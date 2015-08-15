«Бавария» начала чемпионат с разгрома. ЦСКА победил в дерби. Дайджест событий дня

<p><em>Главное дерби страны. Драка болельщиков в московском метро. Продолжение конфликта Евы Карнейро и Жозе Моуринью. «Бомбардир» представляет главные новости уходящего дня</em></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Гвардиола: «Единственный, кто не обязан меня слушать - Месси»</strong></span></p> <p>Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола заявил, что есть только один футболист, который может рассчитывать на особое отношение.</p> <p>"В этом сезоне все игроки будут делать так, как я им скажу. Я говорю, как надо делать, а все внимательно слушают. Только один футболист во всем мире не обязан этого делать – Лионель Месси", - приводит слова испанского специалиста Mundo Deportivo.</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Ливермору грозит два года дисквалификации</strong></span></p> <p>Полузащитник "Халл Сити" Джейк Ливермор может быть на долго отстранен от футбола. В мае этого года в организме хавбека был обнаружен кокаин, после чего "тигры" объявили об отстранении игрока от участия в официальных матчах.</p> <p>Наставник команды Стив Брюс заявил, что согласно правил ФА его подопечному грозит дисквалификация сроком на два года.</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Моуринью: «Карнейро не будет находиться на скамейке запасных в воскресенье»</strong></span></p> <p>Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью прокомментировал инцидент с врачом команды Евой Карнейро, который произошел во время матча против "Суонси" (2:2) в первом туре Премьер-лиги.</p> <p>"У нас прекрасный медицинский штаб, в котором работают замечательные врачи, с которыми у меня хорошие отношения. Что касается скамейки запасных, только четыре из семи ассистентов могут находиться на лавке. Из них два медика. Доктор Фирн и доктор Карнейро не будут на ней в ближайшем матче, но это не значит, что это распространится на весь сезон. Жалею ли я о произошедшем? Игра – это эмоции", - приводит слова португальского специалиста ESPN.</p> <p><a href="https:///articles/?id=437115" target="_blank"><strong>«Я и мои люди − это топ. А ты − дерьмо». Как Жозе Моуринью ругается со всем миром</strong></a></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Yandex стал титульным спонсором «Фенербахче»</strong></span></p> <p>Турецкий "Фенербахче" обзавелся новым титульным спонсором. В новом сезоне на футболках стамбульского клуба будет красоваться логотип компании Yandex.</p> <p>Уже сегодня "канарейки" сыграют свой первый матч в чемпионате Турции против "Эскишехирспора".</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439589202_477_3102_big.jpg" style="height:453px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Во время матча «Амкар» - «Анжи» судья угрожал увести команды с поля</strong></span></p> <p>Судья Игорь Федотов, обслуживавший матч пятого тура РФПЛ между "Амкаром" и "Анжи" (1:1), принял меры, чтобы пресечь оскорбления в свой адрес со стороны болельщиков.</p> <p>Сообщается, что во время первого тайма он попросил резервного рефери объявить по стадиону о недопустимости оскорблений, а также пригрозил, что уведет команды с поля.</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Из-за драки болельщиков «Спартака» и ЦСКА было приостановлено движение метро</strong></span></p> <p>В Москве на станции метро "Баррикадная" произошла массовая драка между фанатами "Спартака" и ЦСКА.</p> <p>Болельщики красно-белых заметили, что в соседнем вагоне едут фанаты ЦСКА, и во время остановки напали на них. Через минуту на место происшествия подоспел ОМОН.