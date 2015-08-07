Гадание на гуще. Что ждет клубы АПЛ в новом сезоне

<em>Уже в субботу берет старт новый сезон английской Премьер-лиги. Настроение «Особенного» продолжит ухудшаться, «Арсенал» наконец-то сделает шаг вперед, а команды-новички вернутся в реальность. «Бомбардир» пытается заглянуть в будущее и прогнозирует то, как сложится для английских клубов предстоящий сезон. <br /> </em><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><img width="720" height="479" src="https:///images/upload/Моур(1).jpg" alt="" /><br /> <br /> «Челси»</strong></span><br /> <p><strong>Тренер:</strong> Жозе Моуринью</p> <p><strong>Лидер:</strong> Эден Азар</p> <strong>Главный трансфер:</strong> Радамель Фалькао («Монако»)<br /> <p><strong><br /> Варианты развития событий</strong></p> <p>Защитит титул – 70%</p> <p>Место в Лиге чемпионов – 29%</p> Попадет в Лигу Европы – 1%<br /> <br /> Жозе Моуринью рвал и метал, когда его команда уступила «Арсеналу» в Суперкубке Англии. Но там все было действительно по делу. Арсен Венгер переиграл Моуринью тактически, чем вызвал у тренера «Челси» бурную реакцию. «Особенный» - главный персонаж в триллере английского чемпионата. Однако он не только ругается со всей Англией и бурно реагирует на любое происшествие, а еще и делает в «Челси» качественную работу. Лондонскому клубу не нужна куча громких трансферов. «Челси» идет другим путем. Решил уйти из клуба Дидье Дрогба – на его место сразу взяли Фалькао. Для качественной работы большего Моуринью и не требуется. В Премьер-лиге у лондонцев самый стабильный и сыгранный состав, который пусть и показывает не самый яркий футбол, но результата добивается. В предстоящем сезоне главной целью лондонцев является защита титула. А для этого, судя по всему, нужно будет обязательно переиграть Венгера. Ведь ошибка в чемпионате будет стоить «синим» куда дороже. <br /> <br /> <img width="720" height="406" src="https:///images/upload/Стерлинг(2).jpg" alt="" /><br /> <br /> <p><strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">«Манчестер Сити»</span></strong></p> <p><strong>Тренер:</strong> Мануэль Пеллегрини</p> <p><strong>Лидер:</strong> Давид Сильва</p> <strong>Главный трансфер:</strong> Рахим Стерлинг («Ливерпуль»)<br /> <p><strong><br /> Варианты развития событий</strong></p> <p>Место в Лиге чемпионов – 60%</p> <p>Возьмет титул – 25%</p> <p>Опустится в зону Лиги Европы – 15%</p> «Мы уверены, что вернем себе чемпионский титул», - не сомневается в результате Мануэль Пеллегрини. Однако для его команды все по-прежнему не так радужно, как пытается описать тренер. Главная проблема «Сити» в том, что коллектив представляет собой набор ярких индивидуальностей, из которых главному тренеру никак не удается слепить что-то по-настоящему стоящее. Особенно чувствуется это в играх Лиге чемпионов, где «Манчестер» просто рассыпается на фоне чуть более слаженной игры соперников. Подписание Рахима Стерлинга вызвало большой ажиотаж, но вряд ли способно дать ответы на накопившиеся к «горожанам» вопросы. Зато Пеллегрини продолжает верить в уже забывших о надежной игре центральных защитников. Видимо, Джо Харту снова придется принимать всех собак на себя и пытаться в одиночку тащить команду в играх с главными конкурентами. Спасти «Манчестер» от провального сезона может только игра в атаке. Если Давид Сильва и Серхио Агуэро обойдутся без травм, тогда можно будет хотя бы рассчитывать на попадание в Лигу чемпионов. <br /> <br /> <img width="720" height="509" src="https:///images/upload/Руни