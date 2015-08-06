Английская Премьер-лига: ТОП-100 лучших игроков. Места 100-51

Кого можно считать лучшим игроком Премьер-лиги перед началом розыгрыша нового сезона? Загляните в рейтинг и узнаете.

Новый сезон Премьер-лиги приближается, что означает для каждой команды жизнь с чистого листа. "Челси" будет защищать свой титул. За победу поборются и "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", которые ощутимо усилились в нынешнее трансферное окно. Новая телевизионная сделка позволила клубам-середнячкам пополнить свои банковские счета, избавиться от страхов и рассчитывать на борьбу за более высокие места в чемпионате. "Суонси", "Астон Вилла", "Ньюкасл", "Саутгемптон", "Вест Хэм" приобрели игроков действительно высокого класса.

А раз появилась такая возможность оценить столько классных футболистов, то почему не составить рейтинг из 100 лучших игроков английского чемпионата? Да, все оценки субъективны и очень даже могут не совпадать с вашим мнением. Что ж, вы в праве предложить свой вариант лучшей сотни, если сможете вспомнить столько фамилий:)

Поехали!

*100. Аарон Крессуэлл, защитник, "Вест Хэм"

Крессуэлл стал открытием прошлого сезона, преодолев на позиции левого защитника все нападки Сэма Эллардайса. Он не поднялся выше в этом рейтинге только из-за того, что имел лишь год, чтобы ярко проявить себя. Будем пристально наблюдать за его игрой в предстоящем сезоне.

99. Уинстон Рид, защитник, "Вест Хэм"

"Вест Хэм" ранее продлил контракт с Ридом, предложив ему многолетний контракт с зарплатой в 60 тысяч фунтов в неделю. Это верный шаг или дорогая ошибка? Его выступление в этом сезоне будет продолжительным ответом на все вопросы.

98. Крис Смоллинг, защитник, "Манчестер Юнайтед"



Смоллинг был на удивление силен в прошлом сезоне, но ему предстоит повторить свой успех прежде, чем оказаться на высших позициях нашего рейтинга.

97. Эшли Уильямс, защитник, "Суонси"

Уильямс продолжает играть на высоком уровне. "Суонси" крепчает с каждым годом и становится сильнее каждое лето. Уильямс – это тот игрок, который выступает в роли "клея", скрепляющего всю команду воедино.

96. Маркос Рохо, защитник, "Манчестер Юнайтед"

Рохо – твердый центральный защитник, который, вероятно, будет важной частью обороны манкунианцев, учитывая то, что клуб не обеспечил себе то приобретение мирового уровня в оборону, которое так ожидал сам и болельщики. Рохо надежный и агрессивный игрок.

95. Седрик Соареш, защитник, "Саутгемптон"

Соареш почти точная копия Натаниэля Клайна, а это означает, что "Саутгемптон" успешно заменил ушедшего правого защитника. Португалец – скоростной игрок, способный уверенно контролировать игру.

94. Джон Стоунз, защитник, "Эвертон"

Стоунз должен остаться в "Эвертоне" еще на год после неудачной попытки перехода в "Челси". Если он будет также ярко проявлять себя и в новом сезоне, то в ближайшем времени станет лучшим центральным защитником Премьер-лиги.

93. Шейху Куяте, полузащитник, "Вест Хэм"

Куяте чувствует себя в Премьер-лиге, как рыба в воде, дав Сэму Эллардайсу мощную силу в центре полузащиты. При необходимости он может переместиться из полузащиты в оборону и закрыть проблемную позицию.

92. Мусса Сиссоко, полузащитник, "Ньюкасл"





Когда Сиссоко старается – он великолепен, но в то же время этот игрок быстро перегорает. Мощная угроза в противостоянии "один на один", яркие штрижки к общему плану игры – все это может создать впечатление, что этот футболист лучше, чем он есть на самом деле.

91. Эктор Бельерин, защитник, "Арсенал"

Бельерин достиг огромных успехов за столь короткий срок, однако ему еще предстоит многому научиться. Он быстрый игрок, однако очень плохо дисциплинирован.

