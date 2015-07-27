Самый лучший из армян. Каким был 2-й тур РФПЛ

О ренессансе Мовсисяна, небывалом творческом подъеме Гаджиева, некрасивом поступке Шатова и ошарашенном корейце из «Ростова» - в обзоре второго тура от «Бомбардира».





Матч тура. «Краснодар» 0:1 «Спартак»



В день матча в городе установилась тропическая жара: столбики термометров поднимались до 40 градусов. Низкая влажность, раскаленный воздух и обжигающее кожу солнце застали спартаковских игроков врасплох. «Жара повлияет на матч. Под такой духотой каждое движение дается с особым трудом», - со знанием дела рассуждал экс-спартаковец Максим Бузникин.



Привыкший к южной жаре «Краснодар» с самого начала должен был пойти вперед. Реальность оказалась диаметрально противоположной. «Спартак» устроил настоящий блицкриг, который решил судьбу всего поединка. Единственный и победный гол забил Юра Мовсисян – форвард, который, по логике, должен был начать игру в запасе. Армянский нападающий провалил стартовый матч с «Уфой», а его конкурент Зе Луиш стал одним из героев тура. Но Дмитрий Аленичев решил довериться слепой интуиции. И она его не подвела. До конца игры «Краснодар» имел несколько реальных моментов спасти игру, но великолепен был голкипер «Спартака» Артем Ребров.







«Мы переиграли «Спартак» по всем технико-тактическим компонентам», - заявил главный тренер «Краснодара» Олег Кононов. «Моя команда превзошла оппонента. У них не было ни одного настоящего момента», - уверенно парировал Дмитрий Аленичев. И был, наверное, чуть ближе к истине.



Персона тура. Гаджи Гаджиев



В прошлом сезоне «Амкар» совершил невероятный камбэк из зоны вылета. Стартовал чемпионат 2015/16, а чудеса никак не заканчиваются. В прошлом туре «Амкар» превзошел по игре «Краснодар», но был несправедливо бит. На сей раз справедливость оказалась более милосердна: «Амкар» в гостях по делу обыграл казанский «Рубин». Тренер пермяков Гаджи Гаджиев ловит от процесса настоящий кайф. Отдохнувший загоревший наставник заметно помолодел и приосанился; он легко шутит при общении с репортерами и подмигивает болельщикам. Гаджи Муслимович переживает небывалый творческий подъем, а вместе с ним – и вся Пермь.







Скандал тура. «Урал» - «Зенит». Симуляция Шатова



Когда-то один из лидеров сборной России Олег Шатов надевал на себя оранжевую футболку «Урала» и только мечтал о таком статусе. Клуб из Екатеринбурга подарил ему известность. И вот Шатов «отплатил» им такой монетой... На 50-й минуте Олег ворвался в штрафную, ушел от Фонтанелло и упершись о ногу защитника, рухнул на газон с гримасой боли. Судейский подарок в виде 11-метрового четко «распаковал» Халк – 0:2.



В самом «Урале» склонны оправдать поступок Шатова. «Я лично знаю Олега, он никогда не симулирует» - признался президент «шмелей» Григорий Иванов. Возможно, Шатов просто поскользнулся? Или зацеп Фонтанелло и вправду оказался болезненным?



Игрок тура. Юра Мовсисян. «Спартак»



В матче с «Краснодаром» у Мовсисяна был, казалось, один из последних шансов доказать свою состоятельность Дмитрию Аленичеву. И шансом Юра воспользовался на все 100. Его гол на 12-й минуте позволил «Спартаку» прервать длительную безвыигрышную серию в матчах с «Краснодаром». На протяжении всей игры Мовсисян действовал вдохновенно; настолько, что в одном из эпизодов Юра попытался повторить гол Роналдиньо «Вильярреалу» в 2006-м. «С Аленичевым в команду пришел настоящий спартаковский дух», - с наслаждением произнес после матча Мовсисян. Армянский форвард оживает. Как и весь «Спартак»!







