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Пять вещей, которые обязательно случатся в матче «Спартак» - ЦСКА

<p><em>Предстоящее главное дерби страны обещает болельщикам интересный футбол. Промес возьмет игру «Спартака» в свои руки, Вернблум будет рвать и метать, а болельщики ЦСКА снова начнут чудить. «Бомбардир» рассказывает о вещах, без которых не обойдется этот матч.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Акинфеев пропустит гол</strong></span></p> <p>Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев начало чемпионата отстоял довольно уверенно. В четырех проведенных матчах вратарь неизменно сохранял свои ворота в неприкосновенности, но в игре со «Спартаком» все изменится. Атакующий стиль, который Аленичев прививает «Спартаку», должен принести результат. Оборона армейцев, даже несмотря на ноль пропущенных мячей в национальном первенстве, уже показала свою «готовность» в Лиге чемпионов. Чешская «Спарта» забила в ворота ЦСКА четыре мяча за два матча. «Спартак», будучи похожим на пражан по стилю игры, обладает еще и куда более сильными футболистами. Да и выйдут на матч игроки «Спартака» по-настоящему злыми. А именно такой спортивной злости и настырности так не хватало всем соперникам ЦСКА в нынешнем сезоне.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439452192_Болельщики.jpg" style="height:387px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Фанаты ЦСКА снова что-нибудь учудят</strong></span></p> <p>Поведение армейских болельщиков на старте сезона вызывает много вопросов. Фанаты ЦСКА ведут себя хуже и хуже, что особенно проявлялось в домашних играх. В матче с «Анжи» в сторону гостевых болельщиков были настолько неприятные скандирования на национальной почве, что армейский клуб даже начал собственное расследование инцидента. КДК РФС тоже не прошел мимо этого вопроса и наказал ЦСКА дисквалификацией фанатских секторов на один домашний матч. В игре ЦСКА - «Амкар» армейские фанаты вывесили скандальные баннеры, что снова вызвало недовольство у КДК. Однако дерби со «Спартаком» пусть и будет номинально гостевым матчем для ЦСКА, но обещает не ограничиться выкриками и нарисованными оскорблениями. Чего стоит только вспомнить прошлую игру на «Открытие Арене», когда гостевая трибуна буквально пылала, а дело дошло даже до возгорания кресел. Завтра тоже будет жарко.</p> <p><a href="https:///articles/?id=437684" target="_blank">Люди иск. Почему история с фанатами на игре ЦСКА - «Анжи» позорит российский футбол</a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439452328_В главнуую.jpg" style="height:432px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Понтус Вернблум будет разрывать соперников</strong></span></p> <p>В любой сколько-нибудь значимой игре вырывается на первые роли шведский полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум. В средней линии армейцев этот игрок определяет многое, а без него эта зона выглядит даже какой-то «плюшевой». Понтус всегда играет эффектно и жестко, но никогда не переходит за рамки. Здесь стоит вспомнить «полет» Яя Туре в Лиге чемпионов, после которого лидер «Манчестер Сити» уже боялся играть против армейцев во всю силу. Желтая карточка для опорного полузащитника ЦСКА – дело обычное. В играх нынешнего сезона горчичников у Понтуса уже три. Лишь матч предыдущего тура с пермским «Амкаром», где футболисты ЦСКА не сыграли и на 70% своих возможностей, обошелся для Вернблума без предупреждения. Однако футболистам «Спартака» не стоит надеяться на снисходительность шведа. Уж в этой игре получения желтой карточки ему точно не избежать.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439452366_Мешков.jpg" style="height:417px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Судья обязательно допустит ошибку</strong></span></p> <p>Матчи между ЦСКА и «Спартаком» никогда не бывают простыми для судейства. Арбитру всегда уделяют особое внимание, а его персона обязательно не устраивает хотя бы одну из команд. Судья никогда не бывает полностью прав и не может отсудить дерби на твердую пятерку. После каждого матча начинаются разбирательства, выяснения. То рефери офсайд не зафиксировал, когда забивался гол, то пенальти поставил настолько спорный, что даже через неделю после матча только этот момент и обсуждается. Год назад судьбу дерби решил арбитр Владислав Безбородов, не заметивший симуляцию Сергея Паршивлюка в штрафной площади армейцев. Дмитрий Комбаров пенальти уверенно реализовал, подарив «Спартаку» важную, но не самую справедливую победу. В предстоящем матче тяжелая судьба ждет Виталия Мешкова, судившего скандальный матч первого тура между «Зенитом» и «Динамо». К Мешкову вопросы будут точно, да и ошибок ему вряд ли удастся избежать.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439452524_Промесси.jpg" style="height:508px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Промес возьмет игру «Спартака» в свои руки</strong></span></p> <p>В играх с российскими топ-клубами «Спартаку» часто не хватает игрока, способного взять игру в свои руки. Но сейчас таких футболистов в команде даже перебор. На роль лидера коллектива Аленичева готов претендовать и вернувшийся Широков, и пришедший из «Кубани» Попов, а также Квинси Промес. Выделим именно голландца, в последних матчах неизменно оказывавшего влияние на результат. Квинси берет на себя игру в атаке, отходит в центр поля, забивает важные мячи. «На каждого Думбия в «Спартаке» найдется свой Промес», - <a href="https:///news/?id=438749" target="_blank">сказал «Бомбардиру» </a>волейболист Алексей Спиридонов. К слову, Сейду Думбия тоже готов принять участие в предстоящем матче. Если Леонид Слуцкий все-таки решит с первых минут бросить ивуарийца в бой, то судьба поединка может решиться именно в атакующем противостоянии этих игроков.</p> <p><strong><span style="color:#FF8C00">А вот что случилось в этом дерби последний раз</span></strong><br /> <br /> <iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7704703" width="720"></iframe>  </p> <p><strong><span style="color:#FF8C00">Однако "Спартак" и ЦСКА могут устроить веселье на уровне "Барселоны" и "Севильи"</span></strong><br /> <br /> <iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/4048314" width="720"></iframe>  </p>

Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Спартак Акинфеев Игорь Ребров Артем Паршивлюк Сергей Вернблум Понтус Думбия Сейду Промес Квинси Аленичев Дмитрий Мешков Виталий
Комментарии (23)
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волдарь
1439453297
4 от Спарты, ну ты и олень.
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belgian2011
1439464891
ожидаем матч тура и надеемся на отличную игру с моментами и обязательно забитыми мячами - дерби так дерби!!! и хотелось бы, чтобы фанаты не выкинули, что-нибудь (
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MarioFernandes
1439468016
Автор за мясо топит хД
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Andrew.new
1439469081
Бред
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Spartak2406
1439471262
думаю будет победа Спартака 3.2
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генетик33
1439472766
от автора шмонит свинарником с двух слов
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Диктор
1439474319
Какова команда(я про ЦСКА )-таковы и болельщики-видно даже здесь по их неадекватным коментариям.
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Demenshen
1439492049
Ты именно аФтар, свиное рыло бросаешь людям. Проведи правду даже от бубного больного и то он так не свянеет.
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isamsn
1439497718
Нелепое и беспочвенное нагнетание интриги на очень рядовой для армейцев матч. Коментатор видимо под впечатлением от матча за суперкубок УЕФА. Всё будет очень просто как в мае ...
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Zёnя
1439537972
Почему "обязательно"? Вообще, не факт!!! Думается мне, что Спартак мотивирован больше, но это ни о чем не говорит.
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