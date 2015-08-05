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    Рондон начал искать новый клуб, Самба – тоже. Дайджест событий дня


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    Голосов: 0
    05.08.2015 23:40
    ЦСКА пробился в четвертый раунд Лиги чемпионов, Рондон собирается покинуть «Зенит», Дзюбу снабдили защитной маской, имя главного тренера сборной России назовут в пятницу. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    ЦСКА пробился в четвертый раунд Лиги чемпионов, Рондон собирается покинуть «Зенит», Дзюбу снабдили защитной маской, имя главного тренера сборной России назовут в пятницу. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Дзюба сможет сыграть с «Уфой»

    Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба в среду работал по индивидуальной программе.
    Форварду изготовили специальную маску, которая должна защитить Дзюбу после осколочного перелома носа. Ожидается, что игрок сможет выйти на поле в матче с «Уфой».
    Рондон, вероятно, покинет «Зенит»
    Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Хосе Саломон Рондон отсутствовал на последней тренировке команды. По информации источника, футболист отправился на переговоры со своим новым работодателем, который пока неизвестен. По всей видимости, в скором времени будет объявлено о трансфере венесуэльца. Отметим, что в последних играх южноамериканец находился на скамейке запасных, а на поле был россиянин Артем Дзюба.
    В случае ухода Рондона, «Зенит» будет располагать только одним центрфорвардом — Дзюбой.
    Главный тренер сборной России будет назван 7-го августа
    Министр спорта Российской Федерации и, по всей видимости, в скором будущем президент РФС Виталий Мутко заявил, что назовет имя нового главного тренера сборной России по футболу в ближайшую пятницу.
    Напомним, что им, скорее всего, станет наставник московского ЦСКА Леонид Слуцкий, который до конца отборочного турнира к Евро-2016 будет совмещать посты.
    Самба близок к переходу в «Трабзонспор»
    Защитник московского «Динамо» Кристофер Самба может стать игроком «Трабзонспора». Турецкий клуб готов предложить за футболиста 2 миллиона евро.
    Вчера вице-президент «Трабзонспора» подтвердил, что ведет переговоры с Самбой. Действующий контракт защитника с командой рассчитан до 2016 года.
    В прошлом сезоне конголезец провел 24 матча в российском чемпионате, в которых забил четыре гола.
    Лига чемпионов. ЦСКА благодаря волевой победе – в раунде плей-офф
    Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов московскому ЦСКА пришлось проводить в гостях. Начало для нашего клуба выдалось хуже некуда. Уже в первые мгновения игры пражане пытались оккупировать владения Игоря Акинфеева, искали варианты, а на 6-й минуте вовсе забили после беззубой игры в обороне соперника. Отличился Ладислав Крейчи, который вряд ли засидится в чешском чемпионате. Минули десять минут, как вновь неуверенные действия защитников ЦСКА позволили забить Кеинде Фатаи, который поразил ворота россиян и в химкинском матче. 0:2 — настроение было совсем упадническим, если не суицидальным.
    Но тут-то и взыграл русский характер, хоть и проявили его далеко не россияне. Ахмед Муса сначала на 34-й минуте, а затем и на 51-й вернул паритет. При счете 2:2 стало дышать намного легче, а на 64-й минуте ко всем бедам «Спарты», которая видела себя уже в следующем раунде, добавилось удаление Марека Матейовски. Чех вполне мог нанести увечье Марио Фернандесу, но, по счастью, все обошлось. Третий мяч в ворота Давида Бичика забил Алан Дзагоев.
    Итог: валидольный проход ЦСКА в раунд плей-офф, где, разумеется, оппонент будет намного сильнее, поэтому «армейцам» предстоит работать и работать.
    5 августа. Прага. Стадион «Дженерали-Арена»
    Спарта (Чехия) – ЦСКА (Россия) – 2:3 (2:1) Текстовый онлайн матча
    Голы: 1:0 – Крейчи, 6; 2:0 – Фатай, 16; 2:1 – Муса, 34; 2:2 – Муса, 51; 2:3 – Дзагоев, 76.
    «Спарта»: Бичик, Голек (Конате, 64), Намойнесу, Хибш, Ваха, Матейовски, Докал, Маречек, Фридек, Крейчи (Хушбауэр, 87), Фатай (Лафата, 54).
    ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Фернандес, Набабкин, Вернблум, Тошич (Миланов, 83), Дзагоев (Головин, 90+4), Еременко, Натхо (Игнашевич, 80), Муса.
    Предупреждения: Фридек, 28; А. Березуцкий, 73; Хушбауэр, 89.
    Удаление: Матейовски, 64.
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ I Министерство спорта РФ
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +10

      bodak 7 августа 2015, 16:31

      жаль что Рондон уходит он ещё бы понадобился зениту

      0
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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 7 августа 2015, 08:21

      Жаль что Рондон уходит хороший форвард((((

      0
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      Рейтинг: +23

      Трувор 6 августа 2015, 17:54

      "Спарта"(Прага) - ЦСКА(Россия) - 2:3. - РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ !!!

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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 17:51

      найдут - спрос будет

      0
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      Рейтинг: +13

      Костянfriend 6 августа 2015, 16:31

      Не в восторге от Рондона. Дзюба лучше его. Не согласен, что он единственный в Зените в центре. Есть молодой Павел Долгов.

      0
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      Рейтинг: +13

      Костянfriend 6 августа 2015, 16:28

      не грузятся комментарии

      0
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      Рейтинг: +18

      AK--47 6 августа 2015, 13:44

      Лимит конечно многих ставит в нелегкое положение. Прямо перед началом чемпионата решили поменять лимит.

      0
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      Рейтинг: +18

      AK--47 6 августа 2015, 13:43

      Трансферная политика нелегкая вещь, сколько нюансов нужно соблюсти.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 6 августа 2015, 13:40

      вот что лимит с людьми делает ...

      0
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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 6 августа 2015, 12:55

      В Зените есть Халк, а теперь ещё и Дзюбамэн))) Ждём выхода супергероя на поле)))

      1
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