Ма.jpg" alt="" /><br /> <br /> <p><strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">«Манчестер Юнайтед»</span></strong></p> <p><strong>Тренер:</strong> Луи Ван Гаал</p> <p><strong>Лидер:</strong> Уэйн Руни</p> <strong>Главный трансфер:</strong> Мемфис Депай («ПСВ») <br /> <p><strong><em><br /> </em>Варианты развития событий</strong></p> <p>Займет место в зоне Лиги чемпионов – 70%</p> <p>Возьмет титул – 20%</p> <p>Попадет в Лигу Европы – 10%</p> Подопечные Луи Ван Гаала провели очередную ударную летнюю трансферную компанию, от которых на голове конкурентов встают волосы дыбом. Но уже сейчас их снова может ожидать то, чего так опасались болельщики «дьяволов» в прошлом сезоне. Ужасный старт, вызванный не отлаженным взаимодействием между линиями и плохим уровнем сыгранности игроков, вполне возможен и в нынешнем футбольном году. Новые футболисты пополнили состав «Юнайтед» во всех линиях, кроме позиции форварда. Всем им еще предстоит влиться в коллектив, а также осознать свою роль в тактических махинациях Ван Гаала. Свое слово в борьбе за титул «Манчестер», конечно, скажет, но вряд ли оно перекроет амбиции оппонентов. «Юнайтед» нужен еще один сезон, чтобы окончательно вернуться на путь великих побед. <br /> <br /> <img width="720" height="468" src="https:///images/upload/Чех(5).jpg" alt="" /><br /> <br /> <p><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong> «Арсенал»</strong></span></p> <p><strong>Тренер:</strong> Арсен Венгер</p> <p><strong>Лидер:</strong> Алексис Санчес</p> <p><strong>Главный трансфер:</strong> Петр Чех («Челси») <br /> <br /> <strong><em> </em><br /> Варианты развития событий</strong></p> <p>Возьмет титул – 45%</p> <p>Попадет в тройку – 30%</p> Займет четвертое место – 25%<br /> <br /> «Арсенал» за последние годы еще никогда не был так близко к возможности завоевания столь желанного трофея. Состав у Арсена Венгера уже сыгран, так еще и голкипер, умеющий вытаскивать матчи для команды, в летнее трансферное окно был найден. Да, именно наличие Петра Чеха и должно нивелировать для «Арсенала» разницу между ставшим популярным в мемах четвертым местом и заветным трофеем. Кубков Англии болельщикам «канониров» уже достаточно. Теперь пора увеличить аппетиты и позариться на нечто большее. Абу Диаби команду покинул, а с ним должны уйти из коллектива и хронические эпидемии травм. «Арсеналу» в борьбе за титул может помешать только он сам. Все мы знаем, как лондонцы умеют создавать проблемы сами себе. Если удастся избавиться и от этого, лучшие времена эпохи Венгера на «Эмирейтс» обязательно вернутся. <br /> <br /> <img width="720" height="401" src="https:///images/upload/Кейн.jpg" alt="" /><br /> <br /> <p><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>«Тоттенхэм» </strong></span></p> <p><strong>Тренер: </strong>Маурисио Почеттино</p> <p><strong>Лидер: </strong>Кристиан Эриксен</p> <strong>Главный трансфер:</strong> Тоби Алдервейрелд («Атлетико»)<br /> <p><strong><em><br /> </em>Варианты развития событий</strong></p> <p>Место в зоне Лиги Европы – 65%</p> <p>Вне еврокубков – 25%</p> <p>Попадание в Лигу чемпионов – 10%</p> Из года в год «Тоттенхэм» продолжает заявлять миру о своих высоких амбициях. Приобретения команды уже несколько лет настраивают болельщиков «шпор» на успешный и счастливый сезон у их любимцев. Однако это все получается лишь в мечтах и пустых рассуждениях. На практике же у тренерского штаба Маурисио Поччеттино одно главное достижение – «Тоттенхэм» больше не боится матчей с лидерами. В летнее трансферное окно клуб сосредоточил