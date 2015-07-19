Пиар менеджера. Как Жозеп Бартомеу выиграл выборы президента «Барселоны»

В «Барселоне» состоялись выборы президента, итогом которых стала победа Жозепа Бартомеу. «Бомбардир» рассказывает, как каталонцы продлили полномочия бывшего сменщика Роселя на шесть лет. Или до тех пор, пока его не посадят в тюрьму.

Пять лет назад выборы президента «Барселоны» были просто формальностью. Харизматичный безумец Жоан Лапорта не мог баллотироваться на третий срок, а претендентом на его смену был лишь Сандро Россель. После прихода к власти новая команда тут же обвинила предшественников в нерациональных экономических тратах, поставивших клуб на грань банкротства. Объявили курс на выход из ситуации за счет экономии и привлечения новых спонсоров. В итоге реклама появилась не только на лицевой стороне игровой футболки «Барсы» – впервые за все время существования клуба. Но даже не изнанке маек поместили логотип компании «Intel».



Затем был трансфер Неймара, который стал отличным ходом для игры клуба, но до сих пор сказывается на репутации «блаугранас». Изначально официальные 60 миллионов евро за бразильца со временем превратились в 100. А еще столько же «Барса» в итоге может заплатить за все судебные тяжбы по сделке и налоги. Огромный удар по имиджу клуба вынудил Росселя уйти в отставку. Так на публичной сцене появился Жозеп Бартомеу. Вице-президент клуба давно работал в руководстве, но про которого до официального назначения мало кто знал.





В заслугу Бартомеу сейчас ставят не только «триплет» и приглашение Луиса Энрике. Трансферы Браво и Тер Штегена. Матье и Ракитича. Суареса, конечно. Всех их сейчас записывают в плюс деятельности нового-старого президента. Серьезно улучшилась и финансовая ситуация – во многом за счет той самой рекламы на футболках. Курс развития клуба с миллионами поклонников по всему мира должны были определить чуть больше 100 тысяч зарегистрированных «сосьос». На выборы пришло меньше половины от этого числа. И многим из них было лень вспоминать, что стоит за всеми успехами Бартомеу.



Бартомеу изначально воспринимали, как человека, чья единственная задача – объявить дату новых досрочных выборов. Предполагалось, что они состоятся еще прошлым летом, но в клубе перенесли мероприятие минимум на год. Очевидно, что если бы этого не случилось, на пост президента ввиду отсутствия альтернатив вернули Лапорту, и ему даже не пришлось ничего для этого делать. Жоан и в этот раз оказался единственным соперником действующего руководства, но уже далеко не фаворитом.В заслугу Бартомеу сейчас ставят не только «триплет» и приглашение Луиса Энрике. Трансферы Браво и Тер Штегена. Матье и Ракитича. Суареса, конечно. Всех их сейчас записывают в плюс деятельности нового-старого президента. Серьезно улучшилась и финансовая ситуация – во многом за счет той самой рекламы на футболках. Курс развития клуба с миллионами поклонников по всему мира должны были определить чуть больше 100 тысяч зарегистрированных «сосьос». На выборы пришло меньше половины от этого числа. И многим из них было лень вспоминать, что стоит за всеми успехами Бартомеу. Получив больше 50% голосов, он остается в клубе на ближайшие шесть лет





Наконец, все та же сделка по Неймару. Росель и Бартомеу являются участниками серьезного судебного процесса, по итогам которого обоих, скорее всего, признают виновными. Как – минимум еще один удар по имиджу клуба. Как максимум – тюремные сроки для обоих и вновь досрочные выборы. При этом умалчивается, что за крайне полезного, но возрастного Матье заплатили слишком много. А зимой клуб был фаворитом в гонке за латераля «Порту» Данило, но идиотская тактика ведения переговоров привела к тому, что игрок уехал в «Реал Мадрид». Субисаретта еще до увольнения договорился с агентами бразильца о сделке. Но его сменщики зачем-то полетели вести переговоры с клубом, который запросил сумму в полтора раза больше. Как итог – пришлось продлевать контракт с Алвесом и подписывать Алейша Видаля, явно уступающего Данило.



Например, тот факт, что всех указанных игроков покупал уволенный в январе спортивный директор Андони Субисаррета. В своей работе он допускал массу ошибок и ушел заслуженно, но именно он нашел «Барсе» двух вратарей, купил за смешные деньги Ракитича и убедил руководство в необходимости трансфера Суареса. «Суби» провел и значительную часть переговоров с Энрике прошлым летом. Ездил к нему домой, убеждал начать новый проект. Почти все возросшие доходы идут из Катара. Контракт, который стал очередным ударом по репутации «Барселоны». Многие считают, что фонд, спонсирующий клуб, одновременно снабжает деньгами террористические группировки.Наконец, все та же сделка по Неймару. Росель и Бартомеу являются участниками серьезного судебного процесса, по итогам которого обоих, скорее всего, признают виновными. Как – минимум еще один удар по имиджу клуба. Как максимум – тюремные сроки для обоих и вновь досрочные выборы. При этом умалчивается, что за крайне полезного, но возрастного Матье заплатили слишком много. А зимой клуб был фаворитом в гонке за латераля «Порту» Данило, но идиотская тактика ведения переговоров привела к тому, что игрок уехал в «Реал Мадрид». Субисаретта еще до увольнения договорился с агентами бразильца о сделке. Но его сменщики зачем-то полетели вести переговоры с клубом, который запросил сумму в полтора раза больше. Как итог – пришлось продлевать контракт с Алвесом и подписывать Алейша Видаля, явно уступающего Данило.

Даже критичная точка прошлого, после которой Бартомеу восприняли всерьез – конфликт Месси и Энрике – разрешилась не столько его усилиями. Иньеста и Хави много общались с аргентинцем, убеждая его оставить эмоции до конца сезона и работать. Президент в той ситуации заслуживает уважения за стойкость и решение оставить Лучо. Но разрешение конфликта – не его личный подвиг.

Эти выборы были очень важны, и Лапорта стал серьезным конкурентом Бартомеу, но его стремление к популизму оказалось губительным. За свою предвыборную кампанию Жоан пообещал: построить памятники Месси и Кройффу возле «Камп Ноу»; вернуть Кройффа, Гвардиолу и Абидаля в управление клубом; купить Погба и отказаться от катарских денег, сделав футболки «чистыми» от рекламы. По отдельности это могло сработать, но все вместе казалось невероятным. Лапорта, безусловно, волшебник. Но после его чудес в казне клуба остаются огромные дыры. Однако и в плюсах Бартомеу пока лишь то, что он – именно тот президент, при котором «Барса» выиграла все трофеи сезона. Каждый год такое не будет повторяться, и президента оценят по прочим показателям. И пока непонятно, готов ли он предложить публике что-то серьезное.