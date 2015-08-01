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  • Текучка кадров. 10 футболистов, которые переехали из Франции в Англию этим летом

Текучка кадров. 10 футболистов, которые переехали из Франции в Англию этим летом

<em>Английская Премьер-Лига постепенно делает из французской Лиги 1 свою академию по воспитанию талантов. «Бомбардир» показывает десятку игроков, которые этим летом уж успели пересечь Ла-Манш.</em><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Димитри Пайет <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/payet726.jpg" width="580" height="386" alt="" /></strong></span><br /> <br /> <strong>"Марсель" - "Вест Хэм" (15 млн евро) </strong><br /> <br /> Лучший распасовщик Лиги 1 прошлого сезона. Раскрылся благодаря приезду во Францию аргентинского тренера Марсело Бьелсы, который придумал передвинуть Пайета с фланга в центр и сделать плеймейкером с большой свободой перемещения. В начале лета игрок уверял болельщиков "Марселя", что останется в клубе, однако, получив приглашение из Лондона, быстро собрал вещи. Руководство провансальцев даже радо - команде очень пригодятся эти 15 млн для нормального существования.<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Йоан Кабай <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/10448850_685853131558400_1573180676_n.jpg" width="580" height="469" alt="" /></strong></span><br /> <br /> <strong>"ПСЖ" - "Кристал Пэлас" (13,9 млн евро)<br /> <br /> </strong>"Никогда не думал об уходе из "ПСЖ", - говорил Кабай еще первого февраля. Спустя несколько месяцев он полностью изменил свои мысли и уже в открытую заявлял о готовности уехать в Англию, пусть даже в более слабую команду. Полузащитник просто отчаялся пробиться в основу парижского клуба. Из "Ньюкасла" он переходил в ранге лучшего игрока команды, но здесь быстро наткнулся на конкуренцию со стороне трио Тиаго Мотта - Марко Верратти - Блез Матюиди.  <br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Джордан Айю<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/0,,10265-13872551,00.jpg" width="580" height="435" alt="" /></strong></span><br /> <br /> <strong>"Лорьян" - "Астон Вилла" (12 млн евро)</strong><br /> <br /> Джордан Айю долго пытался стать звездой родного "Марселя", но в клубе постоянно находился кто-то, кто оказывался лучше него. Тогда он начал ездить по арендам и не пожалел. В одной из них - в "Лорьяне" - Айю-младший получил главную роль и сыграл ее блестяще, умудряясь забивать за команду-середняк на уровне нападающего топ-клуба. Это не могло остаться без внимания не только со стороны более сильных коллективом Лиги 1, но и вездесущих гигантов АПЛ. Джордан долго убеждал "Лорьян" отпустить его в Бирмингем, и те, увидев цифру в предложенном чеке, все-таки согласились. Теперь Айю предстоит стать для "Астон Виллы" новым Бентеке.<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Жордан Амави <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/0,,10265-13861622,00.jpg" width="580" height="435" alt="" /></strong></span><br /> <br /> <strong>"Ницца" - "Астон Вилла" (11 млн евро)</strong><br /> <br /> Один из лучших игроков мира в возрастной категории не старше 21 года. Амави появился в большом футболе из ниоткуда, точнее из недр академии клуба "Тулон", и почти сразу принялся зажигать. В минувшем чемпионате он был самым ярким человеком в составе "Ниццы" и чуть ли не единственным светлым пятном в ее очередном блеклом сезоне. Считается, что Жордан - наследник Патриса Эвра на место левого защитника в сборной Франции. Однако, судя по его успешным попыткам играть впереди, в плане развития он способен пойти еще дальше. <br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Жордан Верету </strong></span><br /> <br /> <img src="https:///images/upload/0,,10265-13877587,00.jpg" width="580" height="435" alt="" /><br /> <br /> <strong>"Нант" - "Астон Вилла" (9,90 млн евро)</strong><br /> <br /> Потрясающий подбор от менеджмента "Астон Виллы". "Вилланы" купили во Франции трех игроков, каждого из которых зовут  Жордан (или Джордан на иностранный манер), причем каждого в разные линии. Вот Жордан Верету, например, будет держать порядок в центре поля, помогая партнерам в созидании на начальных стадиях атак и жестко входя в отбор с соперниками. Все это он уже отлично показывал в "Нанте", который, безусловно, слишком мал для его перспектив. <br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Идрисса Гуйе </strong></span><br /> <br /> <img src="https:///images/upload/0,,10265-13867515,00.jpg" width="580" height="435" alt="" /><br /> <br /> <strong>"Лилль" - "Астон Вилла" (9 млн евро)</strong><br /> <br /> "Астон Вилла" - любимый клиент французских команд. Из 10 трансферов этой подборки 4 оформились в офисе бирмингемцев. Некоторые довольно неожиданно. 25-летний полузащитник Идрисса Гуйе узнал о возможности начать новый сезон на "Олд Траффорд"  и на всякий случай сказал, что болеет за "Манчестер Юнайтед". Но у Луи ван Гала сейчас покупки совершенно иного уровня, поэтому Гуйе пришлось умерить аппетит и полюбить "Астон Виллу", где сделали все, чтобы новички из Лиги 1 чувствовали себя тут, как дома. <br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Франк Табану <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/11335859_1455058444810827_1649179157_n.jpg" width="580" height="475" alt="" /></strong></span><br /> <br /> <strong>"Сент-Этьен" - "Суонси" (4,9 млн евро)</strong><br /> <br /> Переезд в Англию предрекали другой звезде "Сент-Этьена" - Максу Граделю. Но неожиданно на первый план вышел его партнер Франк Табану. Табану уже 26, и времени на то, чтобы построить карьеру в Европе, осталось совсем немного. АПЛ этот игрок должен понравиться - там любят защитников, способных помимо своих прямых обязанностей качественно подключаться вперед. А Табану умеет не только бегать по всей длине бровки, но и точно исполнять стандарты. <br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Жонатан Коджиа <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/kodjia.jpg" width="580" height="437" alt="" /><br /> </strong></span><br /> <strong>"Анжер" - "Бристоль" (3 млн евро) <br /> <br /> </strong>Самый странный переезд этого лета. Жонатан Коджиа был главным бомбардиром "Анжера" в Лиги 2 и в прошлом сезоне забил 15 голов, что стало третьим результатом турнира. Зимой игроком очень интересовался целый ряд клубов из Лиги 1, но Коджиа остался в "Анжере", чтобы помочь ему пробиться в элиту. И вот теперь, когда цель достигнута, он неожиданно подписывает контракт с "Бристоль Сити", который играет всего лишь в Чемпионшипе. Может, это такая боязнь высших дивизионов?<br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Бенгали-Фоде Койта <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/Koita.jpg" width="580" height="429" alt="" /></span></strong><br /> <br /> <strong>"Кан" - "Блэкберн" (бесплатно)</strong><br /> <br /> Койта живет жизнью типичного футболиста среднего звена. В "Монпелье" числился в высшем дивизионе, но почти не играл. Перешел в "Ланс", но застрял в Лиге 2 на три долгих года, перебираясь из одного клуба в другой. В составе "Кана" поднялся в элиту и сыграл тут один неплохой сезон, но тут же повелся на сомнительное приглашение из Англии. В "Блэкберне" он вряд ли сумеет забить больше 5-6 голов за сезон, поэтому нет смысла следить за его выступлениями слишком часто. <br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Андре Айю <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/11378590_389809204560563_1957738149_n.jpg" width="580" height="488" alt="" /></strong></span><br /> <br /> <strong>"Марсель" - "Суонси" (бесплатно)</strong><br /> <br /> Перед началом прошлого сезона Айю честно заявил "Марселю", что хочет отработать контракт и найти себе новый клуб. Руководство несколько раз предлагало пролонгировать отношения, но Андре был настойчив в своем решении. По выходным он выдавал классные матчи за "Марсель", а в будни рассматривал приходящие ему предложения: "Рома", "Интер", "Ливерпуль". Но в итоге выбрал скромный "Суонси", который не даст ему большой зарплаты и уж точно не даст комнаты титулов. Одна из главных звезд Лиги 1 переходит в середняк АПЛ - наглядный показатель разницы между чемпионатами Франции и Англии   <br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=435036" target="_blank">Таблица летних переходов Лиги 1</a><br />  

