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Галопом по Европам. С кем предстоит играть «Рубину» и «Краснодару»

<em>Сегодня в 20:00 по московскому времени «Рубин» и «Краснодар» вступят в борьбу в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. «Бомбардир» рассказывает о соперниках, которые будут пытаться испортить нашим командам жизнь. </em><br /> <br /> <img width="580" height="408" alt="" src="https:///images/upload/Штурм(1).jpg" /><br /> <br /> <p><strong>«Штурм» Грац</strong></p> <p><strong>Год основания: </strong>1909</p> <strong>Последний крупный успех: </strong>чемпион Австрии (2011)<br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Паспортные данные </span></strong><br /> <br /> Оппонента «Рубина» нельзя назвать грозным по именам и достижениям.  В прошедшем сезоне «Штурм» занял в чемпионате Австрии лишь четвертое место, поэтому даже для попадания в групповой этап Лиги Европы австрийцам придется  играть квалификацию. Последний хоть сколько-нибудь значимый успех «Штурма» был четыре года назад, однако если крупных побед нет, то это совсем не означает слабость команды. <br /> <br /> Австрийский футбол переживает большой подъем.  «Зальцбургу» удалось выйти на качественно новый уровень, но сразу за ним идут «Аустрия», «Рапид» и «Штурм» -  серьезные и крепкие команды. В основной обойме «Штурма» сочетается смесь опыта и молодости. Опытный нападающий Роман Кинаст переживал с клубом золотые времена, потом уходил в «Аустрию», но сейчас снова вернулся побеждать в родной команде. В 12-ти матчах прошлого сезона Киенаст семь раз отметился голами. Рядом же с ним стоит 18-летний талант Донис Авдияй. Этот парень уже является основным форвардом «Штурма» и успевает радовать собственных фанатов красивыми голами.<br /> <br /> У нас уже была возможность наглядно увидеть, что представляет из себя соперник «Рубина» по Лиге Европы. Товарищеский матч со «Штурмом» на летних сборах проводил питерский «Зенит». Подопечные Андре Виллаш-Боаша выиграли со счетом 1:0, а Артем Дзюба даже забил первый гол в голубой футболке. Но у Рината Билялетдинова была возможность изучить предстоящего соперника и по матчу австрийского чемпионата. В матче первого тура чемпионата Австрии «Штурм» сыграл вничью с «Адмирой» (1:1). <br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><img width="580" height="368" alt="" src="https:///images/upload/Он(1).jpg" /><br /> <br /> Интересная встреча</span></strong><br /> <br /> В кругах российских болельщиков «Штурм» известен не только по матчам с нашими клубами. Таджикистанский защитник Наим Шарифи когда-то играл у Рината Билялетдинова в молодежке «Локомотива», но решил попробовать свои силы на австрийской земле. Сначала Шарифи выступал за «Капфенберг», возвращался в Россию в пермский «Амкар», а потом наконец-то дорос и до «Штурма». «Я вырос в России, являюсь гражданином России, пусть по национальности нерусский. У меня всегда высокие цели. Если я не буду играть за сборную России, то не повешусь, но желание играть за сборную есть», - рассказывает видящий себя настоящим россиянином Шарифи.  Правда, пока у Наима плохо обстоят дела даже с попаданием в состав. В прошлом сезоне он лишь трижды выходил на поле в составе «Штурма».  <br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Прогнозируемый состав </span></strong><br /> <br /> <img width="290" height="373" alt="" src="https:///images/upload/Схема штурма.jpg" /><br /> <br /> <a href="https:///online/82508" target="_blank"><span style="font-size: 16px;">Онлайн матча "Штурм" - "Рубин"<br /> </span></a><br /> <hr /> <br /> <img width="580" height="362" src="https:///images/upload/Виттек(1).jpg" alt="" /><br /> <br /> <p><strong>«Слован» Братислава</strong></p> <p><strong>Год основания:</strong> 1919</p> <strong>Последний крупный успех:</strong> чемпион Словакии (2014)<br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Паспортные данные</span></strong><br /> <br /> Братиславский «Слован» на голову превосходит «Краснодар» по опыту игры в еврокубковых турнирах. Ежегодно словацкая команда принимает участие в соревнованиях различного ранга, в отличие от нашей команды, успехи которой пока ограничиваются только внутренним первенством и дебютным сезоном