Разочарование тура. «Рубин»

Разочарование тура. «Рубин»

Перед стартом сезона «Рубин» представил свою новую домашнюю форму. По стилю и цвету она напоминает о далеком 2003-м: тогда только вышедшие в Премьер-Лигу казанцы сходу завоевали бронзу. Ныне до третьего места «Рубину» очень далеко. Матч с «Амкаром» подтвердил серьезные опасения по поводу инертности казанской атаки. На 80-й минуте Гекдениз Карадениз после хитрой передачи Оздоева вышел один на один – вратарь «Амкара» Роман Герус совершил грандиозный сейв. Это был единственный настоящий момент «Рубина» за весь матч! 0 очков, 0 забитых голов, 16 место. Впереди – выезд к «Спартаку».



Открытие тура. Ю Бен-Су, «Ростов»



Весьма заурядный матч «Уфа» - «Ростов». Пустые кресла стадиона «Старт», патриотично окрашенные в цвета российского флага. Унылые 0:0 после первого тайма. От начала второй 45-минутки можно было ожидать чего угодно, но только не «взрыва» южнокорейского игрока. Форвард «Ростова» Ю Бен-Су неожиданно для себя получил мяч перед вратарем хозяев Давидом Юрченко и открыл счет. Нападающий из Южной Кореи засунул большой палец в рот а-ля Тотти, после чего ошарашенными глазами смотрел на поздравляющих его партнеров. У его коллеги из «Уфы» - не менее экзотичного форварда из Нигерии Сильвестра Игбуна – такой возможности не было.



Результативность тура. 19 голов (за 7 матчей)



Болельщикам больше не приходилось мучительно ждать, пока какой-нибудь форвард оживит свои таланты, а голкипер – допустит невероятную ошибку. Командам удалось раскрепоститься; особенно ярко огонь атаки пылал в матчах «Динамо» - «Мордовия» и «Урал» - «Зенит». На долю этих встреч пришлась почти половина голов всего тура. От голевого пиршества воздержались только «Краснодар», да волжские клубы. «Крылья Советов» ничего не смогли поделать с классом ЦСКА, а «Рубин» стал жертвой своих сыроватых комбинаций.



Символическая сборная 2-го тура







Все результаты 2-тура РФПЛ



"Крылья Советов" - ЦСКА - 0:2

"Уфа" - "Ростов" - 1:2

"Динамо" - "Мордовия" - 2:2

"Терек" - "Кубань" - 1:1

"Урал" - "Зенит" - 1:4

"Рубин" - "Амкар" - 0:2

"Краснодар" - "Спартак" - 0:1



Матч "Анжи" - "Локомотив" состоится сегодня в 20:00.

