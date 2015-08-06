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Лига других чемпионов. Как «Ривер Плейт» выиграл Кубок Либертадорес

<em>В Южной Америке завершился финал Кубка Либертадорес, в котором победу одержал аргентинский «Ривер Плейт». «Бомбардир» показывает атмосферу самого важного клубного турнира на другом полушарии. <br /> <br /> </em>Кубок Либертадорес-2015 - 56-й розыгрыш данного турнира, в котором приняло участие 38 команд из 11 стран. По регламенту финал проходит в два матча - по разу на стадионе каждого из его участников.  <br /> <br /> Соперником Ривер Плейта стал мексиканский клуб "Тигрес" - тот самый, что месяц назад неожиданно увез лучшего бомбардира чемпионата Франции Андре-Пьер Жиньяка из Европы. Отметим, что для "Тигрес" - это первый финал Кубка Либертадорес. Тогда как "Ривер Плейт" участовал в нем уже в четвертый раз, три из которых стали победными. <br /> <br /> Первый матч в Мексике завершился со счетом 0:0. В ответной встрече на знаменитой арене Буэнос-Айреса "Монументаль" "Ривер" благодаря сумасшедшей поддержке фанатов уверенно разбил оппонентов со счетом 3:0. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/11809660_1476879362622337_630766280_n.jpg" width="720" height="473" alt="" /><br /> <br /> <img src="https:///images/upload/1438836579_32.jpg" width="720" height="457" alt="" /> <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/1438840945_0.jpg" width="720" height="453" alt="" /><br /> <br /> <img src="https:///images/upload/1438836582_40.jpg" width="720" height="482" alt="" /><br /> <br /> <img src="https:///images/upload/1438836558_20.jpg" width="720" height="472" alt="" /><br /> <br /> Главному тренеру "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо только 39 лет, однако Кубок Либертадорес - уже третий значимый трофей в его карьере. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/rivercam1.jpg" width="720" height="466" alt="" /><br /> <br /> <img src="https:///images/upload/1438836589_46.jpg" width="720" height="469" alt="" /><br /> <br /> Экс-спартаковец Фернандо Кавенаги играет за родной "Ривер Плейт" уже третий раз за карьеру. Примечательно, что в сезоне-2011/2012 он выступал за "миллионеров", когда те оказались во втором дивизионе и им нужна была помощь, чтобы быстро вернуться наверх. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/1438841076_river-festejos-micro.png" width="720" height="430" alt="" /><br /> <br /> <img src="https:///images/upload/1438836591_47.jpg" width="720" height="450" alt="" /><br /> <br /> Для "Ривер Плейта" это второй международный трофей за два года. В прошлом году команда выиграла Южноамериканский кубок - аналог нашей Лиги Европы. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/11820546_652447094891590_150046105_n.jpg" width="720" height="417" alt="" /> <br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Ривер Плейт - Тигрес - 3:0 (1:0)</strong></span><br /> <br /> <strong>Голы:</strong> 1:0 - Аларио, 45; 2:0 - Санчес, 75 (с пенальти); 3:0 - Фунес Мори, 79.<br /> <br type="_moz" /> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/5ijCsDnNIwo" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe><br /> <br /> <strong>Бонус: </strong>космическая атмосфера стадиона "Монументаль",  которая заставит вас собрать все деньги и купить билет до Буэнос-Айреса<br /> <br /> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/5vBajEyCGt4" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe> <br type="_moz" />

Кубок Либертадорес Весь мир Ривер Плейт Кавенаги Фернандо Жиньяк Андре-Пьер
Комментарии (10)
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Юрий из Ростова
1438853177
Не сомневаюсь, что во время нашего ЧМ атмосфера на стадионах будет не хуже
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Busta Rhumes
1438855069
Ривер красавцы, возвращают утраченные ,после вылета во второй дивизион, былые позиции
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Busta Rhumes
1438855194
Ривер красавцы! Возвращают утраченные, после вылета во второй дивизион, былые позиции
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alex-76
1438862223
Болельщиков РП с победой!
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Кукуха
1438866010
Нереальная атмосфера на стадионе!
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3eмлянин
1438872809
победил сильнейший
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siberon
1438885246
Гальярдо красавчик, все по уму у него. А Тигрес: по первой игре должен был бы забить хоть один, для интриги. А так, объективно, ривер сильней.
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пенек_2
1438887047
красиво!!!
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GINSTOP
1438924998
Молодцы Риверт Плейт
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