внимание на укреплении обороны и серьезно в этом преуспел. Алдервейрелд, Виммер и Триппьер должны сделать жизнь голкипера Уго Льориса немного спокойнее. Молодые лидеры Кейн и Эриксен снова будут отвечать за атаку и даже вроде бы готовы поднять команду на уровень Лиги чемпионов. Вот только конкуренты «Тоттенхэма» пока все-таки выглядят заметно серьезнее молодого лондонского коллектива, которому необходимо еще несколько лет, чтобы создать плацдарм для будущих успехов. <br /> <br /> <img width="720" height="437" src="https:///images/upload/Фирмино.jpg" alt="" /><br /> <br /> <p><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>«Ливерпуль»</strong></span></p> <p><strong>Тренер:</strong> Брендан Роджерс</p> <p><strong>Лидер:</strong> Даниэль Старридж</p> <strong>Главный трансфер:</strong> Роберто Фирмино («Хоффенхайм»)<br /> <p><strong><em><br /> </em>Варианты развития событий</strong></p> <p>Место в зоне Лиги Европы – 57%</p> <p>Попадание в Лигу чемпионов – 40%</p> Титул – 3%<br /> <br /> «Ливерпуль» совершенно не боится наступать на грабли, о которые уже спотыкался в прошедшем сезоне. Один из лидеров команды снова продан, а на его место пришли сразу несколько новых футболистов. Самые звездные из них – Роберто Фирмино и Кристиан Бентеке, призванные добавить «Ливерпулю» атакующей мощи. Однако принципиальная разница между прошлым и нынешним футбольными годами все-таки имеется. С уходом Стерлинга, не стеснявшегося ставить руководству клуба собственные ультиматумы, «Ливерпуль» должен стать несокрушимой командой. Сейчас в коллективе не осталось людей, способных нарушить спокойную и миру атмосферу. Вы же тоже не сомневаетесь, что «Ливерпуль» найдет новый клуб для Марио Балотелли? Будет интересно понаблюдать, как «красные» справятся и с уходом Стивена Джеррарда. Шансов на титул у «Ливерпуля» практически нет – за один-два сезона тяжело построить из молодых футболистов клуб-победитель. Но побороться за возвращение в Лигу чемпионов подопечные Роджерса просто обязаны. <br /> <br /> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>RU</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> 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mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> --><img width="720" height="502" alt="" src="https:///images/upload/Куман.jpg" /><br /> <br /> <p><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>«Саутгемптон»</strong></span></p> <p><strong>Тренер:</strong> Рональд Куман</p> <p><strong>Лидер:</strong> Душан Тадич</p> <strong>Главный трансфер: </strong>Йорди Класи («Фейенорд»)<br /> <p><strong><em><br /> </em>Варианты развития событий</strong></p> <p>Попадет в зону Лиги Европы – 65%</p> <p>Останется без еврокубков – 25%</p> Попадет в Лигу чемпионов – 10%<br /> <br /> Реалии для нынешнего «Саутгемптона» предельно ясны. Клуб воспитывает футболистов, дает им нужную огранку, а затем продает за приличные деньги в команду рангом повыше. Большими звездами клуб сейчас не блещет, а Рональд Куман упорно продолжает собирать у себя в команде банду из голландского чемпионата. Вот и на место ушедшего в «Манчестер Юнайтед» Шнайдерлина пришел талантливый Класи. Теперь в полузащите «Саутгемптона» станет чуть больше передач вперед, а значит и скорость игры немного возрастет. Но и без этого на футбол коллектива Кумана смотреть действительно интересно. Вряд ли можно утверждать, что «Саутгемптон» способен махом взлететь куда-нибудь в зону Лиги чемпионов. Это возможно лишь при самом удачном стечении обстоятельств. Куда более вероятно, что «святые» снова покажут