90. Бакари Санья, защитник, "Манчестер Сити"

Санья в минувшем сезоне проявил себя не совсем так, как того ожидали "горожане" после подписания громкого контракта. Но, тем не менее, игрок начал показывать свою мощь, хотя и не без сравнений с Пабло Сабалетой.

89. Джермейн Ленс, полузащитник, "Сандерленд"

Ленс – очень удачное приобретение "Сандерленда". Голландец быстрый, творческий и решительный. Все эти качества должны улучшить игру Джермейна Дефо и Ко.

88. Кевин Миральяс, полузащитник, "Эвертон"

Миральяс определенно должен бы входить в рейтинг топ-30 игроков, однако полное отсутствие стабильности отсылает его далеко назад.

87. Эрик Ламела, полузащитник, "Тоттенхэм"

Как и Миральяс, о котором говорилось выше, Ламела непостоянен и проявляет свои недюжинные способности лишь изредка. Он скорее забьет гол с 20-ти метров, чем сможет отдать легкую передачу самым простым способом.

86. Грациано Пелле, нападающий, "Саутгемптон"





Пелле забил 12 голов в Премьер-лиге и 7 раз ударил в штангу – больше, чем кто-либо еще в дивизионе. Если бы ему больше везло, то он бы уже оформил 20 голов и привел "святых" в Лигу чемпионов.

85. Джорджиньо Вейналдум, полузащитник, "Ньюкасл"

Вейналдум стал великолепным игроком, который способен вести мяч от центра поля и постоянно обострять обстановку у чужих ворот. Очень мудрое приобретение Стива Макларена.

84. Диафра Сако, нападающий, "Вест Хэм"

Сако считается одним из лучших приобретений Сэма Эллардайса и его команды. Сенегалец динамичен, силен и способен забивать совершенно разнообразные мячи. "Вест Хэм" начал играть в свой лучший футбол именно с этим игроком в атаке.

83. Маруан Феллайни, полузащитник, "Манчестер Юнайтед"

Феллайни немного сдал в прошлом сезоне благодаря стараниям Луи ван Гаала, однако его эффективность не подвергается сомнениям. Этому игроку нет равных в игре в воздухе, что позволяет "МЮ" иметь при себе неплохой "план Б".

82. Райан Шоукросс, защитник, "Сток"

Таланты Шоукросса часто преуменьшаются публикой и СМИ из-за того, что игрок выступает за такой "Сток". Конечно, это клуб далеко не гранд. Но его превосходная игра на протяжении последних пяти лет показывает, что он – футболист реально топ-уровня.

81. Фил Ягелка, защитник, "Эвертон"

Все еще лучший центральный защитник "Эвертона" (хотя он не сможет оставаться им надолго). Но пока очень квалифицированный и уверенный игрок обороны основного состава "ирисок".

80. Франсис Коклен, полузащитник, "Арсенал"

"Арсенал" очень прилично выглядит в обороне в том числе благодаря стараниям Коклена. Французу, конечно, еще есть, над чем работать, однако он и сейчас выглядит решением многих проблем лондонского клуба.

79. Эннер Валенсия, нападающий / полузащитник, "Вест Хэм"

Травмы не позволяют игроку войту в наш топ-50. Восстанавливаться Валенсии предстоит еще около 12 недель. Однако этот неприятный факт не мешает восхищаться его хоть и редкими, но все-таки яркими выступлениями в клубе.

78. Эмре Джан, полузащитник, "Ливерпуль"

В прошлом сезоне футболист выступал как центральный защитник, однако сейчас он заиграет на своей основной позиции – в роли опорного полузащитника, что дает "Ливерпулю" надежду на его мощь, скорость и дальние удары Джана.

77. Дэнни Уэлбек, нападающий, "Арсенал"

Одиннадцать месяцев назад реальность выглядела для Уэлбека куда более радужной – он был нападающим номер один в "Арсенале". Теперь травмы и отсутствие яркой игры переводят игрока в статус резервного, и, кажется, что "канониры" не видят его в своих планах на будущее.

