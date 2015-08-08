«Ювентус» - «Лацио» - 2:0. Фоторепортаж

<em> «Ювентус» смог <a href="https:///online/79785" target="_blank">уверенно обыграть «Лацио»</a> в битве за Суперкубок Италии. «Бомбардир» представляет вам подборку фотографии с матча в Шанхае.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/001_variant1400x787.jpg" width="720" height="439" alt="" /></em><br /> <br /> В этом году матч за Суперкубок провели в Шанхае. Уже в седьмой раз в истории трофей достался «Ювентусу».<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/005_variant1400x787.jpg" width="720" height="439" alt="" /><br /> <br /> После отъезда из Турина Карлоса Тевеса и Артуро Видаля главной звездой команды Массимилиано Аллегри стал полузащитник Поль Погба.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/012_variant1400x787.jpg" width="720" height="448" alt="" /><br /> <br /> «Лацио» старался сделать все, чтобы не дать лидеру серии А начать сезон с трофея.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/008_variant1400x787.jpg" width="720" height="444" alt="" /><br /> <br /> Аллегри был уверен, что его команда вернется домой с Суперкубком.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/010_variant1400x787.jpg" width="720" height="439" alt="" /><br /> <br /> Раду старается остановить Маркизио. Безуспешно.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/004_variant1400x787.jpg" width="720" height="444" alt="" /><br /> <br /> На матч пришло большое количество любителей «Ювентуса» в Китае. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/019_variant1400x787.jpg" width="720" height="442" alt="" /><br /> <br /> «Лацио» продержался первый тайм, а во втором «Ювентус» нашел ключ к воротам римлян. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/020_variant1400x787.jpg" width="720" height="442" alt="" /><br /> <br /> Погба старался сделать на поле все, что только возможно. Игроки «Лацио» созерцали на это со стороны. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/022_variant1400x787.jpg" width="720" height="439" alt="" /><br /> <br /> Вот и все! Победа! <br /> <br /> До встречи на матчах Серии А:)