О ренессансе Мовсисяна, небывалом творческом подъеме Гаджиева, некрасивом поступке Шатова и ошарашенном корейце из «Ростова» - в обзоре второго тура от «Бомбардира».В день матча в городе установилась тропическая жара: столбики термометров поднимались до 40 градусов. Низкая влажность, раскаленный воздух и обжигающее кожу солнце застали спартаковских игроков врасплох. «Жара повлияет на матч. Под такой духотой каждое движение дается с особым трудом», - со знанием дела рассуждал экс-спартаковец Максим Бузникин.Привыкший к южной жаре «Краснодар» с самого начала должен был пойти вперед. Реальность оказалась диаметрально противоположной. «Спартак» устроил настоящий блицкриг, который решил судьбу всего поединка. Единственный и победный гол забил Юра Мовсисян – форвард, который, по логике, должен был начать игру в запасе. Армянский нападающий провалил стартовый матч с «Уфой», а его конкурент Зе Луиш стал одним из героев тура. Но Дмитрий Аленичев решил довериться слепой интуиции. И она его не подвела. До конца игры «Краснодар» имел несколько реальных моментов спасти игру, но великолепен был голкипер «Спартака» Артем Ребров.«Мы переиграли «Спартак» по всем технико-тактическим компонентам», - заявил главный тренер «Краснодара» Олег Кононов. «Моя команда превзошла оппонента. У них не было ни одного настоящего момента», - уверенно парировал Дмитрий Аленичев. И был, наверное, чуть ближе к истине.В прошлом сезоне «Амкар» совершил невероятный камбэк из зоны вылета. Стартовал чемпионат 2015/16, а чудеса никак не заканчиваются. В прошлом туре «Амкар» превзошел по игре «Краснодар», но был несправедливо бит. На сей раз справедливость оказалась более милосердна: «Амкар» в гостях по делу обыграл казанский «Рубин». Тренер пермяков Гаджи Гаджиев ловит от процесса настоящий кайф. Отдохнувший загоревший наставник заметно помолодел и приосанился; он легко шутит при общении с репортерами и подмигивает болельщикам. Гаджи Муслимович переживает небывалый творческий подъем, а вместе с ним – и вся Пермь.Когда-то один из лидеров сборной России Олег Шатов надевал на себя оранжевую футболку «Урала» и только мечтал о таком статусе. Клуб из Екатеринбурга подарил ему известность. И вот Шатов «отплатил» им такой монетой... На 50-й минуте Олег ворвался в штрафную, ушел от Фонтанелло и упершись о ногу защитника, рухнул на газон с гримасой боли. Судейский подарок в виде 11-метрового четко «распаковал» Халк – 0:2.В самом «Урале» склонны оправдать поступок Шатова. «Я лично знаю Олега, он никогда не симулирует» - признался президент «шмелей» Григорий Иванов. Возможно, Шатов просто поскользнулся? Или зацеп Фонтанелло и вправду оказался болезненным?В матче с «Краснодаром» у Мовсисяна был, казалось, один из последних шансов доказать свою состоятельность Дмитрию Аленичеву. И шансом Юра воспользовался на все 100. Его гол на 12-й минуте позволил «Спартаку» прервать длительную безвыигрышную серию в матчах с «Краснодаром». На протяжении всей игры Мовсисян действовал вдохновенно; настолько, что в одном из эпизодов Юра попытался повторить гол Роналдиньо «Вильярреалу» в 2006-м. «С Аленичевым в команду пришел настоящий спартаковский дух», - с наслаждением произнес после матча Мовсисян. Армянский форвард оживает. Как и весь «Спартак»!Перед стартом сезона «Рубин» представил свою новую домашнюю форму. По стилю и цвету она напоминает о далеком 2003-м: тогда только вышедшие в Премьер-Лигу казанцы сходу завоевали бронзу. Ныне до третьего места «Рубину» очень далеко. Матч с «Амкаром» подтвердил серьезные опасения по поводу инертности казанской атаки. На 80-й минуте Гекдениз Карадениз после хитрой передачи Оздоева вышел один на один – вратарь «Амкара» Роман Герус совершил грандиозный сейв. Это был единственный настоящий момент «Рубина» за весь матч! 0 очков, 0 забитых голов, 16 место. Впереди – выезд к «Спартаку».Весьма заурядный матч «Уфа» - «Ростов». Пустые кресла стадиона «Старт», патриотично окрашенные в цвета российского флага. Унылые 0:0 после первого тайма. От начала второй 45-минутки можно было ожидать чего угодно, но только не «взрыва» южнокорейского игрока. Форвард «Ростова» Ю Бен-Су неожиданно для себя получил мяч перед вратарем хозяев Давидом Юрченко и открыл счет. Нападающий из Южной Кореи засунул большой палец в рот а-ля Тотти, после чего ошарашенными глазами смотрел на поздравляющих его партнеров. У его коллеги из «Уфы» - не менее экзотичного форварда из Нигерии Сильвестра Игбуна – такой возможности не было.Болельщикам больше не приходилось мучительно ждать, пока какой-нибудь форвард оживит свои таланты, а голкипер – допустит невероятную ошибку. Командам удалось раскрепоститься; особенно ярко огонь атаки пылал в матчах «Динамо» - «Мордовия» и «Урал» - «Зенит». На долю этих встреч пришлась почти половина голов всего тура. От голевого пиршества воздержались только «Краснодар», да волжские клубы. «Крылья Советов» ничего не смогли поделать с классом ЦСКА, а «Рубин» стал жертвой своих сыроватых комбинаций.Матч "Анжи" - "Локомотив" состоится сегодня в 20:00. Текстовой онлайн