игнатьев (Лобкарев, 68), Тлисов, Рабиу, Мельгахеро, Ткачев (Аршавин, 46), Павлюченко (Хубулов, 64).</p> <p>«Рубин» (Казань): Рыжиков, Набиуллин, Кверквелия, Кульмин, КАмболов, Карадениз (Кисляк, 90), Благо, Оздоев, Эдуардо (Портнягин, 65), Билялетдинов (Батов, 67), Канунников.</p> <p><strong>Голы: </strong>0:1 – Карадениз, 32.</p> <p><strong>Предупреждения:</strong> Аршавин, 64; Набиуллин, 87; Канунников, 88; Рабиу, 90+3.</p> <p><strong>Судья:</strong> Сергей Костевич</p>