красивый футбол, хлопнут парочку фаворитов, а потом осядут в зоне Лиги Европы. Там нынешнему «Саутгемптону», добившемуся великого прогресса в последние годы, пока самое место. <br /> <br /> <img width="720" height="492" alt="" src="https:///images/upload/Шелви.jpg" /><br /> <br /> <p><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>«Суонси»</strong></span></p> <p><strong>Тренер:</strong> Гарри Монк</p> <p><strong>Лидер:</strong> Гильфи Сигурдссон</p> <strong>Главный трансфер</strong>: Андре Айю («Марсель»)<br /> <p><strong><em><br /> </em>Варианты развития событий</strong></p> <p>Попадет в Лигу Европы – 60%</p> <p>Останется без еврокубков – 30%</p> Опустится во вторую половину таблицы – 10%<br /> <br /> В стане «Суонси» затевается нечто грандиозное, что может помочь команде добиться ощутимого прогресса. «Лебеди» провели ударную трансферную компанию. В клуб пришел Андре Айю, долгое время впечатлявший своей игрой за «Марсель». Причем на руках у Андре было предложение от леверкузенского «Байера», но после беседы с Монком выбрал он именно «Суонси». Помогать ему в атаке будет мощный форвард Эдер, бомбардирские способности которого можно было оценить по матчам «Браги» и сборной Португалии. Многие игроки «Суонси» готовы добиться значительного прогресса в своей игре, сделать шаг вперед. Сигурдссон уже пробовал себя в «Тоттенхэме», а теперь по его пути наверняка захотят пойти и другие. Но для этого нужен один удачный сезон, который коллектив Монка готов провести уже сейчас. <br /> <br /> <img width="720" height="480" alt="" src="https:///images/upload/Сток(2).jpg" /><br /> <br /> <p><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>«Сток Сити»</strong></span></p> <p><strong>Тренер</strong>: Марк Хьюз</p> <p><strong>Лидер</strong>: Чарли Адам</p> <p><strong>Главный трансфер:</strong> Ибрагим Аффелай («Барселона»)</p> <p><strong><em><br /> </em>Варианты развития событий</strong></p> <p>Поборется за попадание в Лигу Европы – 70%</p> <p>Середина таблицы – 25% </p> <p>Резкое падение в когорту аутсайдеров – 5%<em><br /> </em></p> Лето для «Сток Сити» Марка Хьюза выдалось жарким и принесло большие перемены. Клуб покинул Асмир Беговича, за которым давно вели охоту английские гранды. Ушел и лучший игрок в составе «Стока» образца прошлого сезона Стивен Нзонзи. Однако у этого всего есть и свои плюсы. Талантливый голкипер Джек Батленд, долгое время сидевший на скамейке в «молодых и перспективных», теперь получит свой шанс и возможность улучшить мастерство рядом с ирландцем Гивеном. На место Нзонзи в полузащите встанет взятый у «Челси» креативный Ван Гинкель. Но главное, что наконец-то вернется из лазарета Боян Кркич, что позволит окончательно завершить переход к новому, комбинационному и нацеленному на атаку, стилю игры. «Сток Сити» очень любит забирать игроков из «Барселоны» и начинает понемногу учиться у нее играть в футбол. Вполне вероятно, что в предстоящем сезоне «Сток Сити» поборется за еврокубки и наконец-то покажет всем свою настоящую силу и амбиции.<br /> <br /> <img width="720" height="480" alt="" src="https:///images/upload/Кристал Пэлас.jpg" /><br /> <p><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> «Кристал Пэлас»</strong></span></p> <p><strong>Тренер:</strong> Алан Пардью</p> <p><strong>Лидер: </strong>Иоанн Кабай</p> <p><strong>Главный трансфер: </strong>Иоанн Кабай («ПСЖ») <strong><em><br /> </em><br /> <br /> Варианты развития событий</strong></p> <p>Прыгнет выше головы – 52%</p> <p>Лидер второй десятки – 40%</p> Будет вариться в каше аутсайдеров – 8%<br /> <br /> Из