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    Дорого и невкусно. Каким был 3-й тур РФПЛ


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    04.08.2015 10:10
    О критике шашлычной в Черкизово, золотой находке Кобелева, экстремизме фанатов ЦСКА и находящемся на грани нервного срыва Билялетдинове – в обзоре третьего тура РФПЛ от «Бомбардира».
    О критике шашлычной в Черкизово, золотой находке Кобелева, экстремизме фанатов ЦСКА и находящемся на грани нервного срыва Билялетдинове – в обзоре третьего тура РФПЛ от «Бомбардира».

    Матч тура. «Локомотив» 1:1 «Динамо»

    За полчаса до матча в Черкизово было весьма многолюдно. И не все спешили занять свои места на трибунах. Чтобы во время матча у болельщиков не возникало чувство голода, руководство железнодорожников организовало у стадиона уличную забегаловку. В ней мальчик лет 10 щедро раздавал порции свиного шашлыка по низкой цене. Болельщики «Локо» жест руководства не оценили: во время матча на «Южной трибуне» появился баннер «Поесть на стадионе – дорого и невкусно!».

    Разговоры о плохой еде, недешевой пепси-коле и прочих потусторонних делах - то, чем развлекали себя болельщики в первом тайме. «Локо» и «Динамо» долго и скучно атаковали, но всякий раз наступления обрывались из-за неточных передач в завершении. Удивительно растерянным в первые полчаса выглядел Вальбуэна: французу никак не удавалось органично влиться в динамовские комбинации. Но игрок топ-класса всегда найдет выход из положения. Матье это удалось на 45-й минуте. Его выверенный навес обогнул центрального защитника «Локо»; мяч гладко опустился точно на голову Григория Морозова. Дублер «Динамо» с линии вратарской не промахиваются – 0:1!



    «Игорь Черевченко очень изменился, сделал гигантский скачок вперед. В матче с нами он сделал такую замену… Выпустил Майкона, который создал в наши ворота два решающих гола», - отозвался о наставнике «Локо» его коллега из «Анжи» Юрий Семин. Умение провести первоклассную замену становится фирменной чертой Черевченко. На сей раз вместо простоявшего весь первый тайм Мубарака Буссуфа тренер выпустил Алексея Миранчука, и игра «Локо» моментально преобразилась. Гол на 61-й минуте стал логичным завершением давления на «Динамо»: после корявого тычка Самедова мяч очутился в ногах Ведрана Чорлуки, который расстрелял Габулова – 1:1! У «Локо» оставалось полчаса, но дожать «бело-голубых» им не удалось. После финального свистка игроки железнодорожников побрели к восточной трибуне и виновато хлопали болельщикам. Те, похлопав в ответ, в расстроенных чувствах побрели по лестницам к выходу.

    «Ни от Смородской, ни от войны нет никакого толка». О чем говорит Южная трибуна стадиона «Локомотив»

    «Локомотив» - «Динамо» - 1:1. Фоторепортаж

    Персона тура. Ринат Билялетдинов, «Рубин»

    В предыдущем туре кураж поймал вратарь «Амкара» Роман Герус. Сейчас в роли «человека-паука» выступил голкипер «Спартака» Артема Реброва. А страдает от этого «Рубин»: казанцы в каждом матче имеют минимум два железных момента. И после каждого матча у них - ноль в графе «забитые мячи». Больше всего шокирован наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов. В матче со «Спартаком» после очередного загубленного момента тренер не выдержал и в определенный момент опустил свой взгляд в пол. Вплоть до 94-й минуты Билялетдинов нервно водил указательным пальцем в районе губы. А после матча так и не нашел в себе силы дать традиционное флэш-интервью. 0 очков, 0 забитых мячей, 16 место. Ринат Саярович по-настоящему подавлен.

    Скандал тура. Поведение болельщиков ЦСКА

    Игроки ЦСКА и «Анжи» устроили настоящую аномалию, создав на двоих пару десятков острых моментов. Но фанатам армейцев было все равно: в этот вечер они придумали себе свою войну. Сектор дагестанцев подвергся отборным унижениям и оскорблениям, которые не смолкали вплоть до третьей добавленной минуты. «Если я процитирую все, что кричали фанаты ЦСКА, меня прямо здесь посадят на 15 суток», - заявил гендиректор «Анжи» Сергей Кораблев. «Все говорят, что в Киеве - фашисты. А здесь тогда кто?» - горячо отреагировал на случившееся один из представителей «Дикой Дивизии». «Давайте жить дружно!» - баннер с цитатой кота Леопольда пригодился бы на многих стадионах России.

    Люди иск. Почему история с фанатами на игре ЦСКА - «Анжи» позорит российский футбол



    Игрок тура. Марио Фернандес, ЦСКА

    Защитник ЦСКА выдал свою лучшую игру в этом году! Уже на 3-й минуте Фернандес открыл счет своим голам в Премьер-лиге, а еще через полчаса мог отметиться дублем. Все это время его оппонент – защитник «Анжи» Геннадий Зотов – с изможденным взглядом пытался понять, как остановить этого гения. Второго шанса наставник махачкалинцев Юрий Семин ему не дал: Зотова убрали с поля сразу после перерыва. «Это поражение – моя вина. Я выпустил Зотова в основе и не учел возможные последствия», - грустно оправдывался Семин после матча.