в Лиге Европы. У «Слована» богатая история и в плане появления качественных футболистов. Когда-то за клуб играл Марек Гамших – один из лучших полузащитников Серии А последних лет. «Я счастлив, что являюсь кумиром для словацких болельщиков. Именно об этом мечтают футболисты в детстве», - рассказывал Гамшик, когда его «Наполи» встречался со «Слованом» в Лиге Европы. <br /> <br /> В составе «Слована» серьезно выделяются игроки линии нападения, от которых и будет исходить основная угроза воротам «Краснодара». Венгерский форвард Тамаш Пришкин долгое время успешно выступал в низших английских дивизионах, засветился во владикавказской «Алании», а с нынешнего сезона защищает цвета «Слована». Помогать ему будет легендарный словак Роберт Виттек. 33-летний нападающий в «Словане» уже третий сезон, постепенно готовится к завершению карьеры, но напоследок готов громко хлопнуть дверью. Их конкурент за место в атаке талантливый Адам Зрелак. Этому словаку всего 21 год, но он уже побывал на просмотре в московском ЦСКА. <br /> <br /> Для словацкого клуба «Краснодар» - не первый соперник в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Гибралтарскую команду «Колледж Европа» словаки прошли уверенно (6:0, 3:0). Не доставила «Словану» проблем и встреча с клубом «ЮКД» из Ирландии (1:0, 5:1). В этих матчах «Слован» не испытал совершенно никаких проблем, но и соперники, надо сказать, были далеко не самого высокого уровня. <br /> <br /> <img width="580" height="378" src="https:///images/upload/Муха(1).jpg" alt="" /><br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Интересная встреча</span></strong><br /> <br /> Летом «Слован» серьезно позаботился об укреплении вратарской линии. Голкипер Ян Муха пришел в команду из тульского «Арсенала», ворота которого он защищал во второй половине прошлого сезона. Успел поиграть Муха и за самарские «Крылья Советов», причем уезжать из Самары он совсем не хотел. «Мне грустно покидать «Крылья». Я был уверен, что останусь в команде. Но сейчас я вернулся домой, в Словакию. Очень рад и доволен, что буду играть за «Слован», - рассказал голкипер сразу после совершения трансфера. Против «Краснодара» Мухе довелось сыграть не один матч, при этом побывал он в гостях и в академии краснодарского клуба. «Могу выделить Ари», - говорит Муха о главных звездах соперника, против которого ему предстоит сыграть уже в воротах братиславского «Слована». <br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Прогнозируемый состав </span></strong><br /> <br /> <img width="290" height="369" src="https:///images/upload/Схема Слована.jpg" alt="" /><br /> <br /> <a href="https:///online/82507" target="_blank"><span style="font-size: 16px;">Онлайн матча "Краснодар" - "Слован"</span></a><br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///news/?id=437116">«Бомбардир» дарит подарки!</a><br />

Лига Европы Лига Европы Штурм Рубин Краснодар Слован Гамшик Марек Муха Ян Виттек Роберт Шарифи Махмаднаим Пришкин Тамаш Авдияй Донис
Комментарии (20)
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VIPded
1438258700
Успеха нашим!!! Особенно Рубинчику, ему сейчас нелегко...
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Костя-ФК Барселона
1438260333
Думаю обе команды одержат победы
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kayser
1438260703
Буду болеть за Краснодар
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Max 16_
1438260964
Штурманем Европу )
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Павлюченко 13
1438261994
Болеем за наших! Буду Краснодар смотреть, как мне кажется Слован посерьезней соперник, чем Штурм!
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ПатриотЪ
1438275344
Для Рубина ничейка будет успехом. Ну а для Краснодара и победа - в порядке вещей.
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Busta Rhumes
1438326746
молодцы наши, так держать!
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maroof-k
1438360631
удачи всем
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bombardir001
1438383075
Желаю удачи обоем командам
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GINSTOP
1438530384
Они затащат (Краснодар,Рубин)
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