Астон Вилла ПСЖ Марсель Вест Хэм Кабай Йоан Айю Андре Пайет Димитри Табану Франк Койта Бенгали-Фоде Гуйе Идрисса Айю Жордан
Комментарии (32)
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VIPded
1438419980
Да уж... Решение Айю странное, если Ливер интересовался им... Там проявить сейчас себя самое время!
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Ele13
1438439949
Отлично Вилла закупилась французскими игроками, повторяет путь Ньюкасла. Да и футболисты приличного класса, главное чтобы они добротно влились в коллектив и принесли пользу команде. Возвращение Кабая в Ньюкасл-тоже интересно. Посмотрим не сильно ли он растерял навыки форму, пока много сидел в запасе в ПСЖ.
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alexkover
1438448433
кабай((
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mdu86
1438451715
Астон Вилла сильно закупилась! Клуб потратил очень серьёзные деньги! И это команда, которая в прошлом сезоне чуть не вылетела из АПЛ (набрала всего на 3 очка больше чем вылетевшие команды). Да некоторым середнякам РФПЛ такие миллионы даже и не снились! Главное, что бы эти покупки принесли пользу, и Астон Вилла закончила сезон в зоне еврокубков (хочется видеть там от Англии так сказать новые "лица").
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AK--47
1438455231
Андре Айю сильный футболист.
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AK--47
1438455263
Андре Айю сильный футболист.
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siberon
1438469414
Ух ты как Астон вилла прибарохлилась!! и ведь не шибко дорого..
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DmitryKravch3
1438504858
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GINSTOP
1438530086
Давно пора
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Busta Rhumes
1438589799
Интересно будет понаблюдать за Андре Айю!
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