сезона в сезон «Кристал Пэлас» во всех аспектах прогрессирует. Владельцы клуба вкладывают в команду достаточно денег, чтобы иметь прочную основу, спасающую от падения вниз. Но сейчас пришло время сделать действительно большой шаг вперед. Насколько у клуба хватит амбиций? Приобретение Иоанна Кабая говорит о том, что они у команды действительно высокие. Коллектив Пардью прекрасно умеет играть на контратаках и бить фаворитов острыми скоростными уколами. В прошлом сезоне большие проблемы у футболистов «Пэлас» возникали в матчах, где необходимо было владеть инициативой. Этот вопрос с приходом Кабая решается автоматически. На бумаге «Кристал Пэлас» ждет радужное будущее и прекрасный сезон. Так почему бы им не удивить всю Англию, забравшись как можно выше в турнирной таблице? «Орлы» обязательно попытаются, а в случае неудачи все равно не опустятся ниже середины турнирной таблицы. <br /> <br /> <img width="720" height="419" alt="" src="https:///images/upload/Барри(1).jpg" /><br /> <br /> <p><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>«Эвертон»</strong></span></p> <p><strong>Тренер:</strong> Роберто Мартинес</p> <p><strong>Лидер:</strong> Лейтон Бейнс</p> <strong>Главный трансфер:</strong> Жерар Деулофеу («Барселона»)<br /> <p><strong><br /> Варианты развития событий</strong></p> <p>Вернется в гонку за еврокубки – 63%</p> <p>Станет типичным середняком турнира – 27%</p> <p>Регрессирует еще больше – 10%<em><br /> </em></p> Болельщики «Эвертона» литрами пьют валерьянку, но все равно просыпаются, видя один и тот же страшный сон. Прошлый сезон получился для подопечных Роберто Мартинеса катастрофически неудачным. До конца не оправдало себя дорогостоящее приобретение Ромелу Лукаку и выкуп контракта Гаррета Барри, возникли серьезные проблемы в обороне. Результаты резко покатились вниз, и команда финишировала лишь на 11-м месте в турнирной таблице. Для «Эвертона», еще сезон назад боровшегося с «Арсеналом» за попадание в Лигу чемпионов, такие результаты находятся за гранью нормального. Однако все еще можно поправить. В команде остался тренер, молодые футболисты заматерели, а приобретения Деулофеу и Клеверли позволят значительно увеличить длину скамейки. Если еще и Ромелу Лукаку перестанет халатно относиться к своим моментам, соперники «Эвертона» должны ждать большой беды. «Ириски» снова готовы к большим свершениям и возвращению в еврокубки. Осталось только воплотить все это дело на практике. <br /> <br /> <img width="720" height="474" alt="" src="https:///images/upload/Билич.jpg" /><br /> <br /> <p><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>«Вест Хэм»</strong></span></p> <p><strong>Тренер:</strong> Славен Билич</p> <p><strong>Лидер:</strong> Диафра Сако</p> <strong>Главный трансфер: </strong>Димитри Пайе («Марсель»)<br /> <p><strong><em><br /> </em>Варианты развития событий</strong></p> <p>Борьба за 10-12 место – 66%</p> <p>Попадание в еврокубки – 20%</p> <p>Останется всеми забытым в арьергарде – 14%</p> <br /> Летом «молотобойцы» сделали все возможное, чтобы забыть неудачный сезон. 