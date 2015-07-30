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  • «Штурм» – «Рубин» - 2:3, «Краснодар» – «Слован» - 2:0. Онлайн событий дня

«Штурм» – «Рубин» - 2:3, «Краснодар» – «Слован» - 2:0. Онлайн событий дня

<em>«Краснодар» и «Рубин» начинают свой поход в Лиге Европы. «Бомбардир» в режиме реального времени рассказывает о событиях в матчах и вокруг них.<br /> </em><br /> <strong>22:10 </strong>У нас есть для вас свежая подборка<a href="https:///articles/?id=437268" target="_blank"> трансферных слухов</a>. Гильерме, например, близок к переходу в "Краснодар"!  <br /> <strong><br /> 21:55 </strong>Выигрывают наши клубы свои игры! Хоть и заставили понервничать, но "Краснодар" и "Рубин" большие молодцы! Комфортный задел перед ответными матчами теперь есть у обеих команд. <br /> <br /> <strong>21:22</strong> А "Краснодар" впереди уже со счетом 2:0! Пенальти реализовал Мамаев. <br /> <br /> <strong>21:17</strong> Портнягин снова выводит "Рубин" вперед! Вот это матч!<br /> <strong><br /> 21:13 </strong>Сравнивает счет "Штурм". Неудачный угловой. <br /> <br /> <strong>20:48</strong> Гранквист под занавес тайма выводит "Краснодар" вперед! <br /> <br /> <strong>20:23</strong> Реализует Карадениз пенальти! Снова "Рубин" впереди!  <br /> <strong><br /> 20:20 </strong>Сравнивает счет "Штурм". Авдияй отличился.<br /> <strong><br /> 20:15 </strong>Максим Канунников выводит "Рубин" вперед! <br /> <strong><br /> 20:00 </strong>Дружно перемещаемся в наши текстовые онлайны матчей <a href="https:///online/82507" target="_blank">"Краснодар" - "Слован"</a> и <a href="https:///online/82508" target="_blank">"Штурм" - "Рубин"</a>! <br /> <br /> <strong>19:11 </strong>А вот и стартовый состав "Краснодара" на игру со "Слованом"! <br /> <strong><br /> "Краснодар": Дикань, Енджейчик, Сигурдссон, Гранквист, Калешин, Газинский, Мамаев, Перейра, Ари, Смолов, Вандерсон</strong><br /> <br /> <strong>18:57 </strong>Уже известен стартовый состав казанской команды на игру против "Штурма"!<br /> <strong><br /> Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Котуньо, Набиуллин, Камболов, Оздоев, Билялетдинов, Гекдениз, Канунников, Эдуардо</strong><br /> <br /> <strong>18:50</strong> Напоминаем, что с завтрашнего дня мы начинаем дарить подарки! Получить их очень легко:<br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///news/?id=437116">«Бомбардир» дарит подарки!</a><br /> <br /> <strong>18:40</strong> Сегодня мы проведем для вас текстовые онлайны поединков <a href="https:///online/82507" target="_blank">"Краснодар" - "Слован"</a> и <a href="https:///online/82508" target="_blank">"Штурм" - "Рубин"</a>. Начало в 20:00. Ждем всех! <br /> <br /> <strong>18:22</strong> Вот такой мотивирующий анонс подготовил "Рубин" к предстоящему матчу: <br /> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/gUiaAuKR3_I" allowfullscreen=""></iframe> <br /> <strong><br /> 18:09</strong> Соперники у российских клубов сегодня серьезные! Почитайте наш материал, чтобы лучше оценить их силу:<br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///articles/?id=437238"><strong>Галопом по Европам. С кем предстоит играть «Рубину» и «Краснодару» </strong><br /> <br /> </a><strong>18:00</strong> Добрый день, дорогие друзья! Всего два часа остается до момента, когда "Краснодар" и "Рубин" вступят в борьбу в Лиге Европы. В нашем онлайне мы соберем для вас все самое интересное, что окружает два главных футбольных противостояния четверга! <br />

Лига Европы Лига Европы Рубин Краснодар Штурм Слован Билялетдинов Динияр Смолов Федор Билялетдинов Ринат Фода Франко
Комментарии (125)
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ZA POROGA
1438278913
давите лаптями свое дерьмо.. роисся вперде !! )))
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ROIS
1438283147
Когда наши клубы выигрывают - то странным образом куда-то пропадают сразу любители сала .
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Leha95
1438283472
молодцы, всех с победой!!! так и продолжать)))
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морозз
1438283579
Наши супер...молодцы блин не по детски! Ура!
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roman230582
1438286500
ЛЕ наш турнир
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maxim81413
1438289075
надо сделать, что б наши клубы играли только в ЛЕ, а то в ЛЧ только позоряться
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medvechonok
1438337925
Краснодар молодец! Рубин тоже не подкачал!
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112910415
1438340478
супер!
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arsi88
1438341341
Обе команды считай прошли, я и не сомневался.. красавцы!!!
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Болельщик_123
1438342510
главное не сбавлять темп, удачи нашим клубам, и коням поправить положение
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