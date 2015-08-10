Белое плюс красно-синее. Кто и как будет играть в сборной Леонида Слуцкого

Сборная России обзавелась тренером, и радует, что вся перманентная болтовня по этому поводу закончилась. Но пора задаться вопросом: как будет играть команда Слуцкого? «Бомбардир» пытается ответить на этот вопрос.

Сборная России обзавелась тренером, и радует, что вся перманентная болтовня по этому поводу закончилась. Но пора задаться другим, более страшным вопросом: как будет играть команда Слуцкого? «Бомбардир», вспоминая главные составы ЦСКА последних лет, пытается ответить на этот вопрос.

Вариант №1. Здесь и сейчас







Сразу же давайте отбросим некоторые спорные моменты. Во-первых, Акинфеев для Слуцкого – номер один. Таковым Игорь Владимирович был и при Капелло, и останется при другом любом тренере. Можно показывать пальцем на Лодыгина и даже на Митрюшкина, но все дискуссии, возникающие после новой ошибки Акинфеева, Слуцкого никогда не интересовали.



В центре защиты тоже все более-менее ясно. После летней предсезонки Игнашевич еще на пару йот сдал – ничего удивительного, это возраст, и лучшие качества Сергея, при всей нашей снисходительности, четче проявляются в видеоархивах, а не на поле в 2015-м году. Березуцкие тоже ЕГЭ не сдавали, но Игнашевичу 33 было четыре года назад. Сами посчитайте, сколько Сергей на высоком уровне отыграл практически без замен. Поэтому, если ничего не случится как с Австрией, братья будут выслушивать претензии Акинфеева и ближайшей осенью, и, будем верить, французским летом следующего года.



По флангам тоже нет вопросов. Смольников – сильнейший на своей позиции, а Набабкин за последний сезон круто раскрылся и перестал ходить в лимитчиках. Правда, Леонид Слуцкий сделает такой выбор, если действительно захочет свой армейский мирок перенести на рельсы национального уровня.



Дальше – чуть сложнее. Слуцкий привык к стабильному ЦСКА: пышного выбора нет, но 15 футболистов с редкими перепадами постоянно подтверждают свое качество. Леонид Викторович понимает, где находится потолок его команды, но и прекрасно знает – парни в красно-синих футболках вряд ли начнут повторять фокусы московских коллег, которые, при этом, значительно больше получают. Поэтому в первом варианте попытаемся выстроить схему, повторяющую модель игры нынешнего ЦСКА.



И тут сразу спорное, но авторское мнение: ключевой игрок армейцев не Еременко, а Понтус Вернблум – суровый швед, без которого у ЦСКА опорная зона превращается в вакуум, нервирующий центральных дефов. Среди российских игроков в голову приходит лишь один аналог – Дмитрий Тарасов. Цепкий, не очень изобретательный, любимое хобби – собирать карточки. Вернблума тоже так характеризуют, но почему-то именно веселый скандинав стал главным разрушителем РФПЛ. И это заслуга тренера.



В роли Натхо видится Роман Широков – оттянутый распасовщик, у которого проблемы со скоростью, но грамотные передачи и умение бить пенальти перекрывают легкоатлетические задатки.







Атакующая тройка в ЦСКА – шустрая и с одним "мозгом" Романом Еременко. В сборной (и во всех других наших схемах) им будет Олег Шатов. Уж извините, но другого варианта пока не предвидится. Миранчук все еще ненадежный тинейджер, а остальные футболисты (например, Олег Иванов) либо стареют, либо просто не умеют эффективно пахать.



Нет, мы не забыли про Алана Дзагоева – для Слуцкого он основной игрок. Но в современном ЦСКА Алан любезно отдал одеяло главаря атаки Еременко, предпочитая играть отрезками: ускориться, поучаствовать в неожиданной "стенке", хлестко лупануть с 20-и метров – это пожалуйста. При этом Дзагоев не лидер и в новой сборной будет настроением, за которым желательно хорошенько следить.



Алан Касаев – маленький сюрприз в этой расстановке. Не понятно, почему он не наигрывался в основу: возможно травмы, старые проблемы с лишним весом и отсутствие соревновательной практики нон-стоп. Тем не менее, Касаев один из немногих российских футболистов, кто не начинает креститься при слове "дриблинг". Он чем-то походит на Тошича, у которого тоже есть не самые прекрасные периоды в карьере.



Можно долго думать, кто может быть страйкером по типу Мусы, но, пожалуй, такая фигура национальной команде не нужна. У нас плохи дела с нападающими, и надуманный креатив в данной ситуации ни к месту. Кокорин не похож и на Думбия, но его способности чуть ближе Слуцкому, чем таранная бойкость Дзюбы.



Вариант №2. Взгляд назад







ЦСКА-2013 был сильнее золотого состава 2014-го. Вагнер радовал голами и косичками, Эльм с Вернблумом родили идеальную (по меркам России) связку в центре поля, а Хонда еще не начал учить итальянский язык.



В сборной России можно использовать ту интересную концепцию. Не будем второй раз про оборону (она неизменна), а вот с нападением можно поэкспериментировать. И сразу же огорошим: роль дирижера будет закреплена за Павлом Мамаевым. В том ЦСКА он уже практически не играл, но при надобности заменял Хонду. В "Краснодаре" некогда потенциальный игрок "Манчестер Юнайтед" окончательно закрепился в основе и отлично вписался в бразильскую бригаду.



В полузащите стоит оставить "Вернблума" Тарасова, но вот на Эльма больше похож Глушаков, а не Широков. По нашей выбранной логике правильнее поставить Дениса.







Кокорин-Дзюба не совсем тоже, что и Вагнер-Думбия, но предлагаем вспомнить матч в Стокгольме – последнюю игру эпохи Капелло, за которую не было стыдно. Пожалуй, именно химия двух главных форвардов страны аж целых 45 минут давала надеяться, что наши ребята увезут из Швеции три очка.



Если будет играть Дзюба, Слуцкому нужно срочно вспомнить, как ЦСКА атаковал с Нецидом. Но у чеха в 2009-2011-х годах не было классных креативных партнеров, и армейцы непривычно много забрасывали вперед. В сборной такой вариант не прокатит, и Артему придется чуть-чуть изображать Думбия: смелее лезть на защитников и смещаться на фланги.



Вариант №3. Без отсылок







На Слуцкого будут давить, спрашивая об особенностях отношений с игроками других клубов. Леонид Викторович в своей спокойной манере объяснит, почему ему плевать, с каких баз игроки приезжают тренироваться на стадион Стрельцова. Однако есть ощущение, что общественное давление помешает Слуцкому спокойно выставить против шведов Набабкина. Придется брать Дмитрия Комбарова. А в ближайшей перспективе и кого-то из Березуцких надо бы подвинуть, отдав место Новосельцеву или Дьякову.



Глушаков, Жирков, Самедов. Вот еще футболисты, которые имеют особую ауру: при плохой игре за клуб все равно надевают бордовые футболки. Конечно, Слуцкий себе не враг и все такое, но Леонид Викторович и сам не особо падок на безумный риск.