    Разочарование тура. Безволие «Терека»

    На старте сезона «Зенит» буквально «пожирает» своих соперников. Но ни одна победа не далась так легко, как в игре с «Тереком». Родолфо совершал удивительные позиционные ошибки; Мацей Рыбусь выдавал передачи точно на ход Халку, а голкипер Ярослав Годзюр возвращался в ворота так, будто на «Петровском» проходил товарищеский матч. Игра де-факто закончилась на 11-й минуте, при счете 2:0. Безволие «Терека» породило слухи о неминуемой отставке Рашида Рахимова. Поговаривают, судьба наставника грозненцев решится в следующем туре, когда в гости к «Тереку» пожалует «Мордовия».

    Открытие тура. Григорий Морозов, «Динамо»

    «Ха-ха-х, они из дубля, что ль, набрали?» - иронизировал один из болельщиков «Локо» на восточной трибуне, когда диктор объявил фамилию Морозова. Его собеседник растекся в улыбке, после чего последовал дружный звонкий смех. Фамилию Морозова не знало даже большинство фанатов «Динамо». Спустя час о нем узнала вся футбольная Россия: дебютант эффектно замкнул навес от Матье Вальбуэна. Забитый гол придал Григорию сил, благодаря чему он играюче обезвредил Александра Самедова на своем фланге. Защитник уходил с поля под овации гостевого сектора. «Гриша Морозов!» - яростно скандировали фанаты «Динамо». Это был один из немногих эпизодов, когда «Южная трибуна» проиграла гостям в шуме пения.

    Результативность тура. 12 голов

    После просвета в прошлом туре на форвардов снова нашло затмение. В восьми матчах забито лишь 12 голов; на их счету – только 3. За форвардов опять пришлось отдуваться игрокам обороны, которые забили 5 раз. Более смачного пинка для представителей атаки придумать сложно! И кардинальных перемен ожидать не приходится. В рядах ЦСКА из форвардов остался одинокий Муса, в «Динамо» - Кокорин. У «Зенита» сломался Дзюба, а Рондон не попадает в состав из-за лимита. В порядке только Мовсисян, Шкулетич, да Луценко.

    Символическая сборная 3-го тура



    Все результаты 3-го тура РФПЛ:

    «Кубань» - «Уфа» - 1:1
    «Амкар» - «Крылья Советов» - 1:0
    «Зенит» - «Терек» - 3:0
    ЦСКА – «Анжи» - 1:0
    «Локомотив» - «Динамо» - 1:1
    «Мордовия» - «Урал» - 1:1
    «Ростов» - «Краснодар» - 0:0
    «Спартак» - «Рубин» - 1:0

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Алина Банькова, fc-zenit.ru, rfpl.org
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 20:06

      единички с нулями зашкаливают

      0
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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 5 августа 2015, 10:03

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      Рейтинг: +11

      Archi1968 4 августа 2015, 18:31

      Терек действительно смотрелся безвольно.Такое впечатление что игроки сливают Рахимова.
      Хотя он ни в чём не виноват.
      Надо бороться до конца,в каждом игровом эпизоде.
      Да и усиление требуется,в каждую линию.

      0
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      Рейтинг: +129

      Кукуха 4 августа 2015, 18:07

      Интересное наблюдение про забитые голы защитниками. Улыбнуло.

      А Морозову удачи в Динамо, вдруг вскорости станет постоянным игроком основы?)

      0
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      Рейтинг: +33

      Max-78 4 августа 2015, 17:18

      Все СМИ обвиняют болельщиков ЦСКА....а когда в Махачкале беспредельничают,что все молчат!!!!!!Как то однобоко выходит!!!!!!
      Я говорю конкретно о выезде ЗЕНИТА!!!и видео было ,и пострадавшие. И что??? Тишина!!!!

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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 4 августа 2015, 15:04

      Гриша Морозов хорош

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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 4 августа 2015, 14:53

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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 4 августа 2015, 14:45

      Шатов вообще лучший,он с Урала)

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      Рейтинг: +1943

      VIPded > Zenit_EKB_88 4 августа 2015, 16:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это да... Шатов красава! Пора ему в ЦСКА переходить...)))))

      -4
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      Рейтинг: +62

      Cvetkov 4 августа 2015, 14:19

      БОМАРДИР-Кто составлял сборную тура ? Почитайте комментарии на большинстве футбольных сайтов,все без исключения отмечают ШАТОВА,а ВЫ наш,так называемый рупор российского футбола,даже не удосужились,хотя бы просмотреть мнения других,если сами не видите очевидное !

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      Рейтинг: +24

      Jack Frost 4 августа 2015, 14:10

      символическую сборную, походу, рандомно выбирали. А некоторые неадекватные болелы ЦСКА уже вообще не удивляют. И когда же начнут таких действительно наказывать, а не клубы штрафовать копейками

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