12-е место – не тот результат, который может радовать боссов «Вест Хэма». Однако ближайший футбольный год вряд ли принесет команде больше радости. Уж слишком у клуба сильные конкуренты, а любая травма делает лондонский коллектив заметно слабее. Есть, конечно, и дающий хоть какую-то надежду положительные моменты, вызванные во многом летней трансферной компанией. Ушедшего Сэма Эллардайса на тренерском мостике сменил Славен Билич – специалист, успевший прославиться горячим характером и постоянными удалениями с поля. Приобретение Димитри Пайе добавит полузащите «Вест Хэма» идей и креативной составляющей. Больше не будет примитивной игры в навал и банальных навесов вперед. Поможет этому и вернувшийся в состав Диафра Сако – малоизвестный миру футболист, но уже примеривший на себя роль голеодора. <br /> <br /> <img width="720" height="524" alt="" src="https:///images/upload/Берахино.jpg" /><br /> <br /> <p><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>«Вест Бромвич»</strong></span></p> <p><strong>Тренер:</strong> Тони Пулис</p> <p><strong>Лидер:</strong> Сайдо Берахино</p> <p><strong>Главный трансфер:</strong> Рики Ламберт ("Ливерпуль") <strong><em><br /> </em><br /> <br /> Варианты развития событий</strong></p> <p>Останется твердым середняком – 75%</p> <p>Поднимется в первую десятку – 20%</p> <p>Поведет борьбу за сохранение места в Премьер-лиге – 5% <br /> <br /> «Вест Бромвич» отложил всю активность на конец летнего трансферного окна. Сейчас команде Пулиса приписывают интерес к форварду «Ромы» Сейду Думбия и полузащитнику «Андерлехта» Денису Пратту, и кем-то она обязательно усилится. Однако самым важным для «Вест Бромвича» пока является то, что клубу удалось сохранить в составе Сейдо Берахино. Уже через сезон этот талантливый форвард обязательно перейдет в какой-нибудь английский топ-клуб, но пока он продолжит держать для клуба место в середине таблицы. До первой десятки «Вест Бромвичу» все-таки далеко, а опуститься до борьбы среди аутсайдеров будет слишком непозволительно.</p> <br /> <img width="720" height="483" alt="" src="https:///images/upload/Раньерри.jpg" /><br /> <p><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> «Лестер Сити»</strong></span></p> <p><strong><strong>Тренер: </strong></strong>Клаудио<strong> </strong>Раньери</p> <p><strong>Лидер:</strong> Леонардо Ульоа</p> <strong>Главный трансфер:</strong> Синдзи Окадзаки («Майнц)<br /> <p><strong><br /> Варианты развития событий</strong></p> <p>Вылетит из Премьер-лиги – 80%</p> <p>Сохранит прописку в элите – 10%</p> <p>Поднимется к границам первой десятки – 10%</p> В прошлом сезоне «Лестеру» прогнозировали вылет в Чемпионшип, но команда удивила абсолютно всех. Буквально за два месяца подопечные Пирсона вскочили на уходящий поезд Премьер-лиги, а потом еще и добрались до 14-й строчки таблицы. В нынешнем сезоне повторить даже это будет куда сложнее. Команду покинул Эстебан Камбьяссо – лучший игрок прошлого сезона в составе «Лестера». Ушел и Пирсон, которого на посту тренера команды сменил Клаудио Раньери. Все это совсем не добавляет фанатам «Лестера» оптимизма, однако по ходу прошлого сезона мы уже успели заметить, что от этого клуба можно ожидать абсолютно всего. <br /> <br /> <img width="720" height="405" alt="" src="https:///images/upload/Ньюкасл(2).jpg" /><br /> <p><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> «Ньюкасл»</strong></span></p> <p><strong>Тренер:</strong> Стив Макларен</p> <p><strong>Лидер:</strong> Папис Сиссе</p> <strong>Главный трансфер:</strong> Вейналдум («ПСВ»)<br /> <p><strong><em><br /> </em>Варианты развития событий</strong></p> <p>Поднимется в середину таблицы – 55%</p> <p>Борьба за сохранение прописки – 35%</p> Вылет из Премьер-лиги – 25%<br /> <br /> В прошлом сезоне падение «Ньюкасла» достигло такого пика, что отступать уже больше некуда. От вылета из Премьер-лиги команду спасло только чудесное стечение обстоятельств и Хонас Гутьеррес, от которого, к слову, после этого быстро избавились. В новый сезон «сороки» вступают с большими амбициями и новой порцией атакующих игроков. Паписсу