Дорого и невкусно. Каким был 3-й тур РФПЛ

<em>О критике шашлычной в Черкизово, золотой находке Кобелева, экстремизме фанатов ЦСКА и находящемся на грани нервного срыва Билялетдинове – в обзоре третьего тура РФПЛ от «Бомбардира».<br /> </em><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Матч тура. «Локомотив» 1:1 «Динамо»</strong></span><br /> <br /> За полчаса до матча в Черкизово было весьма многолюдно. И не все спешили занять свои места на трибунах. Чтобы во время матча у болельщиков не возникало чувство голода, руководство железнодорожников организовало у стадиона уличную забегаловку. В ней мальчик лет 10 щедро раздавал порции свиного шашлыка по низкой цене. Болельщики «Локо» жест руководства не оценили: во время матча на «Южной трибуне» появился баннер «Поесть на стадионе – дорого и невкусно!». <br /> <br /> Разговоры о плохой еде, недешевой пепси-коле и прочих потусторонних делах - то, чем развлекали себя болельщики в первом тайме. «Локо» и «Динамо» долго и скучно атаковали, но всякий раз наступления обрывались из-за неточных передач в завершении. Удивительно растерянным в первые полчаса выглядел Вальбуэна: французу никак не удавалось органично влиться в динамовские комбинации. Но игрок топ-класса всегда найдет выход из положения. Матье это удалось на 45-й минуте. Его выверенный навес обогнул центрального защитника «Локо»; мяч гладко опустился точно на голову Григория Морозова. Дублер «Динамо» с линии вратарской не промахиваются – 0:1!<br /> <br /> <img width="580" height="387" alt="" src="https:///images/upload/10(333).jpg" /><br /> <br /> «Игорь Черевченко очень изменился, сделал гигантский скачок вперед. В матче с нами он сделал такую замену… Выпустил Майкона, который создал в наши ворота два решающих гола», - отозвался о наставнике «Локо» его коллега из «Анжи» Юрий Семин. Умение провести первоклассную замену становится фирменной чертой Черевченко. На сей раз вместо простоявшего весь первый тайм Мубарака Буссуфа тренер выпустил Алексея Миранчука, и игра «Локо» моментально преобразилась. Гол на 61-й минуте стал логичным завершением давления на «Динамо»: после корявого тычка Самедова мяч очутился в ногах Ведрана Чорлуки, который расстрелял Габулова – 1:1! У «Локо» оставалось полчаса, но дожать «бело-голубых» им не удалось. После финального свистка игроки железнодорожников побрели к восточной трибуне и виновато хлопали болельщикам. Те, похлопав в ответ, в расстроенных чувствах побрели по лестницам к выходу.<br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///articles/?id=437577">«Ни от Смородской, ни от войны нет никакого толка». О чем говорит Южная трибуна стадиона «Локомотив»</a><br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///articles/?id=437588">«Локомотив» - «Динамо» - 1:1. Фоторепортаж</a><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> Персона тура. Ринат Билялетдинов, «Рубин»<br /> </strong></span><br /> В предыдущем туре кураж поймал вратарь «Амкара» Роман Герус. Сейчас в роли «человека-паука» выступил голкипер «Спартака» Артема Реброва. А страдает от этого «Рубин»: казанцы в каждом матче имеют минимум два железных момента. И после каждого матча у них - ноль в графе «забитые мячи». Больше всего шокирован наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов. В матче со «Спартаком» после очередного загубленного момента тренер не выдержал и в определенный момент опустил свой взгляд в пол. Вплоть до 94-й минуты Билялетдинов нервно водил указательным пальцем в районе губы. А после матча так и не нашел в себе силы дать традиционное флэш-интервью. 0 очков, 0 забитых мячей, 16 место. Ринат Саярович по-настоящему подавлен.<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Скандал тура. Поведение болельщиков ЦСКА</strong></span><br /> <br /> Игроки ЦСКА и «Анжи» устроили настоящую аномалию, создав на двоих пару десятков острых моментов. Но фанатам армейцев было все равно: в этот вечер они придумали себе свою войну. Сектор дагестанцев подвергся отборным унижениям и оскорблениям, которые не смолкали вплоть до третьей добавленной минуты. «Если я процитирую все, что кричали фанаты ЦСКА, меня прямо здесь посадят на 15 суток», - заявил гендиректор «Анжи» Сергей Кораблев. «Все говорят, что в Киеве - фашисты. А здесь тогда кто?» - горячо отреагировал на случившееся один из представителей «Дикой Дивизии». «Давайте жить дружно!» - баннер с цитатой кота Леопольда пригодился бы на многих стадионах России.