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  • «Такого ужасного тренера сборная Англии не знала». Чего стоило Стиву Макларену возвращение в АПЛ

«Такого ужасного тренера сборная Англии не знала». Чего стоило Стиву Макларену возвращение в АПЛ

<div><em>Матч «Ньюкасл» - «Саутгемптон» станет для тренера «сорок» Стива Макларена первым в АПЛ за последние 9 лет. «Бомбардир» рассказывает, чем экс-наставник сборной Англии занимался все это время и как пережил невыход на Евро-2008, а сам Макларен поведал о том, как тяжело ему было наблюдать за успехом сборной России на том турнире.</em></div> <div><br /> 21 ноября 2007 года. Шла 92-я минута матча Англия – Хорватия. Над головой – вечернее лондонское небо и падающие осенние дождевые капли. На трибунах - недовольные болельщики. Неподалеку от них на тренерской скамейке расположился Стив Макларен. Через 2 минуты табло зафиксировало 2:3 и невыход англичан на Евро-2008. Макларен робко оглянулся в сторону фанатской трибуны, с позором опустил взгляд и под утешительную обнимку помощника ушел в подтрибунное помещение. Больше на «Уэмбли», как и на других легендарных английских стадионах, Макларена никто не видел. «Такого ужасного тренера сборная Англии не знала. Это не человек, это Валли с зонтиком!» - заявил один из разъяренных зрителей при выходе со стадиона. Болельщики и СМИ устроили Макларену настоящий ад! Тренер вынужден был уехать из страны.</div> <div><br /> «Страшное время. Возможно, мне не стоило принимать предложение возглавить сборную Англии, ведь на тот момент я был еще слишком молод. Но я благодарен судьбе за этот опыт. Работа со сборной сделала меня сильнее, тверже. Это помогло мне в моих следующих командах, большинство из которых были из заграницы» - признался Макларен. </div> <div><br /> Стив славно поскитался по странам. Впервые за полвека сделал чемпионом Голландии «Твенте»; безуспешно пытался заменить Магата в «Вольфсбурге», после чего опять вернулся в голландский чемпионат. Но переходить на тему путешествий Макларен не спешит. В его голове до сих пор сидит тот ноябрьский вечер 2007-го, тот гул трибун и злополучные 2:3.  Боль стихла, но прошла не до конца.</div> <div><br /> «Каждый день я испытывал космическое давление. В Англии футбол – религия, здесь немало фанатиков футбола. Когда я видел заполненный «Уэмбли», этих 90 000 верящих в тебя людей, то понимал, что не смогу расслабиться ни на мгновение. Это давление было для меня привилегией: не каждому дают возглавить сборную Англии! И мне страшно обидно, что тогда мы пропустили вперед Хорватию и Россию. Было невероятно тяжело наблюдать за ними на Евро-2008».<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/SM.jpg" width="720" height="475" alt="" /></div> <div><br /> Начиная с 2011 года, Стив Макларен начал предпринимать робкие попытки вернуться на родину. Словно стесняясь того провала, Макларен не спешил принимать предложения из Премьер-Лиги, предпочитая более спокойный Чемпионшип. В последних двух сезонах Стив работал в «Дерби Каунти», где ему удалось превратить команду из аутсайдера в бойкого претендента на повышение в классе. Всякий раз «Дерби» финишировал в зоне плей-офф. И всякий раз невезучая аура Макларена давала о себе знать. <br /> <br /> Спустя 9 лет Макларен возвращается в большую игру. Этим летом он наконец решился вернуться в Премьер-Лигу, в «Ньюкасл». Поражение от Хорватии больно ударило по внешности Стива: он сильно постарел. Имидж делового молодого менеджера уступил место добродушному «дедушке» весьма преклонного возраста. Улыбка Макларена сдавливается бесконечными морщинами, а от облысения его спасает редеющий пучок волос у лба. </div> <div><br /> «Сейчас я -  тренер «Ньюкасла», - с гордостью говорит Макларен. «Немногие клубы в Англии могут похвастаться столь огромным потенциалом. Я постараюсь сделать все, чтобы прошлый сезон для «Ньюкасла» не повторился. Для этого нас ждут три отличных новичка». Президент «сорок» Майкл Эшли балует Макларена: на трансферы тренеру выделено 35 млн фунтов. </div> <div><br /> На везение Макларену рассчитывать не приходится. Об этом ему намекает календарь: в первых турах «Ньюкаслу» предстоит сыграть с «Саутгемптоном», «МЮ» и «Арсеналом». «Повторюсь, мы – команда с одним из лучших потенциалом в АПЛ» - спокойно отвечает Стив на вопрос о тяжелом календаре. Спустя 9 лет Макларен возвращается в Премьер-Лигу! С новым имиджем, новым идеями и новой уверенностью в себе.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=438084" target="_blank">Гадание на гуще. Что ждет клубы АПЛ в новом сезоне</a></div>  

Англия. Премьер-лига Англия Ньюкасл Англия Макларен Стив
Комментарии (9)
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Forza Mian!
1439111164
Удачи
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VIPded
1439111208
Не знала? Нанимай, Англия, Фабио Капелло, ещё и не такого узнаешь! )))
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MrVanes-Zenit
1439115790
Сорокам только удачи в новом сезоне!
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dzvinka
1439118344
буду смотреть матч, но болеть скорее всего за святых. Имхо сорокам очень не повезло с президентом клуба.
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cartmen123
1439142345
Успехов
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DuBSTeR
1439146704
Руководство сайта! К вам идея! А давайте сделаем оценку статьи? Которую можно будет выставлять так же и за комментарий. Иногда очень хочется поблагодарить автора за прекрасную статью, например как за эту, хотя так же хочется и поругать авторов статей.
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AK--47
1439151196
У многих тренеров бывают ошибки, это все равно не заслуживает жизни одного человека.
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