Сиссе составит конкуренцию купленный у «Андерлехта» Александр Митрович, а порядок в полузащите должен навести взятый из «ПСВ» Джорджиньо Вейналдум. При этом о проблемах в обороне в стане «Ньюкасла» продолжают умалчивать. Если так пойдет и дальше, то даже с такими талантливыми новичками клубу просто не останется места в АПЛ. Навести же хоть какой-то порядок новый тренер Стив Макларен, в задачи которого еще и входит прекращение войны с фанатами. Утихомирить разъяренных болельщиков, которые явно не в восторге от деятельности президента клуба Майкла Эшли, теперь можно только результатами. <br /> <br /> <img width="720" height="480" alt="" src="https:///images/upload/Дик Адвокат.jpg" /><br /> <p><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> «Сандерленд»</strong></span></p> <p><strong>Тренер:</strong> Дик Адвокат</p> <p><strong>Лидер:</strong> Джермейн Дефо</p> <strong>Главный трансфер:</strong> Юнес Кабуль («Тоттенхэм»)<br /> <p><strong><em><br /> </em>Варианты развития событий</strong></p> <p>Сохранит прописку в лиге в одном из последних туров – 40%</p> <p>Поднимется на уровень середняков чемпионата – 30%</p> <p>Вылетит в Чемпионшип – 30%</p> «Сандерленд» - загадочная команда, любящая потрепать своим болельщикам нервы. Каждый год игроки и фанаты рассуждают и предсказывают себе удачный сезон, а на деле все оборачивается чудесным спасением от вылета. Когда путевка в низший дивизион уже вроде бы находится в руках, команде помогает сохранить лицо смена тренера. Последним из ярких «спасителей» стал известный российским болельщикам Дик Адвокат, которого буквально уговорили остаться в клубе. Он же провел масштабную летнюю трансферную компанию. В клубе наконец-то догадались усилить защитную линию приобретением Юнеса Кабуля – опытного и надежного бойца. А в опорной зоне попытается навести порядок Янн Мвилла, буквально бежавший в Англию из Москвы. Сложно сказать, насколько у Дика Адвоката и его банды хватит сил в нынешнем сезоне. Загадывать в случае с «черными котами» - дело неблагодарное. <br /> <br /> <img width="720" height="480" alt="" src="https:///images/upload/Агбонлахор.jpg" /><br /> <br /> <p><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>«Астон Вилла»</strong></span></p> <p><strong>Тренер:</strong> Тим Шервуд</p> <p><strong>Лидер: </strong>Габриэль Агбонлахор</p> <strong>Главный трансфер:</strong> Жордан Амави («Ницца»)<br /> <p><strong><em><br /> </em>Варианты развития событий</strong></p> <p>Вернется в когорту середняков – 60%</p> <p>Сохранит прописку в последнем туре – 30%</p> <p>Вылет в Чемпионшип – 10%</p> Ужасный прошлый сезон остался позади. «Астон Вилла» чуть было не покинула Премьер-лигу, при этом удачно выступив в Кубке Англии. Но сейчас в клубе наметилась громадная перестройка, которая должна все-таки принести плоды. Бельгийский лидер атак «Виллы» Кристиан Бентеке не выдержал позора и пошел на повышение в «Ливерпуль». Теперь в «Вилле» будут заправлять новые лица, призванные вернуть клуб на победные рельсы. Джордан Айю, перешедший в АПЛ вслед за своим братом, должен стать тем футболистом, с кем болельщики команды будут связывать основные надежды в будущем. Однако уже сейчас «Астон Вилла» способна серьезно прибавить и оставить зону вылета далеко позади. <br /> <br /> <img width="720" height="547" alt="" src="https:///images/upload/Дини.jpg" /><br /> <p><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> «Уотфорд»</strong></span></p> <p><strong>Тренер:</strong> Кике Флорес</p> <p><strong>Лидер: </strong>Трой Дини</p> <strong>Главный трансфер:</strong> Хосе