<br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///articles/?id=437684">Люди иск. Почему история с фанатами на игре ЦСКА - «Анжи» позорит российский футбол</a><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><img width="580" height="375" alt="" src="https:///images/upload/Марио.jpg" /><br /> <br /> Игрок тура. Марио Фернандес, ЦСКА</strong></span><br /> <br /> Защитник ЦСКА выдал свою лучшую игру в этом году! Уже на 3-й минуте Фернандес открыл счет своим голам в Премьер-лиге, а еще через полчаса мог отметиться дублем. Все это время его оппонент – защитник «Анжи» Геннадий Зотов – с изможденным взглядом пытался понять, как остановить этого гения. Второго шанса наставник махачкалинцев Юрий Семин ему не дал: Зотова убрали с поля сразу после перерыва. «Это поражение – моя вина. Я выпустил Зотова в основе и не учел возможные последствия», - грустно оправдывался Семин после матча.<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><img width="580" height="393" alt="" src="https:///images/upload/Сохраненное изображение 2015-8-4_9-4-36_654.jpg" /><br /> <br /> Разочарование тура. Безволие «Терека»</strong></span><br /> <br /> На старте сезона «Зенит» буквально «пожирает» своих соперников. Но ни одна победа не далась так легко, как в игре с «Тереком». Родолфо совершал удивительные позиционные ошибки; Мацей Рыбусь выдавал передачи точно на ход Халку, а голкипер Ярослав Годзюр возвращался в ворота так, будто на «Петровском» проходил товарищеский матч. Игра де-факто закончилась на 11-й минуте, при счете 2:0. Безволие «Терека» породило слухи о неминуемой отставке Рашида Рахимова. Поговаривают, судьба наставника грозненцев решится в следующем туре, когда в гости к «Тереку» пожалует «Мордовия».<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Открытие тура. Григорий Морозов, «Динамо»</strong></span><br /> <br /> «Ха-ха-х, они из дубля, что ль, набрали?» - иронизировал один из болельщиков «Локо» на восточной трибуне, когда диктор объявил фамилию Морозова. Его собеседник растекся в улыбке, после чего последовал дружный звонкий смех. Фамилию Морозова не знало даже большинство фанатов «Динамо». Спустя час о нем узнала вся футбольная Россия: дебютант эффектно замкнул навес от Матье Вальбуэна. Забитый гол придал Григорию сил, благодаря чему он играюче обезвредил Александра Самедова на своем фланге. Защитник уходил с поля под овации гостевого сектора. «Гриша Морозов!» - яростно скандировали фанаты «Динамо». Это был один из немногих эпизодов, когда «Южная трибуна» проиграла гостям в шуме пения.<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Результативность тура. 12 голов</strong></span><br /> <br /> После просвета в прошлом туре на форвардов снова нашло затмение. В восьми матчах забито лишь 12 голов; на их счету – только 3. За форвардов опять пришлось отдуваться игрокам обороны, которые забили 5 раз. Более смачного пинка для представителей атаки придумать сложно! И кардинальных перемен ожидать не приходится. В рядах ЦСКА из форвардов остался одинокий Муса, в «Динамо» - Кокорин. У «Зенита» сломался Дзюба, а Рондон не попадает в состав из-за лимита. В порядке только Мовсисян, Шкулетич, да Луценко.<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Символическая сборная 3-го тура</strong></span><br /> <br /> <img width="350" height="444" alt="" src="https:///images/upload/Символич сборная тура.jpg" /><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> Все результаты 3-го тура РФПЛ:</strong></span><br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///online/80935">«Кубань» - «Уфа»</a> - <strong>1:1</strong><br /> <a target="_blank" href="https:///online/80933">«Амкар» - «Крылья Советов»</a> - <strong>1:0</strong><br /> <a target="_blank" href="https:///online/80936">«Зенит» - «Терек»</a> - <strong>3:0</strong><br /> <a target="_blank" href="https:///online/80930">ЦСКА – «Анжи» </a>- <strong>1:0</strong><br /> <a target="_blank" href="https:///online/80932">«Локомотив» - «Динамо»</a> - <strong>1:1</strong><br /> <a target="_blank" href="https:///online/80937">«Мордовия» - «Урал»</a> - <strong>1:1</strong><br /> <a target="_blank" href="https:///online/80931">«Ростов» - «Краснодар»</a> - <strong>0:0</strong><br /> <a target="_blank" href="https:///online/80934">«Спартак» - «Рубин»</a> - <strong>1:0</strong><br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><em>"Бомбардир" дарит подарки!</em></span></strong><em> <a target="_blank" href="https:///news/?id=437116">Подробнее</a></em><br />