76. Фабиан Делф, полузащитник, "Манчестер Сити"

После продолжительной саги в стиле "перейдет-или-не перейдет" Дельф все-таки присоединился к "Манчестер Сити" этим летом. Он рисковал своим местом в сборной на Евро-2016, однако продемонстрировал свои способности. Ему, правда, придется потрудиться, чтобы влюбить в себя сомневающихся фанатов "горожан".

75. Алекс Окслейд-Чемберлен, полузащитник, "Арсенал"





"Арсенал" - "Челси". Как это было Чемберлен должен использовать свое выступление в матче за Суперкубок Англии против "Челси" как заявку на яркий сезон. Арсен Венгер дал игроку шанс, и теперь он должен лишь не упустить его.

74. Виктор Ваньяма, полузащитник, "Саутгемптон"

Ваньяма – мощный опорный полузащитник, не пренебрегающий грубой силой. Раз Морган Шнайдерлин перешел в "Манчестер Юнайтед", Ваньяма может заиграть намного ярче именно на южном побережье.

73. Ки Сон Ен, полузащитник, "Суонси Сити"

В прошлом сезоне Ки смог привлечь к себе внимание сильных клубов и составить конкуренцию звездным соперникам, и если он продолжит играть в том же духе – с точными пасами и ключевыми голами, его вновь не оставят без внимания.

72. Фернандиньо, полузащитник, "Манчестер Сити"





Для Фернандиньо сезон 2014/15 был довольно неоднозначным. Бразилец крайне важен в центре полузащиты "горожан", которые надеются на творческую натуру и мощные физические данные игрока. Если он сможет проявить себя в лучшем виде, то "Манчестер Сити" найдет ключ от любой двери.

71. Люк Шоу, защитник, "Манчестер Юнайтед"

"Этот сезон должен быть сезоном Люка Шоу", - заявил Луи ван Гаал. Поверим ему и будем готовиться к яркому возвращению защитника.

70. Федерико Фернандес, защитник, "Суонси Сити"

Фернандес не попал в состав сборной Аргентины на Кубок Америки. Благодаря этому "Суонси" получил к началу сезоне отдохнувшего и полного сил центрального защитника. А играет Федерико очень надежно и почти без ошибок.

69. Джефферсон Монтеро, полузащитник, "Суонси Сити"

Если Монтеро будет в форме, но он будет невероятен, главное, чтобы избежал травм, которые обрушились на него в прошлом сезоне. Калум Чамберс хорошо осведомлен о способностях эквадорца и другие защитники также прочувствуют это. Так что ждем, что Монтеро проявит себя во всей красе.

68. Райан Бертран, защитник, "Саутгемптон"

Бертран, запомнившийся всем в аренде "Астон Виллы" в 2014 году, подписал полноценный контракт со "святыми" и продолжил ярко выступать. Он даже доигрался до вызова в сборную Англии.

67. Лейтон Бейнс, защитник, "Эвертон"





Вероятно, мы уже видели пик формы Бейнса, однако в свои 30 лет ему еще есть что предложить. Как и все игроки "Эвертона", он боролся с тяжелым расписанием игр из-за игры в Лиге Европы. В этот раз он должен выглядеть свежее и бодрее.

66. Пер Мертезакер, защитник, "Арсенал"

Мертезакер пребывает под давлением со стороны Калума Чеймберса и Габриэля Паулиста, которые также претендуют на место центрального защитника. Немцу стоит постараться и продолжать уверенно выступать на своей позиции в связке с Лораном Косьельни, чтобы держать соперников на расстоянии вытянутой руки.

65. Эшли Янг, полузащитник, "Манчестер Юнайтед"

Янг в прошлом сезоне сыграл великолепно, но сейчас может потерять свое место из-за сильной конкуренции. Это, вероятно, лишит его возможности проявлять себя так же мощно, как было до этого.

64. Ромелу Лукаку, нападающий, "Эвертон"

Многие думали, что мастерство Лукаку продолжит расти в геометрической прогрессии, однако ситуация в "Эвертоне" не пошла игроку на руку. Его открывания как-то не замечают партнеры, а попытки уйти в дриблинг только мешают в завершении атак.