Хурадо («Спартак»)<br /> <p><strong><em><br /> </em>Варианты развития событий</strong></p> <p>Вылетит в Чемпионшип – 50%</p> <p>Сохранит место в Премьер-лиге – 45%</p> Доберется до середины таблицы – 5%<br /> <br /> Новичок лиги «Уотфорд» затеял трансферную компанию, которой позавидуют многие клубы мира. Сразу десять новичков пополнили команду в летнее трансферное окно. Самым примечательным из них видится переход бывшего полузащитника «Спартака» Хосе Хурадо, наконец-то решившегося попробовать свои силы в более сильной лиге. По сравнению с прошлым сезоном у «Уотфорда» будет практически абсолютно новый состав, возглавляемый испанским специалистом Кике Флоресом. Вот только вряд ли команде поможет столь значительное обновление. Борьба за сохранение прописки в элите будет жаркой, а вот ее исход напрямую зависит от опыта таких сражений, которого у «Уотфорда» пока нет. <br /> <br /> <img width="720" height="519" alt="" src="https:///images/upload/Борнмут.jpg" /><br /> <p><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> «Борнмут»</strong></span></p> <p><strong>Тренер: </strong>Эдди Хау</p> <p><strong>Лидер: </strong>Каллум Уилсон</p> <strong>Главный трансфер:</strong> Макс Градель («Сент-Этьенн»)<br /> <p><strong><em><br /> </em>Варианты развития событий</strong></p> <p>Вылетит в Чемпионшип – 95%</p> <p>Сохранит место в Премьер-лиге – 4%</p> Поднимется до середины таблицы – 1% <br /> <br /> Впервые оказавшийся в Премьер-лиге «Борнмут» чем-то напоминает «Бернли» образца прошлого сезона. Пусть и укрепились «вишни» чуть лучше, это не добавляет им особого оптимизма в битве аутсайдеров. Макс Градель, Ли Томлин, Кристиан Атсу – этих новичков слишком мало, чтобы решать какие-то серьезные задачи. Мало кто верит, что клуб способен сохранить прописку в элите, а форвард Каллум Уилсон, наколотивший в прошлом сезоне Чемпионшипа 20 мячей, продолжит столько же забивать. Конечно, каким-то чудом «Борнмут» может и остаться в элите, но для этого должно сойтись слишком много звезд и подарков от конкурентов. <br /> <br /> <img width="720" height="480" alt="" src="https:///images/upload/Норвич.jpg" /><br /> <p><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> «Норвич»</strong></span></p> <p><strong>Тренер: </strong>Алекс Нил</p> <p><strong>Лидер:</strong> Натан Рэдмонд</p> <strong>Главный трансфер: </strong>Робби Брэди («Халл Сити»)<br /> <p><strong><em><br /> </em>Варианты развития событий</strong></p> <p>Вылетит в Чемпионшип – 90%</p> <p>Сохранит прописку в элите – 6%</p> <p>Доберется до середины таблицы – 4%</p> «Норвич» возглавляет самый молодой тренер Премьер-Лиги. Алексу Нилу всего 34 года, что с одной стороны очень круто, но вряд ли позволит «канарейкам» в новом сезоне бороться за что-то серьезное. Из игроков уровня АПЛ можно выделить разве что талантливого полузащитника Редмонда, да купленных в летнее трансферное окно Мулумбу и Брэди. Нил набирается опыта вместе со своими игроками, однако в прошлом сезоне они одно чудо уже совершили. Маленький шанс сохранить прописку в элите у «Норвича» все равно будет, но воспользоваться им нужно без единого промаха. <br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///articles/?id=434939">Таблица летних трансферов АПЛ</a><br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///articles/?id=438047">Английская Премьер-лига: ТОП-100 лучших игроков. Места 100-51 </a><br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><em>"Бомбардир" дарит подарки!</em></span></strong><em> <a target="_blank" href="https:///news/?id=437116">Подробнее</a></em><br />