</p> <p>Из-за этого инцидента примерно на пять минут было остановлено движение поездов.</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Баба прошел медосмотр в «Челси»</strong></span></p> <p>Защитник "Аугсбурга" Абдул Баба находится в шаге от перехода в "Челси", он уже прошел медицинское обследование в лондонском клубе.</p> <p>По замыслу главного тренера синих Жозе Моуринью, Баба должен стать заменой Филипе Луису, которого "Челси" продал назад в "Атлетико". Сообщается, что сумма сделки между англичанами и "Аугсбургом" составляет 20 миллионов фунтов.</p> <p>В "Аугсбург" Баба перешел год назад из "Гройтер Фюрта", и за это время сыграл 32 матча и отдал пять голевых передач.</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Бундеслига. «Бавария» громит «Гамбург»</strong></span></p> <p>В стартовом туре Бундеслиги "Бавария" принимала "Гамбург". К защите титула мюнхенцы приступили со всей немецкой основательностью, отгрузив в ворота гостей сразу пять безответных мячей.</p> <p>Чемпионат Германии. Бундеслига. 1-й тур.</p> <p><span style="color:#008000"><strong>"Бавария" (Мюнхен) – "Гамбург" (Гамбург) 5:0 (1:0)</strong></span></p> <p><strong>"Бавария"</strong>: Нойер, Лам (Алькантара, 72), Бенатиа, Боатенг, Алаба, Хаби Алонсо (Рафинья, 56), Видаль, Дуглас Коста, Мюллер, Роббен (Гетце, 64), Левандовски.</p> <p><strong>"Гамбург"</strong>: Адлер, Дикмайер, Озтрзолек, Джуру, Спахич, Юнг, Иличевич, Экдаль (Олич, 60), Холтби, Шипплок, Грегорич.</p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 – Бенатиа, 27; 0:2 – Левандовски, 53; 0:3 – Мюллер, 69; 0:4 – Мюллер, 73; 0:5 – Дуглас Коста, 87.</p> <p><strong>Предупреждения:</strong> Хаби Алонсо, 12; Боатенг, 18; Дикмайер, 25; Спахич, 35.</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>РФПЛ. ЦСКА обыгрывает «Спартак» в гостях</strong></span></p> <p>Центральный матч пятого тура РФПЛ проходил на "Открытие Арене", где "Спартак" принимал ЦСКА.</p> <p>В первые десять минут команды создали на двоих несколько хороших моментов, к исходу получаса их число удвоилось – гол явно назревал. И он случился на 31-ой минуте: <strong>Игнашевич</strong>первым оказался на подборе после удара <strong>Еременко</strong>. Через четыре минуты ЦСКА вел уже в два мяча.</p> <p>Но "Спартаку" уже в следующей атаке удалось заработать пенальти, который реализовал<strong>Комбаров</strong> . До конца первой половины "Спартак" мог даже и сравнять счет, но <strong>Мовсисян</strong> и <strong>Таски</strong>упустили два момента в одной атаке.</p> <p>Во втором тайме изобилие опасных моментов не иссякало, и если бы не вратари, то счет мог быть хоккейным. Но больше цифры на табло не менялись – победа ЦСКА со счетом 1:2.</p> <p><strong>Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур</strong></p> <p><span style="color:#008000"><strong><strong>"Спартак" (Москва) – ЦСКА (Москва) - 1:2 (1:2)</strong></strong></span> <strong><strong><a href="https:///online/80949" target="_blank"> Текстовый онлайн матча</a></strong></strong></p> <p> <strong>"Спартак"</strong>: Ребров, К. Комбаров (Зе Луиш, 57), Таски, Боккетти, Гранат (Давыдов, 83), Д. Комбаров, Глушаков, Широков, Попов, Промес, Мовсисян (Паршивлюк, 72).</p> <p><strong>ЦСКА</strong>: Акинфеев, Набабкин, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Натхо (Думбия, 54), Дзагоев, Еременко (Миланов, 90+3), Тошич (А. Березуцкий, 90), Муса.</p> <p><strong>Голы</strong>:0:1 – Игнашевич, 31; 0:2 – Муса, 35; 1:2 – Комбаров ( спенальти), 36.</p> <p><strong>Предупреждения</strong>: Игнашевич, 48; Дзагоев, 74; Зе Луиш, 75; Боккетти, 87; Акинфеев, 90+3.</p> <p><strong>Судья</strong>: Виталий Мешков.</p> <p><a href="https:///articles/?id=439025" target="_blank">Ужасное "Открытие". Как ЦСКА добился победы в дерби</a></p>