63. Душан Тадич, полузащитник, "Саутгемптон"

Тадич начал прошлый сезон метеором, разрывая оборону соперника в клочья, однако он исчез после Рождества. И так и не вернулся. Болельщики "святых" рассчитывают на все 38 игр с его участием в этом сезоне, а не на половину выполненной работы.

62. Начо Монреаль, защитник, "Арсенал"





Монреаль спокойно вытеснил Кирана Гиббса из основного состава в прошлом сезоне и показал невероятную форму. Он надежен, технически силен и более агрессивен, чем кажется.

61. Набиль Бенталеб, полузащитник, "Тоттенхэм"

Если Бенталеб продолжит двигаться по существующей траектории, то он станет топовым опорным полузащитником уже к маю следующего года. Он почти всегда играет с холодной головой и технически оснащен просто шикарно.

60. Мемфис Депай, полузащитник, "Манчестер Юнайтед"





Задачка со звездочкой. Как изменится "Манчестер Юнайтед" в новом сезоне Этого игрока трудно оценить, но мы сделаем исключением. Его атлетизм, дальние удары и скорость напоминают Криштиану Роналду, однако нам стоит пока умерить ранние ожидания. Луи ван Гаал дал ему шанс. Посмотрим.

59. Дейли Блинд, защитник /полузащитник, "Манчестер Юнайтед"

Блинд – очень талантливый и разносторонний игрок, однако его позиции в этом сезоне сильно пошатнулись от возрождения Люка Шоу и подписания двух новых полузащитников.

58. Йоан Кабай, полузащитник, "Кристалл Пэлас"

Клуб совершил переворот, подписав игрока скамейки "ПСЖ". Он может стать лучшим подписанием сезона и приблизить команду к еврокубкам.

57. Хосе Фонте, защитник, "Саутгемптон"

Фонте выдержал испытание временем, показав, что он игрок высокого уровня. Однако в этом сезоне ему предстоит еще более серьезный тест в связи с уходом Моргана Шнайдерлина.

56. Шеймус Коулман, защитник, "Эвертон"

Коулман в прошлом сезоне пошел на спад после эффективного сезона 2013/14 года. Фанаты "Эвертона" надеются на яркое возвращение игрока в свою прежнюю форму.

55. Натаниэль Клайн, защитник, "Ливерпуль"



Сумма в 12,5 миллионов фунтов за Клайна, одного из лучших правых защитников в Премьер-лиге, это удачная сделка. Клайн – это улучшенная версия Глена Джонсона.

54. Ян Вертонген, защитник, "Тоттенхэм"

Ожидается, что Вертонген будет в будущем сезоне играть более последовательно, а также найдет общий язык с соотечественником Тоби Алдервейрелдом. Если пара сыграется, то "Тоттенхэма" ждет перспективный сезон.

53.Джеймс Маккарти, полузащитник, "Эвертон"

Маккарти стал одним из лучших разрушителей Премьер-лиги, поражая своей мобильностью. В 24 года он уже довел свою технику до идеала и превратился в страшную угрозу для любо команды.

52. Тео Уолкотт, нападающий / полузащитник, "Арсенал"





Уолкотт считает себя основным центрфорвардом "Арсенала", однако ему еще многое предстоит доказать. Тео стоит продемонстрировать свою эффективность против лучших защитников чемпионата.

51. Садио Мане, полузащитник, "Саутгемптон"





Таблица летних трансферов АПЛ Для Мане ожидается большой и успешный сезон, если он вновь проявит себя как мощное оружие "Саутгемптона". Его трехминутный хет-трик против "Астон Виллы" в прошлом сезоне явно был знаком того, что все у Мане идет хорошо. Глядишь, в новом сезоне очередной хет-трик уложиться в две минуты.

Завтра вас ждет продолжение! ТОП-100 лучших игроков нового сезона АПЛ

*В этом рейтинге не участвуют игроки, которые были подписаны после 23:00 2 августа, резервные вратари (как Асмир Бегович), игроки, которые пропустят часть сезона из-за травмы (например, Джей Родригес), и футболисты, которые еще просто не успели как-либо проявить себя (как Хаун Куадрадо) и не дали возможности себя оценить.